Palpite PSG x Bayern de Munique - Champions League - 28/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que o PSG segure o implacável Bayern de Munique de Vincent Kompany em um empate suado no Parc des Princes nesse jogo de ida.

Dicas de apostas para PSG x Bayern de Munique:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2x2 Bayern de Munique;

Palpite de artilheiros: PSG - Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia; Bayern de Munique - Michael Olise, Harry Kane.

O Paris Saint-Germain chegou à sua terceira semifinal consecutiva da Champions League, avançando com um agregado de 4x0 sobre o Liverpool na última fase. O título da Ligue 1 está sob seu controle, e agora a equipe pode focar totalmente neste confronto de semifinal.

Após eliminar os Reds, Luis Enrique enfrentou críticas por rotacionar o elenco contra o Lyon, resultando em uma derrota por 2x1 no Parc des Princes.

No entanto, as vitórias consecutivas por 3x0 contra Nantes e Angers, combinadas com o tropeço do Lens, melhoraram o moral no acampamento parisiense.

O Bayern de Munique se preparou de forma diferente. Após garantir o 35º título da Bundesliga com uma vitória por 4x2 sobre o Stuttgart, eliminaram o Bayer Leverkusen da semifinal da Copa da Alemanha.

O último fim de semana foi menos tranquilo. O Bayern perdia por 3x0 para o Mainz, equipe de meio de tabela, no intervalo. Os "Die Roten" então produziram uma virada com quatro gols na segunda etapa para vencer por 4x3 na Mewa Arena.

Os atuais campeões enfrentam os favoritos do torneio. Este é o sexto encontro em nove temporadas entre essas potências da Champions League. Uma vitória marcaria o 100º triunfo do Paris Saint-Germain na competição.

No entanto, conseguir isso contra o que é possivelmente o time mais em forma da Europa é um desafio difícil. Esperamos um empate muito disputado, com o confronto decisivo acontecendo na Allianz Arena na próxima semana.

Escalações esperadas para PSG x Bayern de Munique

Escalação esperada do PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Neves, Mayulu, Doue, Dembele, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane.

Um duelo com muitos gols previsto em Paris

Tanto o PSG quanto o Bayern de Munique são imparáveis no ataque. Embora seus setores ofensivos sejam impecáveis, eles também sofrem gols contra adversários de peso.

O PSG venceu seus últimos quatro jogos na Champions League por dois ou mais gols de diferença contra Chelsea e Liverpool.

A equipe de Enrique também marcou mais de dois gols em oito partidas eliminatórias consecutivas, igualando um recorde.

O Bayern frequentemente balança as redes, já que suas partidas costumam ser repletas de gols de classe mundial. Houve mais de 2,5 gols no total em seus últimos sete jogos fora de casa na Champions League.

Ao mesmo tempo, 11 dos 12 jogos do Bayern na Champions League nesta campanha tiveram mais de 2,5 gols.

Nenhum dos últimos cinco jogos competitivos do PSG ultrapassou a marca de 3,5 gols, mas a qualidade dos próximos adversários é significativa.

O Bayern marcou quatro ou mais gols em seis de seus últimos 10 jogos, incluindo a famosa vitória por 4x3 sobre o Real Madrid na rodada anterior.

Palpite 1 para PSG x Bayern de Munique: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.90 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Bayern de Munique nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Redes balançando no segundo tempo

O Bayern de Munique estava perdendo para o Mainz por 3x0 no intervalo em seu último jogo fora de casa. Eles acabaram vencendo por 4x3, demonstrando profundidade de elenco e qualidade ofensiva na reta final.

Oito dos últimos nove jogos do Bayern na Champions League viram ambas as equipes balançarem as redes. Além disso, seus últimos sete jogos fora de casa na competição também resultaram em gols para ambos os lados.

O PSG não sofreu gols em seis de seus últimos oito jogos competitivos. No entanto, uma repetição do último encontro em Paris é plausível contra os campeões alemães.

O Bayern ficou sete dos seus últimos 10 jogos competitivos sem passar em branco.

Na fase de liga, o Bayern garantiu uma vitória por 2x1 na quarta rodada aqui no Parc des Princes. Luis Diaz marcou dois gols no primeiro tempo. João Neves fez um gol de honra no final.

Desta vez, há muito mais em jogo. Ambas as equipes devem marcar após o intervalo, preparando o terreno para um jogo de volta altamente competitivo em Munique.

Palpite 2 para PSG x Bayern de Munique: Ambas as equipes marcam (2º tempo): sim, com odds de 2.25 na bet365.

Kane, uma ameaça ofensiva significativa

Harry Kane registrou 12 gols na Champions League 2025/26 – sua melhor marca na carreira. Isso supera seu recorde de gols em um gol na campanha 2024/25, quando a Inter de Milão eliminou o Bayern nas quartas de final.

Seu gol de empate no primeiro tempo na vitória por 4x3 sobre o Real Madrid marcou cinco partidas consecutivas na Champions League marcando gols.

Ele agora se junta ao ídolo do Liverpool, Steven Gerrard, da temporada 2007/08, como o único outro jogador inglês a alcançar este recorde.

Os 12 gols de Kane são o maior número marcado por um jogador inglês em uma única edição do torneio. Ele agora tem oito gols e uma assistência em sete participações consecutivas pelo Bayern.

O ex-atacante do Tottenham Hotspur está vivendo um momento de forma excepcional. A defesa parisiense terá dificuldades contra o que talvez seja o atacante mais eficiente do futebol mundial. Há valor em apostar nele para marcar contra o PSG.