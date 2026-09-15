Palpite Platense x Fluminense - Copa Libertadores - 15/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Platense x Fluminense, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira (15), às 19h.

Melhores palpites para Platense x Fluminense

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 2.00 na BetBoom

Empate, com odds de 3.25 na BetBoom

Mais de 1.5 gols, com odds de 1.40 na BetBoom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Fluminense é favorito para se classificar às semifinais da Libertadores.

Nossa análise: Momento das equipes

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense busca vaga na semifinal pela primeira vez desde a inédita conquista do principal torneio do continente. Ainda sob o comando do interino Marcão, o Tricolor deu um passo importante rumo ao objetivo depois de derrotar o Platense por 2 x 0, no Maracanã.

O Tricolor adotou uma postura dominante desde o apito inicial e controlou o Platense sem grandes dificuldades. Os gols do Fluzão foram anotados por Nonato e Hulk, que também deu uma assistência na partida, confirmando o grande momento com a camisa da equipe carioca.

Hulk soma três gols e duas assistências nos últimos quatro jogos do Fluminense, que apesar da derrota para o Atlético-MG no final de semana do Campeonato Brasileiro, tem tudo para eliminar o Platense na terça.

O Platense é treinado por Martín Palermo, ex-jogador com passagem marcante pelo Boca Juniors, e disputa as quartas de final da Libertadores pela primeira vez. Apenas em 13º no Campeonato Argentino, a equipe não vence há quatro jogos (três derrotas e um empate).

Prováveis escalações de Platense x Fluminense

Platense: Cozzani, Juan Saborido, Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva, Barrios, Pablo Ferreira e Zapiola, Mainero, Togni e Retamar

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Millán (Ignácio) e Renê, Martinelli e Nonato, Canobbio, Ganso e Soteldo, Hulk

Ambos marcam

O ambos marcam foi registrado na última partida fora de casa do Fluminense na Libertadores: o empate foi 1 x 1 com o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da competição.

Os números mostram que o Tricolor sofreu oito gols desde o início da Libertadores, com média de quase um gol concedido a cada partida na competição continental.

Do outro lado, o Platense marcou e sofreu gol na partida de ida das oitavas de final da Liberta com o Coquimbo Unido. A equipe de Palermo fez nove gols no torneio, com média de um tento por partida, segundo o SofaScore.

Palpite 1 Platense x Fluminense: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 2.00 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Igualdade na Argentina

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Platense x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A tendência de empate na Argentina cresce pela possibilidade do Fluminense adotar uma postura cautelosa, já que possui uma sólida vantagem de dois gols de diferença. Marcão deve apostar em Thiago Silva no comando da linha de defesa, com o sempre confiável Fábio no gol.

Para quem não se lembra, o Fluzão conseguiu um empate fora de casa com o Rivadavia na fase anterior da competição, tendo que decidir sua classificação às quartas na cobrança de penalidades.

Já Martin Palermo pode desenhar o sistema ofensivo do Platense com Franco Zapiola (três gols na Libertadores 2026) como responsável por fazer o jogo andar no meio-campo e para elevar a média de apenas 3.7 chutes no alvo por partida.

Palpite 2 Platense x Fluminense: Empate, com odds de 3.25 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Jogo de gols

O ataque do Fluminense acumula 10 gols marcados na Libertadores, sendo sete na primeira fase. Esta é uma equipe com média de 1.1 gols por partida e que cria quase duas grandes chances por jogo.

Na primeira fase da Libertadores, o Fluminense marcou dois gols ou mais apenas nas duas últimas rodadas. Ou seja, foram quatro jogos com o ataque Tricolor passando em branco ou indo apenas uma vez às redes dos adversários.

Já o Platense, com nove gols feitos na Libertadores e média de um tento por duelo, costuma finalizar menos de quatro vezes por partida, de acordo com o SofaScore. O ataque econômico, inclusive, pode ser o desafio na hora de tirar a diferença de dois gols para a equipe brasileira.

Palpite 3 Platense x Fluminense: Mais de 1.5 gols, com odds de 1.40 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.