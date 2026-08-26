Palpite Palmeiras x Santos - Copa do Brasil - 26/08/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Palmeiras x Santos, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26), às 21h30.

Melhores palpites para Palmeiras x Santos

Vitória do Palmeiras, com odds de 1.52 na BetBoom

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 na BetBoom

Mais de 10.5 escanteios, com odds de 1.90 na BetBoom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Palmeiras enfrenta Santos depois de golear Vasco no Nubank Parque pelo Campeonato Brasileiro.

Nossa análise: Momento das equipes

O Palmeiras deu sinal de que a crise já faz parte do passado. A equipe alviverde classificou-se para as quartas da Libertadores com uma vitória por 1 x 0, fora de casa, contra o Cerro. Em seguida, o Verdão goleou o Vasco por 4 x 1, na capital paulista, para aumentar para seis pontos a diferença sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro.

Agora, o Palmeiras recebe o Santos para o Clássico da Saudade. O jogo significa também a manutenção da série de cinco partidas como mandante sem derrota para o alvinegro da Vila Belmiro.

O Santos sobe a serra para São Paulo depois de empatar em casa com o Mirassol. O Peixe saiu atrás do placar, mas empatou com Barreal, que contou com assistência de Neymar. Ainda assim, o resultado não foi bom porque manteve o Peixe próximo à zona de rebaixamento.

A disparidade entre os elencos, somada à campanha irregular do Santos, coloca o Palmeiras como favorito para sair na frente nesta disputa por vaga nas semifinais da Copa do Brasil 2026.

Prováveis escalações de Palmeiras x Santos

Palmeiras: Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gómez e Barboza (Benedetti), Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur (Piquerez), Arias, Vitor Roque (Mauricio) e Flaco López

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar, João Schmidt, Gustavo Henrique e Neymar, Rony, Barreal e Gabigol

Veja as odds para Resultado da Partida

Verdão volta a ser forte

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Palmeiras x Santos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Abel Ferreira teve momentos difíceis recentemente, mas parece ter conseguido recolocar o Verdão nos trilhos. Primeiro, uma vitória que caracterizou seu trabalho: 1 x 0, fora de casa, pelas oitavas da Libertadores, com gol de cabeça de Gustavo Gómez contra o Cerro Porteño.

O Palmeiras ganhou corpo, no entanto, diante do Vasco pela 24ª rodada do Brasileirão 2026. A goleada por 4 x 1 aumentou a vantagem sobre o Flamengo para seis pontos, além de ter reabilitado jogadores importantes como Vitor Roque.

A torcida palmeirense, que deve lotar o Nubank Parque, aposta ainda no tabu do Verdão contra o Santos. A última derrota do Palmeiras em casa para seu rival aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2023, 2 x 1 na capital paulista.

Palpite 1 Palmeiras x Santos: Vitória do Palmeiras, com odds de 1.52 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Palmeiras avassalador e Santos com problemas na defesa

O clássico entre Palmeiras x Santos registrou pelo menos dois gols em três dos últimos cinco confrontos realizados na casa verde. Uma das marcas do ataque do Palmeiras é saber aproveitar bem as falhas defensivas do adversário, como contra o Vasco na goleada de 4 x 1, no último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Neste jogo, o Verdão finalizou 13 vezes, com cinco escanteios batidos.

Este é um Palmeiras que fez cinco gols contra o Fortaleza nas oitavas da Copa do Brasil, mas foi vazado três vezes na partida de volta, realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá.

O Santos, por outro lado, adotou postura econômica diante do Remo nas oitavas da Copa do Brasil, tendo marcado apenas um gol com Rony, na partida de volta no Mangueirão.

Entretanto, o Peixe possui jogadores com poder de decisão, caso de Neymar (com assistências em duas partidas consecutivas na temporada) e Gabigol, que foi às redes duas vezes nos três jogos mais recentes da equipe.

Palpite 2 Palmeiras x Santos: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Domínio territorial

Para título de informação, foram 13 escanteios (9 do Palmeiras e 4 do Santos) registrados no empate por 1 x 1 no clássico mais recente entre Palmeiras x Santos, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro 2025.

Time que mais venceu clássicos paulistas na história, o Palmeiras tende a assumir o controle do jogo contra o Santos. Um meio-campo sustentado por Andreas e Marlon Freitas é a estratégia de Abel Ferreira para reter a posse de bola.

O domínio territorial do Palmeiras pode limitar a produção ofensiva do Santos e, consequentemente, reduzir os escanteios do Peixe. Por outro lado, a pressão alviverde deve gerar oportunidades suficientes para o mandante alcançar uma marca elevada de tiros de canto.

Como mostrou o clássico de 2025 entre Palmeiras x Santos, a marca superior aos 10 escanteios pode ser batida, ainda que o Verdão dê as cartas do confronto.

Palpite 3 Palmeiras x Santos: Mais de 10.5 escanteios, com odds de 1.90 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.