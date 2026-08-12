Palpite Palmeiras x Cerro Porteño - Copa Libertadores

Veja os palpites para a partida entre Palmeiras x Cerro Porteño, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (12), às 19h.

Melhores palpites para Palmeiras x Cerro Porteño

(Handicap) Palmeiras -1.5, com odds de 2.00 na Betano

Maurício acertar o alvo pelo menos uma vez, com odds de 1.40 na Betano

Palmeiras ganhar de zero, com odds de 1.80 na Betano

Verdão faz raro jogo de ida das oitavas da Libertadores em casa.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O Palmeiras não produziu ofensivamente nem de perto o que se espera do líder do Campeonato Brasileiro e ficou no empate com o Inter neste final de semana, tropeço que lhe custou dois pontos preciosos na briga pelo título. O ataque móvel com Ramón Sosa, Maurício e Jhon Arias, que vinha dando resultado em jogos anteriores, teve dificuldades contra a defesa do Colorado.

O início do Cerro Porteño no Campeonato Paraguaio deixa a desejar, somando só três dos 12 pontos disputados, longe daquela equipe resiliente que conseguiu surpreender ao garantir a primeira colocação da Libertadores no grupo do próprio Palmeiras. O Cerro perdeu os dois jogos que realizou como visitante pelo campeonato nacional desde o fim da Copa do Mundo.

Prováveis escalações de Palmeiras e Cerro Porteño

Palmeiras: C. Miguel, E. Martínez, Murillo, Barboza, Allan, A. Pereira, M. Freitas, Piquerez, Maurício, Arias e Flaco

Cerro Porteño: Roffo, Canette, Pérez, Ramírez, Velázquez, Piris da Motta, Morel, Domínguez, Kilmowicz, Domínguez e Vegetti

Amplo favoritismo para os donos da casa

O Palmeiras pode não necessariamente viver a sua melhor fase, mas, pegando a última ocasião em que abriu um confronto eliminatório em casa, fez questão de construir uma larga vantagem para minimizar quaisquer riscos na volta, aplicando 3 a 0 no Fortaleza pela Copa do Brasil. Agora, recebendo o Cerro Porteño, o objetivo é o mesmo para o líder do Brasileirão.

Entre os vários pontos que trabalham a seu favor, pode ser apontada a qualidade das opções no banco de reservas em diferentes setores, ajudando a manter o ritmo alto durante 90 minutos. Precisando do resultado no último final de semana, o Verdão pôde tirar, entre outros, Vitor Roque e Flaco López do banco, dois jogadores que ainda não atuaram 90 minutos desde o retorno aos trabalhos do futebol brasileiro após a Copa.

Palpite 1 Palmeiras x Cerro Porteño: (Handicap) Palmeiras -1.5, com odds de 2.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Criatividade vem dos pés de Maurício

A maneira como o Palmeiras é bem estruturado permite que novos jogadores sejam rotineiramente inseridos no contexto do clube de maneira mais orgânica, sem aquela pressão imediata pela entrega no mais alto nível. Embora tenha sido importante desde a sua chegada, Maurício parece agora estar entregando não só o melhor futebol que apresentou no Palmeiras, mas também na sua carreira.

Abel Ferreira tem algumas questões a responder em relação ao time principal em meio ao retorno de peças importantes à melhor forma e à mudança de formação. Independentemente da escolha do treinador português, a chance de Maurício manter um papel de protagonista por tudo o que vem apresentando é bem significativa.

Palpite 2 Palmeiras x Cerro Porteño: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Defesa que dispensa comentários

O contexto da partida de volta nas oitavas da Copa do Brasil contra o Fortaleza, que terminou com a derrota por 3 a 2, é de uma equipe que defendia uma larga vantagem no placar agregado, avançando de fase com esse placar. Por isso, o Verdão pode naturalmente não ter entrado no mesmo nível de intensidade que traz em outros jogos, sem falar nas alterações naturais de quem escolheu rodar o elenco.

A partida contra o Fortaleza foi a única nos últimos quatro jogos do Verdão em que sua defesa foi vazada, mantendo números excelentes lá atrás mesmo em jogos nos quais o ataque não produz, tal como o empate sem gols diante do Internacional no último final de semana.

Palpite 3 Palmeiras x Cerro Porteño: Palmeiras ganhar de zero, com odds de 1.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.