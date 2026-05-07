Confira os palpites Mirassol x LDU para o confronto em Mirassol, nesta quinta-feira (7), às 19h, pela Libertadores.

Melhores palpites para Mirassol x LDU

Nossa análise: Momento das equipes

Mirassol e LDU entram em campo pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto direto que pode definir a liderança da chave.

As duas equipes somam seis pontos e chegam em situação semelhante, o que aumenta o peso do duelo.

O Mirassol faz boa campanha em sua primeira participação na competição, com duas vitórias e uma derrota em três jogos.

A equipe vem de vitória sólida por 2 a 0 sobre o Always Ready e, jogando em casa, tende a manter intensidade alta. Apesar disso, a irregularidade ao longo da temporada ainda é um ponto de atenção.

A LDU também soma seis pontos e lidera o grupo, mas vem de derrota fora de casa para o Lanús. Na temporada, apresenta campanha mais equilibrada, com sete vitórias, dois empates e seis derrotas.

Fora de casa, porém, costuma ter mais dificuldades para impor seu jogo.

Prováveis escalações de Mirassol x LDU

Mirassol: Walter, Igor Formiga, Willian Machado, João Victor, Victor Luís, Neto Moura, Denilson, Carlos Eduardo, Shaylon, Alesson , Edson Carioca;

LDU: Gonzalo Valle, José Quintero, Yerlin Quiñónez, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez, Luis Segovia, Gabriel Villamíl, Jesús Pretell, Deyverson, Rodney Redes, Jeison Medina.

Mirassol impõe ritmo e aproveita fator casa

O Mirassol deve assumir o controle da partida desde o início, utilizando intensidade e presença ofensiva para pressionar a LDU.

Jogando no Campos Maia, a equipe costuma crescer e transformar volume em chances, principalmente contra adversários que não sustentam o ritmo fora de casa.

A LDU, apesar da experiência, já mostrou dificuldades longe de seus domínios e pode sofrer com a pressão ao longo dos 90 minutos.

Em um cenário de maior controle e iniciativa do mandante, o Mirassol aparece com boas condições de confirmar a vitória.

Palpite 1 para Mirassol x LDU: Mirassol vence, com odds de 1.60 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Jogo mais estudado limita o número de gols

A tendência é de uma partida com momentos de controle e menor exposição, principalmente pelo peso do confronto dentro do grupo.

O Mirassol deve atacar, mas com organização, enquanto a LDU tende a adotar postura mais cautelosa fora de casa.

Com menos espaços e maior disputa no meio-campo, o número de chances claras tende a ser reduzido ao longo do jogo.

Esse tipo de dinâmica favorece um placar mais enxuto, decidido em poucos lances.

Palpite 2 para Mirassol x LDU: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.72 na bet365

Defesa pode prevalecer em confronto equilibrado

O Mirassol tem mostrado boa compactação em casa, dificultando a criação dos adversários e controlando melhor os espaços.

Esse tipo de comportamento tende a limitar bastante as ações ofensivas da LDU ao longo da partida.

Por outro lado, a equipe equatoriana deve priorizar a organização defensiva e explorar poucos momentos no ataque.

Com um jogo mais travado e de poucas oportunidades, a tendência é de apenas um lado conseguindo marcar.