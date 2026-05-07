Confira os palpites Mirassol x LDU para o confronto em Mirassol, nesta quinta-feira (7), às 19h, pela Libertadores.
Melhores palpites para Mirassol x LDU
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Nossa análise: Momento das equipes
Mirassol e LDU entram em campo pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto direto que pode definir a liderança da chave.
As duas equipes somam seis pontos e chegam em situação semelhante, o que aumenta o peso do duelo.
O Mirassol faz boa campanha em sua primeira participação na competição, com duas vitórias e uma derrota em três jogos.
A equipe vem de vitória sólida por 2 a 0 sobre o Always Ready e, jogando em casa, tende a manter intensidade alta. Apesar disso, a irregularidade ao longo da temporada ainda é um ponto de atenção.
A LDU também soma seis pontos e lidera o grupo, mas vem de derrota fora de casa para o Lanús. Na temporada, apresenta campanha mais equilibrada, com sete vitórias, dois empates e seis derrotas.
Fora de casa, porém, costuma ter mais dificuldades para impor seu jogo.
Prováveis escalações de Mirassol x LDU
Mirassol: Walter, Igor Formiga, Willian Machado, João Victor, Victor Luís, Neto Moura, Denilson, Carlos Eduardo, Shaylon, Alesson , Edson Carioca;
LDU: Gonzalo Valle, José Quintero, Yerlin Quiñónez, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez, Luis Segovia, Gabriel Villamíl, Jesús Pretell, Deyverson, Rodney Redes, Jeison Medina.
Mirassol impõe ritmo e aproveita fator casa
O Mirassol deve assumir o controle da partida desde o início, utilizando intensidade e presença ofensiva para pressionar a LDU.
Jogando no Campos Maia, a equipe costuma crescer e transformar volume em chances, principalmente contra adversários que não sustentam o ritmo fora de casa.
A LDU, apesar da experiência, já mostrou dificuldades longe de seus domínios e pode sofrer com a pressão ao longo dos 90 minutos.
Em um cenário de maior controle e iniciativa do mandante, o Mirassol aparece com boas condições de confirmar a vitória.
- Palpite 1 para Mirassol x LDU: Mirassol vence, com odds de 1.60 na bet365
Veja odds para resultado da partida
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Jogo mais estudado limita o número de gols
A tendência é de uma partida com momentos de controle e menor exposição, principalmente pelo peso do confronto dentro do grupo.
O Mirassol deve atacar, mas com organização, enquanto a LDU tende a adotar postura mais cautelosa fora de casa.
Com menos espaços e maior disputa no meio-campo, o número de chances claras tende a ser reduzido ao longo do jogo.
Esse tipo de dinâmica favorece um placar mais enxuto, decidido em poucos lances.
- Palpite 2 para Mirassol x LDU: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.72 na bet365
Defesa pode prevalecer em confronto equilibrado
O Mirassol tem mostrado boa compactação em casa, dificultando a criação dos adversários e controlando melhor os espaços.
Esse tipo de comportamento tende a limitar bastante as ações ofensivas da LDU ao longo da partida.
Por outro lado, a equipe equatoriana deve priorizar a organização defensiva e explorar poucos momentos no ataque.
Com um jogo mais travado e de poucas oportunidades, a tendência é de apenas um lado conseguindo marcar.
- Palpite 3 para Mirassol x LDU: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.65 na bet365