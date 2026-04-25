Palpite Manchester City x Southampton - Copa da Inglaterra - 25/04/2026

O City venceu apenas quatro dos últimos oito confrontos contra o Southampton, sendo que os Saints eliminaram o time de Manchester em competições de copa na Copa da Liga Inglesa de 2023.

Dicas de apostas para Manchester City x Southampton:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3x0 Southampton

Palpite de artilheiros: Manchester City - Haaland, Cherki, Semenyo; Southampton - N/A

Manchester City e Southampton, candidato ao acesso na Championship, se enfrentam na primeira semifinal da Copa da Inglaterra do fim de semana em Wembley.

Os comandados de Pep Guardiola estão com a motivação lá no alto após retomarem a liderança da Premier League na noite de quarta-feira. A vitória magra fora de casa contra o Burnley fez o City ultrapassar o Arsenal, assumindo o primeiro lugar faltando cinco rodadas para o fim. A dobradinha nacional ainda é uma possibilidade real para os Citizens, que encaram um adversário da segunda divisão nesta semifinal.

Tudo indica que Guardiola preparou seu elenco para a reta final da temporada. Eles venceram os últimos quatro jogos em todas as competições, marcando 11 gols e sofrendo apenas um. Essa solidez defensiva foi alcançada mesmo com lesões de defensores cruciais, como Gvardiol. Enquanto isso, o volante Rodri pode ser desfalque neste fim de semana por conta de um problema muscular.

O Southampton vem de uma sequência incrível na liga e na copa. Os Saints estão invictos há 20 partidas em todas as competições. No entanto, houve sinais de que o time de Tonda Eckert estava desgastado no empate em 2 x 2 em casa contra o Bristol City na terça-feira. O Southampton precisava dos três pontos para seguir firme na luta pelo acesso direto, mas faltou a intensidade de vitórias anteriores.

A equipe atravessa um período de sete jogos em 21 dias, sendo que o confronto de sábado é o sexto desta maratona. Embora o sucesso na Copa da Inglaterra fosse um feito histórico, o retorno à Premier League continua sendo a prioridade número um do clube nesta temporada.

Escalações esperadas para Manchester City x Southampton

Escalação esperada do Manchester City: Trafford, Nunes, O’Reilly, Khusanov, Guehi, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Escalação esperada do Southampton: Peretz, Bree, Manning, Harwood-Bellis, Wood, Downes, Charles, Matsuki, Azaz, Scienza, Larin.

Apostando no City para vencer com folga

O City enfrentou o Southampton na Copa da Inglaterra 2021/22 e venceu por três gols de diferença (4 x 1). Esperamos que repitam o feito neste fim de semana. O time de Guardiola dominou o Liverpool com uma goleada por quatro gols há três semanas para chegar às semis, e também venceu o Chelsea por três gols de diferença há dez dias.

A equipe de Pep Guardiola tem uma média de 1,90 gols marcados por jogo nesta edição da copa. No entanto, a capacidade de marcar quatro no Liverpool e três no Chelsea sugere que eles podem se aproveitar do cansaço do Southampton.

O City buscará castigar os Saints no amplo gramado de Wembley. Podemos apostar na vitória do City por três ou mais gols com uma probabilidade estimada de 40%.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Southampton: Manchester City -2 (Handicap 3-way) com odds de 2.50 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Southampton nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor no "Clean Sheet" para qualquer um dos lados

Quatro dos últimos cinco confrontos entre essas equipes terminaram com pelo menos um dos lados sem marcar gols. O Southampton até conseguiu um "clean sheet" em janeiro de 2023, quando eliminou o City da Copa da Liga Inglesa por 2 x 0 no St Mary’s.

Apesar de 80% dos últimos cinco confrontos diretos apresentarem essa estatística, podemos apostar nisso neste sábado com uma probabilidade de apenas 54,05%. Portanto, esta é a aposta de maior valor entre o nosso trio de palpites para Manchester City x Southampton.

Já mencionamos o histórico recente de jogos sem sofrer gols do City, mas vale reforçar: manter a meta intacta em decisões contra Arsenal, Liverpool e Chelsea sugere que eles devem ser capazes de impedir que os Saints marquem.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Southampton: Ambas as equipes marcam (Não) com odds de 1.85 na bet365

Gols mais prováveis após o intervalo

A única opção do Southampton neste fim de semana é tentar conter e frustrar o City. Os Saints não conseguirão jogar de igual para igual como fazem na Championship. Se conseguirem manter o empate ou o placar apertado no primeiro tempo, podem tentar se abrir após o intervalo para buscar o resultado.

O City foi para o intervalo empatado em 60% dos seus jogos de copa nesta temporada. Além disso, mais de 54% dos gols nas partidas do Southampton na copa saíram após o intervalo. Curiosamente, mais de 27% foram marcados nos 15 minutos finais dos jogos nesta temporada.

Apenas 5% dos gols do City na Copa da Inglaterra nesta temporada aconteceram nos primeiros trinta minutos de jogo. Na verdade, quase 73% ocorreram entre os minutos 41 e 70. Podemos apostar que o segundo tempo terá mais gols que o primeiro com uma probabilidade de apenas 51,28%.