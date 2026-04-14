Palpite Liverpool x PSG - Champions League - 14/04/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Liverpool de Arne Slot será eliminado da Champions League pelo atual campeão, o PSG, pela segunda temporada consecutiva.

Dicas de apostas para Liverpool x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 1x3 PSG;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Dominik Szoboszlai; PSG - Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue.

O Liverpool, hexacampeão europeu, está prestes a ser eliminado pelo PSG pela segunda temporada seguida. Os Reds se recuperaram da derrota no jogo de ida no Parc des Princes com uma vitória por 2x0 sobre o Fulham – seu primeiro triunfo em quatro jogos oficiais.

Os comandados de Arne Slot foram dominados na partida de ida, com gols de Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia decidindo o placar. Eles se apegam ao fator casa neste jogo de volta, com a primeira aparição em uma semifinal desde 2021/22.

O PSG detém todas as cartas na manga. Eles chegam para este embate descansados após uma semana de folga, ao contrário dos anfitriões. O confronto decisivo pela liga contra o vice-líder Lens foi adiado para acomodar seus compromissos europeus.

Desde a derrota por 3x1 para o Monaco na Ligue 1, no início de março, o PSG tem sido impecável, vencendo todas as cinco partidas seguintes. Três dessas vitórias foram contra adversários ingleses, todas por dois ou mais gols de diferença.

Uma vitória em Anfield os colocaria contra o Bayern de Munique ou o Real Madrid. O PSG é o claro favorito para chegar à sua terceira semifinal consecutiva de Champions League — um recorde para um clube francês.

Escalações esperadas para Liverpool x PSG

Escalação esperada do Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, MacAllister, Kerkez, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Anfield será palco de muitos gols

A jornada do Liverpool na Champions League tem sido agitada. Quatro de seus cinco jogos em casa na competição nesta temporada tiveram mais de 3,5 gols, sendo que cada um dos últimos três nesta praça superou a marca de 2,5.

Os Reds ostentam uma média de 2,2 gols marcados por jogo na Champions neste termo. No entanto, a história não joga a favor deles. O time foi eliminado em nove das últimas 10 eliminatórias europeias em que começou o jogo de volta perdendo por dois gols de diferença.

Enquanto isso, o PSG marcou dois ou mais gols em cinco partidas consecutivas da Champions League. Cada um dos seus últimos três jogos fora de casa na competição teve mais de 2,5 gols. Os parisienses estão com o pé calibrado, anotando 17 gols nos últimos cinco jogos.

O Liverpool certamente se lançará ao ataque desde o apito inicial, tornando o duelo aberto. Contudo, o PSG não é time de ficar recuado apenas "cozinhando" o jogo. Mais de 3,5 gols no total é uma escolha racional.

Dica de aposta 1 para Liverpool x PSG: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.10 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

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Os parisienses ditarão o ritmo no primeiro tempo

Em cada uma de suas últimas três derrotas oficiais, o Liverpool começou mal. Brighton, Manchester City e PSG tomaram as rédeas logo cedo. No entanto, contra o Fulham, o time entrou ligado e marcou os dois gols antes do intervalo.

Um começo forte é essencial contra o PSG se quiserem reverter a desvantagem da ida. O Liverpool venceu 16 de seus últimos 20 jogos europeus em casa, mas os atuais detentores do título provaram estar um degrau acima.

O PSG balançou as redes antes do intervalo em cinco de seus últimos seis jogos na Champions League. Em suas últimas 12 partidas fora de casa pelo torneio, eles nunca foram para o vestiário perdendo.

O PSG venceu cada um de seus últimos três jogos europeus quando saiu liderando na etapa inicial. O Liverpool deve começar com senso de urgência, mas o PSG parece ser o time mais equilibrado. Espere que os parisienses saiam na frente antes do intervalo.

Dica de aposta 2 para Liverpool x PSG: 1º tempo: PSG vence, com odds de 2.90 na bet365

Veremos mais da magia de Kvara em Merseyside

Kvaratskhelia é, indiscutivelmente, o jogador mais em forma do PSG ao lado de Desirá Doué. O ex-astro do Napoli voltou ao seu auge técnico em uma fase crucial da temporada.

O jogador de 25 anos é o quinto colocado na artilharia da Champions League, empatado com Erling Haaland. Ele pode aumentar sua contagem de oito gols na visita a Anfield, onde não foi bem nas oitavas de final da temporada passada.

Kvara soma 12 gols e oito assistências em 35 jogos entre Ligue 1 e Champions League. Nesta competição, ele marcou em quatro partidas consecutivas. Essa sequência inclui a finalização fria de curta distância que selou a vitória por 2 a 0 no Parc des Princes no último jogo.

Espera-se que o georgiano faça a diferença mais uma vez. Sua capacidade de marcar e ditar o ritmo com o meio-campo para criar chances faz dele uma ameaça real às esperanças de classificação do Liverpool.