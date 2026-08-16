Palpite Liverpool x Como - Amistoso de Clubes - 16/08/2026

Nosso especialista em apostas acredita que o Liverpool pode ter um duelo complicado contra o Como 1907, equipe que tem potencial para aprontar uma surpresa.

Dicas de apostas para Liverpool x Como:

Mais/Menos de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.57 na Brazino777

Chance dupla: Empate/Como 1907, com odds de 1.84 na Brazino777

Mais/Menos do Como 1907: mais de 1,5 gols, com odds de 2.27 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2x2 Como 1907

Palpite de artilheiros: Liverpool – Dominik Szoboszlai, Alexander Isak; Como 1907 – Martin Baturina, Anastasios Douvikas

O último fim de semana do Liverpool antes do início da Premier League traz o duelo contra o Como 1907 em Anfield. Curiosamente, as equipes se enfrentam duas vezes no domingo, com outra partida acontecendo mais cedo no mesmo dia. Além disso, como o confronto será disputado a portas fechadas, o fator casa não terá o peso habitual.

Há certo receio de que os Reds ainda não estejam no ritmo ideal de jogo, principalmente no setor defensivo. Andoni Iraola estreia no comando técnico e o elenco segue em processo de adaptação às suas ideias. A postura tímida do Liverpool na janela de transferências também não traz tanta confiança, mas ainda há tempo para corrigir a rota.

Cesc Fàbregas certamente está satisfeito com o desempenho de seus comandados ao longo da pré-temporada. A equipe italiana terminou na quarta colocação da Serie A na edição passada, garantindo uma vaga inédita na Champions League. Um feito extraordinário para um clube que disputava a Serie D há apenas sete anos.

O Como 1907 visitou o Emirates Stadium para encarar o Arsenal, campeão da Premier League, na noite de quarta-feira. Fez uma atuação consistente e segurou a igualdade no placar durante os 90 minutos. Esse tipo de resultado dá ainda mais moral para encarar os Reds, e o clube italiano tem condições de aprontar uma surpresa.

Escalações esperadas para Liverpool x Como

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Chiesa, Wirtz, Gakpo, Isak

Escalação esperada do Como: Butez, Couto, Ramon, Kempf, Valle, Da Cunha, Perrone, Liberali, Baturina, Diao, Douvikas

Tendência de redes balançando dos dois lados

Sem a pressão ensurdecedora da torcida em Anfield, o Liverpool perde boa parte do seu diferencial como mandante. A ausência do público deve ajudar o Como a se sentir mais à vontade em campo do que o esperado. Por outro lado, os Reds já demonstraram do que seu setor ofensivo é capaz nesta pré-temporada.

O time do Liverpool balançou as redes nove vezes em quatro amistosos, com Isak e Wirtz deixando suas marcas no compromisso mais recente. Contudo, com uma dupla de zaga inédita, segurar o ataque italiano promete ser uma tarefa indigesta. O Como também vem mostrando pontaria afiada, com 10 gols marcados nos últimos cinco jogos.

Três das quatro partidas de pré-temporada do Liverpool tiveram gols dos dois lados. Já nos cinco amistosos do Como, a rede balançou para ambas as equipes em todos eles. Por isso, a expectativa é de um confronto movimentado e com gols de lado a lado neste domingo.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Como: Mais/Menos de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.57 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Como nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cenário ideal para surpreender em Anfield

Enfrentar o Liverpool em um Anfield de portões fechados é, provavelmente, a melhor oportunidade que qualquer adversário terá para sair de campo com um bom resultado contra o time de Merseyside. Para completar, os donos da casa vêm de resultados pouco animadores, acumulando duas derrotas consecutivas para equipes em que entravam como amplos favoritos.

Contra o Leeds, os Reds venciam por 2x0 até os 15 minutos do segundo tempo, mas cederam uma virada impressionante e perderam por 4x2. Os comandados de Fàbregas se apegam a essa instabilidade do rival, além do ótimo cartão de visitas deixado ao empatar com os campeões ingleses. Vale lembrar que o Como ainda não perdeu nos 90 minutos regulamentares nesta pré-temporada.

Essa invencibilidade de cinco jogos mostra que os Lariani não podem ser subestimados. O clube italiano tem qualidades suficientes para evitar a derrota nos 90 minutos e surge como uma aposta de excelente valor para aprontar em Anfield.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Como: Chance dupla: Empate/Como 1907, com odds de 1.84 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Como pode explorar as brechas da defesa dos Reds

As lesões de Conor Bradley, Giovanni Leoni e Joe Gomez deixam o setor defensivo dos donos da casa bastante desfalcado. Recém-contratado, Jeremy Jacquet voltou a treinar apenas na quarta-feira e surge como grande dúvida. Desta forma, o uruguaio Ronald Araújo, emprestado pelo Barcelona, deve ganhar a oportunidade entre os titulares neste amistoso.

Engrenar o entrosamento em uma nova dupla de zaga leva tempo, e é exatamente aí que o Como pode se beneficiar. Os donos da casa sofreram sete gols nos últimos dois jogos, acendendo o sinal de alerta para Iraola. O ataque italiano tem tudo para castigar essa falta de entrosamento da zaga dos Reds.

Os comandados de Fàbregas marcaram dois ou mais gols em três de suas últimas cinco partidas, motivo pelo qual apostamos em um rendimento similar neste embate. Com Monaco e Leeds superando a marca de um gol contra o Liverpool recentemente, os Lariani chegam muito bem cotados para balançar as redes na noite de domingo.

Dica de aposta 3 para Liverpool x Como: Mais/Menos do Como 1907: mais de 1,5 gols, com odds de 2.27 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.