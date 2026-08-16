Palpite Lens x PSG - Supercopa da França - 16/08/2026

Nosso especialista em apostas compartilha seus palpites para a abertura oficial da temporada do futebol francês, com o PSG cotado para arrebatar mais um troféu da Supercopa.

Dicas de apostas para Lens x PSG:

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.62 na Betboom

1X2: PSG, com odds de 1.71 na Betboom

Artilheiro a qualquer momento: Ousmane Dembélé, com odds de 2.42 na Betboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Lens 1x2 PSG

Palpite de artilheiros: Lens – Odsonne Edouard; PSG – Désiré Doué, Ousmane Dembélé

O Lens vem de uma excelente campanha em 2025/26. A equipe terminou na vice-liderança da Ligue 1, apenas seis pontos atrás do campeão Paris Saint-Germain. Pierre Sage era o comandante no banco de reservas, guiando o clube ao seu primeiro título inédito da Copa da França após quatro tentativas anteriores frustradas. No entanto, o treinador se transferiu para o Crystal Palace, o que significa que os Sang et Or (Sangue e Ouro) terão que recomeçar esta temporada do zero.

Dino Toppmöller foi anunciado como novo técnico no início de julho. Com isso, os jogadores precisam se adaptar rapidamente a um novo estilo tático e a novas ideias de jogo. Resta saber se ele conseguirá extrair do elenco o mesmo nível de desempenho alcançado por Sage. Com a disputa da Champions League no horizonte nesta temporada, o comandante alemão terá bastante trabalho pela frente.

A estreia oficial de Toppmöller será logo contra os atuais campeões franceses e europeus. O PSG fez apenas dois amistosos de pré-temporada antes de dar o pontapé inicial oficial em seu ano na quarta-feira. Os parisienses superaram o Aston Villa por 2x1 na Supercopa para defender o seu título com sucesso.

Os comandados de Luis Enrique ainda buscam atingir o ritmo ideal de jogo e a melhor forma física. No entanto, com uma taça em jogo, a exigência é máxima. Os Rouge-et-Bleu já conquistaram as últimas quatro edições da Supercopa da França de forma consecutiva. Será preciso uma grande atuação do adversário para impedi-los de erguer o quinto Trophée des Champions seguido.

Escalações esperadas para Lens x PSG

Escalação esperada do Lens: Risser, Sagnan, Antonio, Nawrocki, Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol, Thauvin, Sima, Edouard

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Falhas defensivas abrem espaço para gols

De forma surpreendente, Luis Enrique escalou sua linha defensiva titular contra o Aston Villa, mesmo com os atletas ainda sem o ritmo ideal de jogo. Resta ver se ele repetirá a escolha desta vez, mas com mais um troféu em disputa, a probabilidade é altíssima. No entanto, a julgar pela atuação de quarta-feira à noite, o setor defensivo do PSG não se mostrou tão sólido quanto de costume.

O Villa produziu 2,13 no indicador de gols esperados (xG) naquele duelo da Supercopa, criando cinco grandes chances em 15 finalizações. Esses números servem de incentivo para o Lens, desde que consiga encarar a partida sem se deixar intimidar pelos campeões europeus. Jogando com o apoio de sua torcida — mandante por decisão no sorteio —, o Lens possui armas para causar estragos no setor ofensivo e incomodar o PSG.

Os Sang et Or balançaram as redes 16 vezes nos sete jogos de pré-temporada, registrando uma média de 2,28 gols por partida. Em quatro desses confrontos, ambas as equipes marcaram — cenário idêntico ao dos últimos dois compromissos do PSG. Além disso, dois dos últimos quatro embates diretos entre eles terminaram com esse mesmo retrospecto. Com os atletas ainda em busca do melhor condicionamento físico, a tendência é de um duelo com gols no domingo.

Dica de aposta 1 para Lens x PSG: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.62 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Lens x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Retrospecto do PSG aponta para mais um triunfo

Com a chegada de um novo treinador no Lens, oscilações no início do trabalho são perfeitamente naturais. Nos dois amistosos disputados contra o Sunderland na semana passada, o time venceu um e perdeu outro, evidenciando essa falta de regularidade. Esse tipo de instabilidade está longe de ser o cenário ideal para encarar os atuais bicampeões europeus.

O PSG demonstrou sua força contra o Villa, dando uma excelente resposta após a derrota por 3x0 para o Mallorca na pré-temporada. Luis Enrique recorreu à base titular na quarta-feira e a expectativa é que mantenha a estrutura no domingo. Os parisienses ostentam um histórico recente amplamente favorável contra o Lens, motivo pelo qual entram com favoritismo para sair com a vitória.

O time Rouge-et-Bleu não sabe o que é perder para o Lens há oito partidas, tendo vencido os dois confrontos diretos na edição passada da Ligue 1. Para completar, os campeões franceses ergueram 12 das últimas 13 edições da Supercopa da França. Com isso, a tendência é que os parisienses conquistem seu 15º título da competição, frustrando a busca do time da casa pela primeira taça do torneio em sua história.

Dica de aposta 2 para Lens x PSG: 1X2: PSG, com odds de 1.71 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veremos um ataque devastador em ação

Um dos pilares do sucesso do PSG nas últimas temporadas é o seu poder de fogo no ataque. Qualquer um dos integrantes do trio ofensivo tem capacidade de decidir, como ficou claro na noite de quarta-feira. Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué balançaram as redes na finalíssima e surgem como excelentes opções de aposta para marcar neste domingo.

No entanto, o único do setor que passou em branco naquela partida foi Ousmane Dembélé. O ponta entrou no intervalo e deu a assistência para o gol da vitória de Doué. Além disso, vive uma fase iluminada, em especial nas atuações pela seleção francesa.

Dembélé anotou seis gols e distribuiu duas assistências em suas últimas oito partidas por clube e seleção. Seja começando entre os titulares ou saindo do banco no decorrer da partida, ele representa uma ameaça constante à defesa adversária. Por isso, nosso palpite é que Dembélé deixará sua marca na rede.

Dica de aposta 3 para Lens x PSG: Artilheiro a qualquer momento: Ousmane Dembélé, com odds de 2.42 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.