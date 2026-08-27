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Palpite Internacional x Grêmio
Kauê Vieira

Palpite Internacional x Grêmio - Copa do Brasil - 27/08/2026

Internacional x Grêmio
Internacional
Grêmio
Copa do Brasil

Dupla Gre-Nal tenta esquecer ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Veja os melhores palpites para o jogo entre Internacional x Grêmio, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (27), às 20h. 

Melhores palpites para Internacional x Grêmio

  • Resultado final empate, com odds de 3.10 na Brazino777
  • Menos de 2.5 gols, com odds de 1.71 na Brazino777
  • Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.81 na Brazino777

Má fase de Internacional e Grêmio reforça expectativa para empate no Beira-Rio.

*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil preocupados com a campanha ruim no Brasileirão. Empatados com 25 pontos e apenas um acima da zona de rebaixamento, a dupla Gre-Nal vive, talvez, o momento mais delicado da temporada. 

Classificado depois de eliminar o Corinthians, o Colorado não vence há oito partidas no Campeonato Brasileiro, com destaque negativo para os três empates consecutivos no torneio. Por isso, o time comandado por Paulo Pezzolano está à beira da zona da degola do nacional. 

As coisas também não vão bem do lado gremista. O Tricolor foi derrotado pelo RB Bragantino no final de semana de Brasileirão, se mantendo entre as quatro equipes sem ganhar jogos como visitante na competição. 

O Gre-Nal da Copa do Brasil apresenta dois clubes muito pressionados e que podem mergulhar em uma crise ainda mais profunda em caso de eliminação no mata-mata para o arquirrival. 

Prováveis escalações de Internacional x Grêmio 

Internacional: Matheus Cunha, Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Aguirre (Bernabei), Villagra, Bruno Henrique e Bernabei (Alerrandro), Alan Patrick e Carbonero

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Wallace, Wagner Leonardo (Luis Eduardo) e Marlon, Noriega, Villasanti e Krovinovic, Pavon, Amuzu e Carlos Vinicius

Empate é quase regra

O tamanho da rivalidade parece diminuir o jogo ofensivo do Gre-Nal. Os dois últimos encontros entre Internacional e Grêmio, por exemplo, foram encerrados em empate, 0 x 0 e 1 x 1, nas duas partidas realizadas no Beira-Rio. De maneira geral, quatro dos sete Gre-Nais mais recentes tiveram apito final com igualdade entre Internacional e Grêmio.

No caso do Internacional, a vantagem de um ponto para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro está diretamente associada a uma série de três empates consecutivos, sendo dois por 0 x 0. 

Comumente armado com Carbonero como referência ofensiva, o ataque Colorado apresenta média de um gol por jogo no Brasileirão, demonstrando muitas dificuldades para fazer a diferença na busca pelos três pontos. O Grêmio também tem acumulado muitos empates no Campeonato Brasileiro, com sete igualdades ao todo na competição.

  • Palpite 1 Internacional x Grêmio: Resultado final empate, com odds de 3.10 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

 Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Internacional x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gre-Nal travado

Com média recente entre cinco e sete cartões amarelos, o Gre-Nal esbanja disputa, mas apresenta economia de gols. Nos dois últimos, por exemplo, apenas uma bola na rede de cada lado. 

Este é um reflexo de duas equipes que estão patinando há algumas temporadas. Atualmente, por exemplo, o ataque do Internacional é o que mais preocupa. O Colorado marcou apenas um gol nas três partidas mais recentes, registrando dois empates por 0 x 0 no período citado. 

Ambos os times estão com média de um gol por partida no Campeonato Brasileiro. Internacional e Grêmio fizeram exatamente 24 gols cada um na campanha marcada até aqui pela luta contra o rebaixamento. 

  • Palpite 2 Internacional x Grêmio: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.71, na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Empate com gols

Apesar de ataques pouco inspirados, o Gre-Nal costuma entregar gols de ambos os lados. De acordo com números recentes, tirando 0 x 0 do último confronto entre Internacional e Grêmio, cinco dos seis clássicos gaúchos registraram bola na rede das duas equipes, reforçando a tendência para este mercado. 

Na campanha atual da Copa do Brasil, por exemplo, o ambos marcam esteve presente no jogo de volta entre Corinthians x Internacional, em Itaquera (1x2), e no primeiro duelo de oitavas de final entre Mirassol x Grêmio (1x1), no Maião, no interior paulista. 

Resumindo, a quantidade de ambas equipes marcam nos clássicos Gre-Nais mais recentes bate a casa dos 60% de incidência. Diante de um cenário em que o Inter precisa se expor para fazer o resultado em casa e o Tricolor não pode se dar ao luxo de outra derrota na temporada, é bastante razoável imaginar gols marcados pelos dois ataques. 

  • Palpite 3 Internacional x Grêmio: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.81 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.