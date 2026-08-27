Palpite Internacional x Grêmio - Copa do Brasil - 27/08/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Internacional x Grêmio, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (27), às 20h.

Melhores palpites para Internacional x Grêmio

Resultado final empate, com odds de 3.10 na Brazino777

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.71 na Brazino777

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.81 na Brazino777

Má fase de Internacional e Grêmio reforça expectativa para empate no Beira-Rio.

*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil preocupados com a campanha ruim no Brasileirão. Empatados com 25 pontos e apenas um acima da zona de rebaixamento, a dupla Gre-Nal vive, talvez, o momento mais delicado da temporada.

Classificado depois de eliminar o Corinthians, o Colorado não vence há oito partidas no Campeonato Brasileiro, com destaque negativo para os três empates consecutivos no torneio. Por isso, o time comandado por Paulo Pezzolano está à beira da zona da degola do nacional.

As coisas também não vão bem do lado gremista. O Tricolor foi derrotado pelo RB Bragantino no final de semana de Brasileirão, se mantendo entre as quatro equipes sem ganhar jogos como visitante na competição.

O Gre-Nal da Copa do Brasil apresenta dois clubes muito pressionados e que podem mergulhar em uma crise ainda mais profunda em caso de eliminação no mata-mata para o arquirrival.

Prováveis escalações de Internacional x Grêmio

Internacional: Matheus Cunha, Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Aguirre (Bernabei), Villagra, Bruno Henrique e Bernabei (Alerrandro), Alan Patrick e Carbonero

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Wallace, Wagner Leonardo (Luis Eduardo) e Marlon, Noriega, Villasanti e Krovinovic, Pavon, Amuzu e Carlos Vinicius

Empate é quase regra

O tamanho da rivalidade parece diminuir o jogo ofensivo do Gre-Nal. Os dois últimos encontros entre Internacional e Grêmio, por exemplo, foram encerrados em empate, 0 x 0 e 1 x 1, nas duas partidas realizadas no Beira-Rio. De maneira geral, quatro dos sete Gre-Nais mais recentes tiveram apito final com igualdade entre Internacional e Grêmio.

No caso do Internacional, a vantagem de um ponto para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro está diretamente associada a uma série de três empates consecutivos, sendo dois por 0 x 0.

Comumente armado com Carbonero como referência ofensiva, o ataque Colorado apresenta média de um gol por jogo no Brasileirão, demonstrando muitas dificuldades para fazer a diferença na busca pelos três pontos. O Grêmio também tem acumulado muitos empates no Campeonato Brasileiro, com sete igualdades ao todo na competição.

Palpite 1 Internacional x Grêmio: Resultado final empate, com odds de 3.10 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Gre-Nal travado

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Internacional x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Com média recente entre cinco e sete cartões amarelos, o Gre-Nal esbanja disputa, mas apresenta economia de gols. Nos dois últimos, por exemplo, apenas uma bola na rede de cada lado.

Este é um reflexo de duas equipes que estão patinando há algumas temporadas. Atualmente, por exemplo, o ataque do Internacional é o que mais preocupa. O Colorado marcou apenas um gol nas três partidas mais recentes, registrando dois empates por 0 x 0 no período citado.

Ambos os times estão com média de um gol por partida no Campeonato Brasileiro. Internacional e Grêmio fizeram exatamente 24 gols cada um na campanha marcada até aqui pela luta contra o rebaixamento.

Palpite 2 Internacional x Grêmio: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.71, na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Empate com gols

Apesar de ataques pouco inspirados, o Gre-Nal costuma entregar gols de ambos os lados. De acordo com números recentes, tirando 0 x 0 do último confronto entre Internacional e Grêmio, cinco dos seis clássicos gaúchos registraram bola na rede das duas equipes, reforçando a tendência para este mercado.

Na campanha atual da Copa do Brasil, por exemplo, o ambos marcam esteve presente no jogo de volta entre Corinthians x Internacional, em Itaquera (1x2), e no primeiro duelo de oitavas de final entre Mirassol x Grêmio (1x1), no Maião, no interior paulista.

Resumindo, a quantidade de ambas equipes marcam nos clássicos Gre-Nais mais recentes bate a casa dos 60% de incidência. Diante de um cenário em que o Inter precisa se expor para fazer o resultado em casa e o Tricolor não pode se dar ao luxo de outra derrota na temporada, é bastante razoável imaginar gols marcados pelos dois ataques.

Palpite 3 Internacional x Grêmio: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.81 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.