Palpite Espanha x Iraque - Amistoso Internacional - 04/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Espanha faça um aquecimento para a Copa do Mundo com uma vitória convincente e recheada de gols sobre o Iraque.

Dicas de apostas para Espanha x Iraque:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanha 4-0 Iraque;

Palpite de artilheiros: Espanha - Mikel Oyarzabal (2x), Yeremy Pino, Victor Munoz.

A busca da Espanha para arrancar a Copa do Mundo das mãos da Argentina começa esta semana. A Fúria jogará dois amistosos de preparação antes do torneio, começando com o confronto diante do Iraque, em La Coruña. Os comandados de Luis de la Fuente se apresentam até quinta-feira, com alguns jogadores ainda vindos de seus clubes.

A jovem promessa do país, Lamine Yamal, desfalcará a equipe nos dois amistosos devido a uma lesão. O ponta pode ficar à disposição apenas quando a Espanha enfrentar a Arábia Saudita no terceiro jogo da fase de grupos, no dia 21 de junho. No entanto, a sua ausência abre espaço para o treinador rodar o elenco e fazer os ajustes finos no time titular antes da competição.

O Iraque também faz um retorno triunfal ao maior palco do futebol mundial após 40 anos. Os Leões da Mesopotâmia operaram um verdadeiro milagre ao baterem a Bolívia por 2x1 na repescagem para a Copa do Mundo, em abril. Graham Arnold vem fazendo um trabalho esplêndido no comando da seleção iraquiana desde que assumiu o cargo em maio do ano passado.

Enfrentar a campeã mundial de 2010 será um teste de fogo e tanto para medir as credenciais da equipe na preparação para o torneio mais importante do planeta. O Iraque caiu no grupo com França, Senegal e Noruega, então medir forças com a Fúria é o choque de realidade ideal que eles precisam para a competição.

Escalações esperadas para Espanha x Iraque

Escalação esperada da Espanha: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Torres, Pino, Baena, Oyarzabal

Escalação esperada do Iraque: Talib, Saadoon, Tahseen, Hashem, Yahya, Iqbal, Sher, Qasem, Yousif, Farji, Meme

Defesa sólida da Espanha promete ser um osso duro de roer

A Espanha ocupa o segundo lugar no ranking mundial, o que significa que o Iraque terá uma noite indigesta pela frente. Com a linha defensiva que de la Fuente tem em mãos, furar esse bloqueio deve ser uma missão quase impossível para a seleção asiática. Os donos da casa vêm mostrando uma consistência defensiva impressionante, sem sofrer gols em sete das últimas oito partidas internacionais.

Enquanto isso, o Iraque marcou apenas três gols nos seus últimos quatro jogos. Os Leões da Mesopotâmia passaram em branco em metade desse retrospecto, o que joga a favor de um "clean sheet" espanhol nesta quinta-feira. A seleção espanhola sofreu míseros dois gols nos seus últimos oito confrontos — uma média espetacular de 0,25 gol por jogo.

Para completar, o mercado de "Ambas Marcam" bateu em apenas uma das últimas oito partidas da Espanha. Do outro lado, apenas um dos últimos cinco jogos do Iraque terminou com bola na rede dos dois lados. Portanto, prevemos o mesmo cenário para este amistoso.

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Veja as odds para Resultado da Partida

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Oyarzabal é o cara do gol

Os atuais campeões europeus contam com uma fartura de talentos no ataque. O perigo pode vir de qualquer setor do campo, mas o homem de referência na frente é quem tem mais chances de balançar as redes. Mikel Oyarzabal vive boa fase pela Real Sociedad nesta temporada, tendo anotado 15 gols em 34 partidas de La Liga.

Ele deitou e rolou nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, marcando seis gols em seis jogos. Oyarzabal ficou de fora do último compromisso contra o Egito, mas sobrou em campo na sua última atuação pela seleção. O atacante de 29 anos marcou dois gols na vitória da Espanha por 3x0 sobre a Sérvia.

Vale muito a pena colocar uma fé nele contra uma equipe que há tempos não enfrenta um adversário do calibre da Espanha.

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A avalanche de gols espanhola

Os visitantes que se preparem, pois a tendência é de um verdadeiro bombardeio dos campeões mundiais de 2010. O ataque espanhol está calibrado, balançando as redes 13 vezes nos últimos cinco jogos — uma média de 2,6 gols por partida.

Embora o Iraque tenha sofrido apenas quatro gols no mesmo número de jogos recentes, nenhuma dessas equipes figurava no top 10 do ranking mundial. No último encontro entre as duas seleções, em 2009, a Espanha venceu pelo placar magro de 1x0, um ano antes de erguer a sua primeira Copa do Mundo.

Contudo, com a disparidade técnica do elenco atual para este confronto, a Espanha tem tudo para passar o trator sobre a defesa iraquiana. Vale destacar que quatro das últimas cinco partidas da Espanha tiveram mais de três gols. Sendo assim, esperamos um cenário bem parecido na noite de quinta-feira.