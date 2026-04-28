Confira os palpites Cruzeiro x Boca Juniors, para o confronto em Belo Horizonte, nesta terça-feira (28), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Cruzeiro x Boca Juniors

Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam no Mineirão pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto que pode definir os rumos do grupo.

A Raposa entra pressionada após tropeço em casa, enquanto o time argentino chega embalado e liderando com 100% de aproveitamento.

O Cruzeiro soma 26 jogos na temporada, com 12 vitórias, cinco empates e nove derrotas. A equipe passou por mudança de treinador recentemente e ainda busca estabilidade.

Após vencer fora de casa na estreia, perdeu em Belo Horizonte na segunda rodada, o que aumenta a necessidade de resposta diante de sua torcida.

O Boca Juniors vive momento mais sólido. Com duas vitórias em dois jogos na Libertadores, lidera o grupo e soma 18 partidas no ano, com 10 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

A equipe argentina mostra consistência e experiência em jogos grandes, algo que pesa em confrontos desse nível.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Boca Juniors

Cruzeiro: Otávio Costa, Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki, Lucas Silva, Lucas Romero, Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian, Kaio Jorge;

Boca Juniors: Leandro Brey, Juan Barinaga, Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Malcom Braida, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos, Milton Giménez.

Boca Juniors aproveita pressão do adversário e encontra valor na vitória

O Boca entra em campo com menos pressão e mais confiança, o que pode fazer diferença em um jogo desse porte.

A equipe tem conseguido controlar melhor os momentos das partidas e apresenta maior consistência coletiva ao longo da temporada.

O Cruzeiro, por outro lado, precisa se lançar em busca do resultado, o que pode gerar espaços ao longo do jogo.

Em um cenário onde o mandante se expõe e o visitante sabe jogar esse tipo de confronto, a vitória do Boca aparece como uma aposta de valor, principalmente pelas odds elevadas.

Palpite 1 para Cruzeiro x Boca Juniors: Boca Juniors vence, com odds de 3.40 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Boca Juniors nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Necessidade de resultado abre caminho para mais gols

O Cruzeiro entra pressionado e precisa buscar o resultado, o que naturalmente aumenta o ritmo da partida. A equipe deve adotar postura mais ofensiva, principalmente jogando em casa, o que tende a gerar mais oportunidades.

O Boca Juniors, com qualidade e experiência, pode aproveitar esses espaços, principalmente em transições rápidas.

Com dois times capazes de criar e um jogo com tendência de intensidade, o cenário favorece um número maior de gols.

Palpite 2 para Cruzeiro x Boca Juniors: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na bet365

Ataques ativos indicam gols dos dois lados

O contexto do jogo favorece ações ofensivas das duas equipes. O Cruzeiro deve criar oportunidades pela necessidade de vencer, enquanto o Boca tem qualidade para responder e ser eficiente nas chances que surgirem.

Além disso, a pressão sobre o mandante pode gerar erros defensivos ao longo da partida.

Com um jogo aberto em momentos específicos e ataques com capacidade de decisão, a tendência é de gols para ambos os lados.