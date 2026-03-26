Palpite Chile x Cabo Verde - Amistoso - 27/03/2026

O Chile chega para o confronto buscando um novo rumo após ficar fora da terceira Copa do Mundo consecutiva, enquanto Cabo Verde, por sua vez, garantiu sua primeira classificação para o torneio.

Dicas de apostas para Chile x Cabo Verde:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Roja de Nicolás Córdova, que comandou o Sub-20, estreia em 2026 contra Cabo Verde em um duelo em campo neutro, realizado no Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia, como parte dos amistosos internacionais de março.

A seleção sul-americana entra em campo como favorita devido ao seu posicionamento no ranking da FIFA.

Este confronto marca um novo recomeço após a decepção de ficar fora da Copa do Mundo de 2026, com o foco agora em montar um projeto sólido para buscar uma vaga no Mundial do Centenário.

Do outro lado, o Chile encara uma seleção de Cabo Verde que chega embalada após garantir sua primeira classificação histórica para a Copa do Mundo.

Por isso, a expectativa é de um triunfo chileno longe de seus domínios, mas com bom nível de competitividade.

Escalações esperadas para Chile x Cabo Verde

Escalação esperada do Chile: Vigouroux; Hormazábal, Kuscevic, Maripán, Suazo; Echeverría, Pizarro, Altamirano; Osorio, Cepeda e Brereton Díaz;

Escalação esperada do Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Stopira; Pina, Monteiro, Duarte; Mendes, Bebé, Jovane Cabral.

Chile favorito

O Chile ocupa, atualmente, a 52ª posição do ranking mundial, quinze postos acima de Cabo Verde, que aparece em 67º. Embora a partida seja disputada em solo neutro em Auckland, a La Roja possui maior rodagem internacional, um elenco tecnicamente superior e a motivação extra de apagar a má impressão deixada nos últimos anos e começar 2026 com o pé direito.

O nível individual dos jogadores pende drasticamente para os sul-americanos. A Roja apresenta um volume ofensivo superior a 80%, muito acima do que a equipe de Cabo Verde costuma oferecer em termos de pressão no campo de jogo.

Portanto, é muito viável que a seleção chilena conquiste a vitória no Eden Park, em Auckland, aproveitando este compromisso internacional de março.

Palpite 1 para Chile x Cabo Verde: 1x2: Chile, com odds de 1.90 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

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Tendência de placar movimentado

Córdova convocou um setor ofensivo liderado por Darío Osorio, Ben Brereton, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, Lucas Cepeda e Benjamín Chandía. Isso reflete claramente a intenção de testar novas variantes de ataque e de balançar as redes neste encontro sem a pressão de uma competição oficial.

A equipe mantém uma efetividade ofensiva acima de 70%, e seus atacantes chegam em boa fase, com qualidade para converter chances em gols, visto o desempenho atual em seus respectivos clubes.

Com base nos últimos retrospectos e na postura ofensiva esperada, a tendência é de um placar movimentado na estreia deste novo projeto chileno antes do início do ciclo para o próximo Mundial.

Palpite 2 para Chile x Cabo Verde: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na bet365

Ataques em destaque

O Chile é conhecido por ter um ataque imponente, mas que deixou a desejar defensivamente nas últimas Eliminatórias. Um dos grandes nomes da equipe é o atacante do Midtjylland, Darío Osorio, que tem grandes chances de balançar as redes dado o seu excelente momento no futebol dinamarquês.

O chileno iniciou a temporada com números expressivos no ataque do time dinamarquês, somando quatro gols e quatro assistências consecutivas em 21 partidas da Superliga, mantendo uma média de participação direta muito alta por jogo.

Por outro lado, a seleção africana se consolidou como um dos ataques mais eficientes em sua caminhada recente, superando adversários e garantindo resultados históricos.

O histórico recente de Cabo Verde mostra que o time não se intimida e costuma buscar o gol, independentemente do adversário.

Sendo assim, o cenário estatístico apóia um confronto onde ambos os ataques levem a melhor sobre as defesas, superando a linha de 2,5 gols no Eden Park.

Palpite 3 para Chile x Cabo Verde: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.83 na bet365