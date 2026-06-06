Palpite Brasil x Egito - Amistoso Internacional - 06/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Brasil continue no mesmo ritmo avassalador da semana passada e carimbe a vitória contra o Egito.

Dicas de apostas para Brasil x Egito:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato: Brasil 3-1 Egito;

Palpite de artilheiros: Brasil - Vinicius Junior, Igor Thiago, Gabriel Martinelli; Egito - Omar Marmoush.

A caminhada do Brasil para encerrar o jejum de 24 anos pelo título da Copa do Mundo ganhou um combustível de respeito no amistoso anterior. A Seleção Canarinho enfiou seis gols no Panamá, aplicando uma goleada sonora de 6-2 no Maracanã, no Rio de Janeiro. O técnico Carlo Ancelotti certamente ficou satisfeito com o que viu, principalmente na segunda etapa.

O comandante promoveu 10 alterações no segundo tempo, cenário onde normalmente se espera uma queda de rendimento. No entanto, os suplentes mantiveram a intensidade lá no alto e balançaram as redes mais quatro vezes nos 45 minutos finais. O elenco brasileiro voltará a ter força máxima neste fim de semana, com as idas de Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães como opções disponíveis.

O Egito espera que a sua campanha na Copa Africana de Nações tenha servido de casca para a Copa do Mundo. Os Faraós terminaram o torneio na quarta posição, mas mostraram muita eficiência e crueza na competição. Hossam Hassan torce para que sua equipe consiga competir em alto nível na América do Norte.

Sorteados em um grupo ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Irã, os norte-africanos são francos favoritos para carimbar a vaga junto com os belgas. Contudo, um teste de fogo contra o Brasil fornecerá uma bagagem valiosa de preparação antes do pontapé inicial da Copa do Mundo na próxima semana.

Escalações esperadas para Brasil x Egito

Escalação esperada do Brasil: Alisson, Wesley França, Marquinhos, Magalhães, Sandro, Guimarães, Casemiro, Rayan, Raphinha, Vinicius Jr, Thiago

Escalação esperada do Egito: El Shenawy, Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Hafez, Lasheen, Attia, Salah, Ashour, Trezeguet, Marmoush

Desgaste da viagem pode pesar contra o Egito

Ambas as nações chegam para este confronto embaladas por vitórias na semana passada, o que significa que a confiança está nas nuvens. No entanto, o Brasil ocupa a sexta posição no ranking mundial, enquanto os egípcios aparecem bem mais atrás, no 29º posto. A seleção sul-americana carrega o status de franca favorita para garantir o triunfo antes do Mundial.

Além disso, o tempo de viagem dos brasileiros foi muito menor se comparado ao da nação africana. O Egito encarou mais de 12 horas de voo, um desgaste físico que pode levar alguns dias para ser totalmente recuperado. Como resultado, os Faraós podem não apresentar sua melhor versão física.

Estas seleções já se enfrentaram duas vezes na história, com o Brasil levando a melhor em ambas as ocasiões. Considerando que o Egito tropeçou com duas derrotas nos seus últimos cinco jogos, a Seleção tem tudo para sacramentar a vitória em Cleveland.

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Expectativa de chuva de gols em Cleveland

Os comandados de Ancelotti deram sinais claros de que não pisam no freio, mesmo em partidas amistosas. O Brasil conta com um poder de fogo avassalador na frente, algo com que o Egito precisa abrir o olho. A Seleção Brasileira marcou 13 gols nos seus últimos cinco jogos, ostentando uma média de 2.6 gols por partida.

Por outro lado, o Brasil também sofreu seis gols nesse mesmo recorte, o que expõe certas fragilidades no seu setor defensivo. Os egípcios não vêm sendo uma máquina de gols recentemente, mas ainda assim balançaram as redes cinco vezes nas suas últimas cinco exibições. Com Marmoush e Salah comandando as ações ofensivas, eles têm armas para incomodar a linha defensiva brasileira.

Todos os três compromissos mais recentes do Brasil terminaram com mais de dois gols no placar. Enquanto isso, dois dos últimos seis jogos do Egito registraram a mesma tendência de alta. Com tanta qualidade ofensiva dos dois lados, este confronto tem tudo para ser bastante movimentado.

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Ataque do Egito tem credenciais para incomodar o Brasil

Será interessante observar a dupla Marquinhos e Gabriel Magalhães operando no miolo de zaga da Seleção. A capacidade deles de neutralizar o ataque adversário será crucial para garantir a vitória e, consequentemente, pavimentar o caminho rumo ao sonho do Hexa na Copa. Contudo, desajustes de início de trabalho podem aparecer, e a seleção africana sabe como punir nesses cenários.

Salah e Marmoush, especificamente, têm muita bagagem enfrentando Magalhães, Guimarães e Casemiro no futebol europeu. Esse mapa da mina deve ajudar as forças ofensivas do Egito a encontrar brechas para incomodar Alisson. Salah já fez isso em diversas oportunidades pelo Liverpool.

A Seleção Brasileira viu o mercado de Ambos Marcam bater em cada uma das suas últimas quatro apresentações — o próprio Panamá balançou as redes duas vezes na semana passada. Isso dará aos comandados de Hassan a esperança real de ferir o Brasil.