Palpite Bayern de Munique x PSG - Champions League - 06/05/2026

Das últimas dez semifinais europeias em que o Bayern perdeu o jogo de ida, os bávaros foram eliminados em nove delas. Será que eles conseguem quebrar esse tabu?

Dicas de apostas para Bayern de Munique x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bayern 3x2 PSG (Bayern vence nos pênaltis);

Palpite de artilheiros: Bayern – Kane (2x), Olise; PSG – Dembelé, Doué.

Chegou a hora do segundo round da semifinal da Champions League entre Bayern de Munique e PSG. O clube francês detém uma vantagem magra de um gol para este jogo de volta na Allianz Arena.

O primeiro confronto foi um dos mais eletrizantes da história da Champions League. O festival de nove gols foi a semifinal com maior placar já registrada no torneio. O Bayern de Munique quase se viu fora de combate ao fim da ida; o time alemão chegou a estar perdendo por 5x2 no Parc des Princes antes de reduzir a vantagem do PSG para apenas um gol.

Os comandados de Vincent Kompany precisarão de um início avassalador se quiserem retomar o controle do confronto. Eles abriram o placar em seis dos últimos sete duelos diretos contra o PSG, então o cenário é bem possível. A tendência é que os gols continuem saindo no jogo de volta, visto que o Bayern marcou 20 gols em suas últimas seis partidas em casa pela Champions League.

Atuais campeões da Champions League, os jogadores do PSG têm uma chance real de manter a coroa europeia. A equipe de Luis Enrique foi letal na frente do gol durante boa parte da ida no Parc des Princes. Além disso, os Parisiens são igualmente eficientes fora de casa: marcaram 18 gols nos últimos sete jogos como visitantes na competição, com uma média superior a 2,5 gols por partida.

O PSG acabou se desconcentrando na liga nacional no último fim de semana, empatando em 2x2 com o Lorient em casa. O foco de Enrique e de seus comandados está totalmente na noite de terça-feira. O grande problema para o treinador nesta semana é a ausência do lateral Achraf Hakimi. Uma lesão no tendão da coxa tirou o marroquino da viagem a Munique.

Escalações esperadas para Bayern de Munique x PSG

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Davies, Laimer, Tah, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Diaz, Olise, Musiala, Kane;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Mayulu, Mendes, Marquinhos, Pacho, Neves, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

O Bayern deve aproveitar a ausência de Hakimi por lesão

Embora o Bayern esteja um gol atrás no placar agregado, os dados sugerem que eles continuam vivos na briga. O time de Vincent Kompany venceu todos os seis jogos em casa na Champions League nesta temporada.

Por mais que a forma do PSG como visitante na Champions tenha sido impressionante — batendo Chelsea e Liverpool fora de casa —, há uma preocupação crucial para esta semana: Achraf Hakimi está fora de combate. O internacional marroquino é, atualmente, um dos laterais mais dinâmicos do futebol mundial. Mesmo um elenco com a qualidade do PSG sentirá o impacto dessa ausência.

O Bayern só precisa vencer o jogo de terça-feira por um gol de diferença para levar a decisão para a prorrogação. A partir daí, tudo pode acontecer. O confronto pode até chegar aos pênaltis, onde o fator casa costuma ser um diferencial.

Dica de aposta 1 para Bayern de Munique x PSG: Bayern de Munique se classifica, com odds de 1.60 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Há valor em apostar que Olise balançará as redes

O atacante do Bayern, Michael Olise, vive uma fase iluminada nesta temporada. Ele marcou cinco gols em 12 partidas na Champions League 2025/26, com uma taxa de acerto de 41,67%. Além disso, ele teve participação direta em gols nos seus últimos três jogos pela competição.

É por isso que há valor em apostar no gol de Olise nesta noite de terça-feira, com uma probabilidade implícita de 43,48%. Baseado em sua forma recente, estamos confiantes em apoiá-lo para balançar as redes acima de sua média sazonal.

Olise atuou no jogo do Bayern pela Bundesliga no fim de semana, um movimentado empate em 3x3 contra o lanterna Heidenheim. Olise marcou um e deu assistência para outro, mostrando-se afiado diante do gol mais uma vez.

Dica de aposta 2 para Bayern de Munique x PSG: Artilheiro a qualquer momento: Michael Olise, com odds de 2.10 na bet365.

Veremos gols de sobra no 2º tempo se o PSG fechar a casinha no início

Apesar do "tiroteio" de nove gols na ida, é improvável que o PSG comece de forma tão aberta na Allianz Arena. Com Hakimi fora e uma vantagem de um gol para proteger, os Parisiens certamente adotarão uma postura mais cautelosa nesta semana.

O tempo médio do primeiro gol do PSG nesta Champions é o minuto 51. Já o tempo médio em que sofrem o primeiro gol na competição é o minuto 45. Até mesmo o Bayern marcou apenas 50% de seus gols em casa na Champions League durante a primeira etapa.

Dado o que está em jogo, esperamos um primeiro tempo mais amarrado na terça-feira. Caso o Bayern ainda precise de gols no segundo período, o jogo pode virar um "lá e cá" total na reta final. Podemos apostar que o segundo tempo terá mais gols que o primeiro com uma probabilidade de 52,63%. É, sem dúvida, a aposta de maior valor entre o nosso trio de palpites para Bayern de Munique x PSG.