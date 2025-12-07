Palpite Santos x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 07/12/2025

Santos recebe o Cruzeiro e define situação no Brasileiro: permanência na elite ou queda para a Série B. Raposa cumpre tabela na Vila.

Melhores palpites de apostas para Santos x Cruzeiro:

Intervalo/Final de jogo - Santos/Santos, com odds de 2.23 na KTO

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.06 na KTO

Para Neymar marcar a qualquer momento, com odds de 2.15 na KTO

Em jogo aberto, o Santos deve vencer o Cruzeiro por 3 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Chegou a hora da verdade para o Santos. O Peixe recebe o Cruzeiro, neste domingo (7), às 16h, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra, que lutou contra o rebaixamento durante toda a competição, define se permanece na elite ou cai para a Série B. A Raposa, por sua vez, está com a cabeça na semifinal da Copa do Brasil.

O Santos chega mais leve para o confronto após conquistar ótima vitória sobre o Juventude, na rodada anterior, por 3 a 0, em Caxias do Sul. Neymar brilhou com três gols e chega empolgado para manter o Peixe na Série A.

O Cruzeiro apenas cumpre tabela e deve mandar a campo um time cheio de reservas. A prioridade da equipe agora é a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

O time fez boa campanha no Brasileirão, mas o título não veio. Resta, então, terminar a competição da melhor forma possível e tentar novamente em 2026.

O histórico do confronto entre as equipes é bem equilibrado, mas com ligeira vantagem para o Cruzeiro. A Raposa venceu 31 vezes, contra 26 triunfos do Santos e 20 empates.

Prováveis escalações de Santos e Cruzeiro

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza, Willian Arão, João Schmidt e Barreal, Neymar, Guilherme e Lautaro Díaz

Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza, Willian Arão, João Schmidt e Barreal, Neymar, Guilherme e Lautaro Díaz Cruzeiro: Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates, Walace, Matheus Henrique e Eduardo; Bolasie, Arroyo e Gabigol

Santos chega com grande motivação e embalado

O Santos melhorou muito de rendimento na reta final do Brasileirão. Neymar apareceu muito bem em algumas partidas, sendo decisivo e fazendo a diferença. Por isso, o Peixe chega embalado para este duelo e até mesmo muito favorito.

A equipe santista terá o apoio de seu torcedor e vai em busca de uma vitória para terminar o ano em paz na Vila. Depois de muito sofrimento e humilhação, é hora de o time mostrar sua força e se impor jogando em casa, inclusive construindo um bom resultado contra os reservas da Raposa.

Como o Cruzeiro já está pensando na semifinal da Copa do Brasil, o mais provável é que o time tire o pé em algumas jogadas e não dê o máximo de disposição física para este confronto. Diante deste cenário, não há o que pensar: é apostar na vitória do Santos nos dois tempos.

Palpite 1: Intervalo/Final de jogo - Santos/Santos, com odds de 2.23 na KTO

Santos chega forte, mas tensão ainda está no ar

É verdade que o momento é muito favorável ao Santos. No entanto, é inegável que o clima ainda é de tensão. O Cruzeiro pode estar focado na Copa do Brasil, mas tem jogadores de qualidade até mesmo entre os reservas, o que indica uma boa chance de “ambos marcam” neste duelo.

Um bom sinal para os apostadores é que, no primeiro turno, o confronto entre Cruzeiro e Santos terminou com vitória do Peixe por 2 a 1. O placar pode se repetir na Vila, com o time de Neymar partindo para cima e os mineiros à espera de boas oportunidades para sair em contra-ataques.

Vale lembrar ainda que a defesa do Santos não inspira muita confiança, apesar de o time ter melhorado.

Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.06 na KTO

Neymar chega com tudo após hat-trick

É ele! Neymar voltou a jogar muito e vem sendo decisivo para o Santos nesta reta final de Brasileirão. O camisa 10 brilhou com três gols na vitória sobre o Juventude, na rodada anterior, e está em ótima fase.

Neymar vem em uma sequência muito positiva: marcou contra o Mirassol, marcou e deu assistência contra o Sport e fez três gols contra o Juventude. Ou seja, ótimos motivos para apostar que o menino da Vila pode novamente fazer a diferença.

Os companheiros reconhecem o esforço de Neymar e vêm incentivando o craque a jogar em seu mais alto nível. O astro tem o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 e precisa convencer o técnico Carlo Ancelotti de que merece espaço na Seleção Brasileira.