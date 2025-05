Palpite Vasco x Fortaleza - Brasileirão - 17/05/2025

Vasco e Fortaleza se enfrentam neste sábado (17), pela nona rodada do Brasileirão.

Separados por três pontos, a vitória é importante para as duas equipes. A bola rola às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Voltando ao Estádio de São Januário após sete jogos, o Gigante da Colina quer vencer e deixar a zona do rebaixamento, enquanto o Leão sonha com a aproximação ao G-6.

Melhores dicas de apostas para Vasco x Fortaleza

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds Resultado final Vasco vence 2.40 na Novibet Ambos marcam Sim 1.94 na Novibet Jogador a marcar Vegetti marca a qualquer momento 2.50 na Novibet

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 16/05, às 14h

Como chegam as equipes

Com três pontos de distância na tabela de classificação do Brasileirão, a vitória é inegociável para as duas equipes nesta rodada do Brasileirão. Igualmente complicado, o início dos times na competição não foi bom, mas o Fortaleza começou a encaixar seu bom futebol. O Vasco, com Fernando Diniz no comando, também tem motivos para acreditar em um bom resultado.

Mesmo após a derrota para o Lanús na Argentina, o torcedor do Vasco enxergou motivos para acreditar no trabalho do novo técnico Fernando Diniz. Após um dia de treinamentos, o comandante já começou a implementar sua filosofia e gerou padrão de jogo para a equipe.

A mudança de atitude vem em um momento importante na temporada do Vasco, que não é nada boa. Em 29 jogos disputados em 2025, a equipe tem nove vitórias, nove empates e 11 derrotas. O time marcou 33 gols e sofreu 32. Na Sul-Americana, a situação é difícil, enquanto a zona do rebaixamento é a realidade no Brasileirão.

Após um começo estranho na temporada, o Fortaleza conseguiu, aos poucos, voltar a encaixar os resultados que Vojvoda está acostumado a entregar. Nos últimos três jogos, duas goleadas, 5 a 0 contra o Juventude e 4 a 0 contra o Colo-Colo, e um empate decepcionante, contra o Bucaramanga, na Libertadores.

No Brasileirão, a equipe ocupa a 11ª posição, com 10 pontos ganhos. Em 2025, são 30 partidas, com 12 vitórias, nove empates e nove derrotas. A equipe marcou 45 gols e sofreu 22.

Vasco e Fortaleza já se enfrentaram em 22 oportunidades, com nove vitórias do Gigante da Colina, oito empates e cinco vitórias do Leão. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias do Vasco, dois empates e uma vitória do Fortaleza.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Sforza (Hugo Moura), Paulinho e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

São Januário é o camisa 10

Após pouco menos de um mês, o Vasco está de volta ao Estádio de São Januário, seu maior aliado na temporada. Com a torcida ao lado, a expectativa é de que o Cruzmaltino se reencontre com a vitória. Além disso, o retrospecto contra o Fortaleza na Colina Histórica é excelente. A equipe jamais perdeu para o rival cearense jogando em casa.

Palpite 1- Vasco vence, com odds de 2.80 na Novibet.

Previsão de gols

Com um time desequilibrado e ainda se encontrando sob o comando de Diniz, o Vasco costuma fazer e sofrer gols em São Januário. Contra o Fortaleza, a tônica deve ser a mesma dos últimos jogos da equipe no estádio. Sem sofrer gols há quatro jogos, o Leão deve se segurar na defesa.

Palpite 2- Ambos marcam na partida, com odds de 1.94 na Novibet.

Vegetti é a arma

Autor de gols nos últimos dois confrontos contra o Fortaleza, Pablo Vegetti é a esperança de gols do Vasco na partida. Artilheiro da equipe na temporada, o argentino foi prestigiado por Fernando Diniz durante a semana.

Palpite 3- Pablo Vegetti marca a qualquer momento, com odds de 2.50 na Novibet.