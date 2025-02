Palpite Tottenham x Manchester City - Premier League 26/02/2025

Tottenham e Manchester City entram em campo com a promessa de um confronto com muitos gols.

Melhores apostas para Tottenham x Manchester City

Aposta Palpite Odd na Superbet Tottenham/Empate e mais de 3.5 gols Tottenham/Empate 1.78 na Superbet Ambos os times marcam no primeiro tempo Ambas Marcam no 1º tempo (SIM) 2.80 na Superbet 1º Tempo Total de Gols Mais de 1,5 gols 1.90 na Superbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Conheça as melhores casas de apostas ;

; Confira a nossa análise do código bônus Superbet.

Um Pouco de Contexto

Este confronto tem grande importância para Tottenham e Manchester City, que têm oscilado em suas campanhas na Premier League. Os Spurs vêm de uma sequência de três vitórias, enquanto o City sofreu derrotas em três dos últimos quatro jogos.

Campanha Atual

Os Spurs, com jogadores retornando de lesão, querem continuar sua sequência invicta. Já o City, fora da corrida pelo título, tenta se recuperar de recentes tropeços. Ambas as equipes demonstraram capacidade de marcar e sofrer gols no início de seus jogos.

Escalações Prováveis

Tottenham: Vicario, Spence, Gray, Danso, Udogie, Bentancur, Bergvall, Maddison, Kulusevski, Son, Johnson.

Manchester City: Ederson, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Gonzalez, Silva, Gundogan, Foden, Marmoush, Doku.

Tottenham/Empate

O retorno dos jogadores lesionados foi um grande reforço para os Spurs nas últimas semanas, tanto que eles venceram seus últimos três jogos da Premier League.

Além disso, os Spurs já venceram o City duas vezes nesta temporada em liga e copa e têm boa chance de evitar a derrota novamente. A última vez que os Spurs venceram os campeões ingleses reinantes três vezes em uma única temporada foi em 1984/85.

Uma vitória em seus últimos oito jogos da liga em casa nos diz que eles não são vencedores prolíficos em casa, então o mercado de chance dupla é mais seguro. O Manchester City não conseguiu vencer em nenhuma das suas últimas três partidas fora de casa na Premier League contra times de Londres, o que reforça ainda mais a opção de chance dupla.

Palpite 1 - Tottenham/Empate com odds 1.78 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Tottenham x Manchester City nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Muita ação no 1º tempo

Os Spurs marcaram duas vezes no primeiro tempo fora de casa contra o Ipswich no último fim de semana, enquanto o City sofreu dois gols contra o Liverpool no mesmo período.

Assim, os jogos envolvendo Tottenham e Manchester City tiveram a primeira e a segunda maior média de gols no primeiro tempo na primeira divisão nesta temporada.

O City só não marcou antes do intervalo em jogos da liga sete vezes nesta temporada, sendo esta a menor quantidade de toda a divisão.

Enquanto os Spurs estão em terceiro lugar nesse aspecto, falhando em marcar antes do intervalo em apenas nove ocasiões, quatro dessas em casa.

Dadas as dificuldades defensivas de ambos os lados, espera-se que os gols fluam nesta partida.

Palpite 2 - Ambos os times marcam no primeiro tempo (SIM) com odds 2.80 na Superbet

1º tempo com gols

Em três dos últimos quatro jogos dos Spurs em casa, pela liga, saiu gol nos primeiros 15 minutos.

Já o City também viu um gol ser marcado nos primeiros 15 minutos em seus últimos dois jogos. Todos os seus últimos seis jogos tiveram um gol antes dos 20 minutos.

Também vale lembrar que os Spurs marcaram mais gols na Premier League antes dos 15 minutos do que qualquer outro time nesta temporada, com 12. Enquanto isso, o City sofreu mais nesse período, com 10.

O time de Pep Guardiola marcou oito gols nos primeiros 15 minutos nesta temporada. Com 18 gols marcados nesse período, lideram a Premier League nesse quesito. Enquanto os Spurs estão logo atrás com 16 e ocupam a terceira posição, de modo que ambos os lados tendem a estar envolvidos em ações logo cedo.

Palpite 3 - 1º Tempo Total de Gols - Mais de 1,5 gols com odds 1.90 na Superbet