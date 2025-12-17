Palpite Talavera x Real Madrid - Copa do Rei - 17/12/2025

Nosso especialista em apostas acredita que o time da casa até vai marcar, mas que o Real Madrid avançará com segurança para a próxima fase.

Melhores palpites para Talavera x Real Madrid:

Mais de 3,5 gols, com odds de 1.95 na Betano;

Ambos os times marcam, com odds de 2.10 na Betano;

Tempo com mais gols: segundo, com odds de 1.95 na Betano.

Palpite de placar: Talavera 1-3 Real Madrid.

Nossa análise: momento das equipes

O Talavera, da terceira divisão, surpreendeu o Málaga, da segunda divisão, para chegar a esta fase.

Eles se prepararam para este confronto de destaque com uma vitória por 2-1 sobre o Mérida na liga.

No entanto, estão apenas uma posição acima do último lugar em sua seção da Primera Federación.

O Real Madrid entra nesta partida após uma vitória muito necessária por 2-1 sobre o Alavés na La Liga. Esse resultado ajudou a aliviar um pouco a pressão sobre Xabi Alonso.

Os Blancos venceram apenas duas das suas últimas oito partidas em todas as competições.

A Copa do Rei não é uma grande prioridade para eles, mas Alonso certamente não pode se dar ao luxo de perder este confronto.

Escalações esperadas para Talavera x Real Madrid

Talavera: González, Barreno, Molina, López, Rodríguez, Arroyo, Capo, Doncel, Montero, Di Renzo, Gómez;

Real Madrid: Lunin, F. García, Huijsen, Rüdiger, Asencio, Güler, Tchouaméni, Ceballos, Rodrygo, G. García, Mastantuono.

Esperamos gols neste confronto pela terceira rodada

Espera-se rotação no Real Madrid, especialmente nas áreas de ataque onde a profundidade do elenco permite mudanças.

Gonzalo García, Franco Mastantuono, Endrick e Brahim Díaz estarão ansiosos para causar uma boa impressão. Rodrygo também parece pronto para começar, e ele vem de um gol importante da vitória do fim de semana.

Esses jogadores devem ter qualidade suficiente para incomodar a oposição da terceira divisão.

O Talavera está em sério risco de rebaixamento, o que torna sua campanha na copa uma surpresa. Eles estão 15 posições abaixo do time B do Real Madrid no Grupo A da Primera Federación.

Os anfitriões não mantêm um jogo sem sofrer gols há nove partidas em todas as competições. Portanto, é difícil imaginá-los segurando o ataque reserva do Real Madrid por muito tempo.

Apostar em mais de 3,5 gols com uma probabilidade implícita de 51,3% parece oferecer valor.

Palpite 1 para Talavera x Real Madrid: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.95 na Betano.

A defesa do Real, repleta de lesões, deve ceder

O time da casa pode encontrar o caminho para o gol pelo menos uma vez. Eles certamente se sentirão encorajados pelos problemas significativos de seleção defensiva do Real Madrid.

Alonso teve que lidar com a ausência de sete defensores contra o Alavés no fim de semana. Ele ainda estará sem Dani Carvajal, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy na noite de quarta-feira.

Esses problemas contribuíram para a incapacidade do Real Madrid de manter a defesa intacta nas últimas semanas.

Eles não sofreram gols em apenas uma das suas últimas sete partidas em todas as competições. Os Blancos sofreram 11 gols no total nesses jogos.

O Talavera mostrou sua melhor forma ofensiva na Copa do Rei nesta temporada. Eles marcaram seis gols nas duas primeiras rodadas.

Dado isso, apostar que ambos os times marcam com uma probabilidade implícita de 47,6% parece atraente.

Um segundo tempo cheio de ação está à vista

Os confrontos da Copa do Rei muitas vezes veem os times menores mantendo o jogo equilibrado no primeiro tempo, apenas para se cansarem após o intervalo.

Este jogo certamente pode seguir esse padrão, com o Real Madrid provavelmente deixando muita qualidade ofensiva no banco.

Alonso espera não precisar recorrer a isso. No entanto, com seu emprego potencialmente em jogo, o técnico basco não correrá riscos.

Se os visitantes não estiverem à frente no intervalo, os substitutos provavelmente serão introduzidos logo depois.

A defesa do Real Madrid também tem sido mais vulnerável no segundo tempo dos jogos nesta temporada. 69% dos gols que sofreram na La Liga ocorreram após o intervalo.

Dado isso, apostar que o segundo tempo produzirá o maior número de gols parece oferecer valor. Isso tem uma probabilidade implícita de 51,3%.