Palpite Sport x Grêmio - Brasileirão Série A - 07/12/2025

O Grêmio visita o Sport e quer garantir seu lugar na Copa Sul-Americana; já o Leão busca a vitória para terminar o ano de maneira honrada.

Melhores palpites para Sport x Grêmio:

Vitória do Grêmio, com odds de 1.65 na bet365;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 2.05 na bet365;

Para Carlos Vinicius marcar a qualquer momento, com odds de 2.40 na bet365.

Em jogo tranquilo, o Grêmio deve vencer o Sport por 3 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

É hora de se despedir do Brasileirão. O Grêmio ainda precisa se garantir na Copa Sul-Americana de 2026 e, para isso, basta um empate.

Já o Sport quer terminar o ano ao menos com mais um triunfo, dando um pouco de alegria aos seus torcedores, que tanto sofreram neste campeonato.

O Leão termina a temporada de maneira melancólica, com a pior campanha de um clube pernambucano na era dos pontos corridos do Brasileirão.

O time somou apenas 17 pontos, com duas vitórias em 37 jogos até aqui. Na rodada anterior, o time foi facilmente derrotado pelo Bahia, por 2 a 0.

Já o Imortal chega com grande favoritismo para este confronto diante do Sport. A equipe também não fez uma boa temporada, mas, ao menos, não corre risco de rebaixamento.

Ao que tudo indica, o time comandado por Mano Menezes deve confirmar a classificação para a Copa Sul-Americana nesta rodada.

Prováveis escalações de Sport x Grêmio

Sport:Caíque França, Aderlan, Rafael Thyere, Igor Cariús e Luan Cândido, Rivera, Pedro Augusto, Lucas Kal e Lucas Lima, Matheusinho e Romarinho;

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon, Cuéllar, Edenilson e Willian, Pavon, Amuzu e Carlos Vinicius.

Grêmio deve ser mais um a vencer o Sport

Uma rodada atrás da outra o resultado é sempre o mesmo: derrota do Sport. Com uma campanha pífia, o time pernambucano virou um verdadeiro “saco de pancadas” neste Brasileirão.

O Grêmio, adversário da vez, deve aproveitar a fragilidade do Leão e conquistar uma vitória tranquila na Ilha do Retiro.

O time de Mano Menezes está longe de ser um primor, mas enfrenta um adversário muito mais fraco, que foi rebaixado com antecedência.

A equipe pernambucana soma apenas duas vitórias na competição e já sofreu incríveis 71 gols em 37 jogos, o que indica um grande favoritismo para o Imortal neste duelo.

O futebol sempre reserva algumas surpresas, mas é fato que apostar na vitória do Grêmio nesta partida parece mais certeiro.

Palpite 1 para Sport x Grêmio: Vitória do Grêmio, com odds de 1.65 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Sport termina o ano perdido e sem assustar adversários

Com muitas mudanças no time ao longo do Brasileirão, o Sport virou um time quase inofensivo, agora sem poder de fogo no ataque.

O Leão fez apenas um gol nos últimos três jogos e está com grandes dificuldades para furar os bloqueios adversários.

A tendência é que o Grêmio vença com autoridade, até mesmo sem sofrer gols, e volte para Porto Alegre com a vaga na Copa Sul-Americana.

Os gaúchos perderam para o Sport no primeiro turno, mas, naquela altura do campeonato, o Leão era outro, ainda combativo.

Agora, o time pernambucano parece entregue, só esperando para curtir as férias e esquecer tudo o que passou. A prioridade é já começar a avaliação e montagem do elenco para a disputa da Série B do ano que vem.

Palpite 2 para Sport x Grêmio: Ambos marcam (NÃO), com odds de 2.05 na bet365.

Artilheiro do Grêmio termina o ano em alta

O atacante Carlos Vinicius foi a grata surpresa do Grêmio nesta temporada. Com passagens por tradicionais clubes europeus, ele assumiu a titularidade no Imortal e não saiu mais do time.

Carlos Vinicius marcou dez gols neste Brasileirão em apenas 13 partidas e vai terminar a competição como o artilheiro do Grêmio.

Com ótimo posicionamento e muito participativo, ele caiu nas graças da torcida e tem tudo para seguir crescendo com a camisa tricolor.

Diante da pior zaga do campeonato, Carlos Vinicius tem uma ótima oportunidade para balançar a rede e melhorar suas marcas nesta despedida do Brasileirão.

Com média próxima de um gol por jogo, ele pode brilhar contra o Leão.