Palpite Seattle Sounders x PSG - Mundial de Clubes - 23/06/2025

Temos três palpites para Seattle Sounders x PSG neste confronto do Mundial de Clubes na segunda-feira, 23 de junho.

Nossas previsões para Seattle Sounders x PSG apostam em uma forte reação do PSG quando enfrentarem Seattle na segunda-feira.

Dicas de apostas para Seattle Sounders x PSG

Mercado Palpite Odds na Superbet Handicap PSG com handicap -2 2.15 Período do Gol Gol marcado entre 16-30 minutos 2.30 Resultado Exato (Múltiplos) PSG para vencer por 1-0, 2-0 ou 3-0 2.40

Espera-se que o PSG vença o Seattle Sounders por 3-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Mundial de Clubes chegou às suas etapas finais, e um resultado surpreendente na 2ª rodada abriu o Grupo B.

O PSG era o grande favorito para vencer esta competição, mas uma chocante derrota por 1-0 contra o Botafogo os colocou em risco de terminar em segundo no grupo.

Enquanto isso, o Seattle Sounders enfrenta a eliminação, a menos que ocorra um milagre. Suas derrotas contra Botafogo e Atlético de Madrid os deixam dependentes de uma vitória expressiva aqui e de uma derrota do Atlético de Madrid no outro jogo do grupo para terem alguma esperança de avançar.

Após a derrota surpresa contra o Botafogo, o PSG provavelmente ficará aliviado por encerrar sua campanha no Grupo B contra o lado mais fraco. Eles precisam vencer este jogo e torcer para que o Botafogo perca para o Atlético para avançar como vencedores do grupo. Caso contrário, correm o risco de ficar no mesmo lado do sorteio eliminatório que o Manchester City.

Escalações esperadas para Seattle Sounders x PSG

Escalação esperada do Seattle Sounders: Frei, A. Roldan, Kim, Ragen, Bell, C. Roldan, Vargas, De La Vega, Rusnak, Kent, Musovski;

Escalação esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia.

Seattle enfrenta a reação do PSG

O que se esperava ser um jogo simples para o PSG em sua caminhada para liderar o Grupo B tornou-se agora muito mais importante. Falhar em vencer este jogo pode resultar na eliminação deles do torneio, então uma resposta forte é antecipada.

Vale a pena notar que a escalação do PSG contra o Botafogo não estava em plena força. Vimos do que a equipe completa era capaz na 1ª rodada contra o Atlético, e um resultado semelhante parece provável aqui. Antes da derrota de sexta-feira, o PSG havia vencido seis jogos seguidos, quatro dos quais por uma margem de três gols ou mais.

Agora de volta à força total e precisando de uma vitória para ter qualquer chance de liderar o grupo, os parisienses têm um bom valor para compensar seu recente revés. Uma vitória convincente parece provável, então a aposta no handicap parece ter um bom valor contra um time de Seattle que perdeu quatro seguidos.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Seattle Sounders x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

PSG traz o entretenimento cedo

Os jogos envolvendo o PSG raramente são sem entretenimento, particularmente durante uma parte específica do primeiro tempo. Com o incentivo adicional neste jogo e o fato de precisarem se recuperar da derrota de sexta-feira, esperamos que o PSG comece com força.

Sua abordagem potencial também pode deixar algumas aberturas para o Seattle, que estará ansioso para causar problemas no contra-ataque. Embora a maioria das expectativas para esta aposta recaia sobre o PSG, seu retorno à força total aumenta a probabilidade de que eles entreguem.

Antes do jogo contra o Botafogo, seis dos últimos sete jogos do PSG tiveram um gol no período de 16-30 minutos, então há um padrão claro em seus jogos. Enfrentando um time de Seattle que sofreu 11 gols nos últimos quatro jogos, deve haver muitas oportunidades nesse período.

Grande valor no mercado de múltiplos placares

É difícil ver além de uma vitória do PSG aqui, mas certos indicadores sugerem que um placar específico pode estar nos planos. Grandes vitórias têm sido raras neste torneio, e elas têm sido em grande parte contra clubes muito inferiores - algo que Seattle não pode ser classificado como.

Seattle sofreu mais de três gols apenas uma vez nos últimos 17 jogos, e nenhuma vez nos últimos sete jogos. Isso torna uma vitória pesada do PSG menos provável. Com o PSG esperado para se recuperar aqui, este jogo pode mostrar sua dominância de uma maneira diferente.

Cada uma das últimas três vitórias do PSG veio com um placar em branco. Embora apenas uma delas tenha ocorrido com um placar que faria esta aposta valer, as altas apostas de um cenário de torneio podem vê-los adotar uma abordagem ligeiramente mais cautelosa em alguns momentos.

Palpite 3 - PSG para vencer por 1-0, 2-0 ou 3-0, com odds de 2.40 na Superbet