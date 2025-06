Palpite Seattle Sounders x Atlético de Madrid - Mundial de Clubes - 19/06/2025

Temos três dicas de aposta para Seattle Sounders x Atlético de Madrid neste confronto do Mundial de Clubes na quinta-feira, 19 de junho.

Após derrotas na estreia, Seattle Sounders e Atlético de Madrid se enfrentam em um jogo crítico no Mundial de Clubes. Será que o Atlético terá um jogo fácil contra o Seattle?

Dicas de apostas para Seattle Sounders x Atlético de Madrid

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Resultado e Ambas equipes não marcam Vitória do Atlético de Madrid e ambas as equipes não marcam 2.05 Total de Gols no Primeiro Tempo Mais de 1,5 gols no primeiro tempo 2.25 Infrações cometidas Marcos Llorente 1+ falta cometida 1.66

Espera-se que o Atlético de Madrid vença o Seattle Sounders por 3-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Mundial de Clubes está agora na segunda rodada, e este jogo se tornou extremamente importante para ambas as equipes. Considerando que Seattle Sounders e Atlético de Madrid perderam seus jogos de abertura no grupo, o perdedor deste jogo provavelmente enfrentará a eliminação.

O Seattle Sounders não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa contra o Botafogo no jogo de estreia, sendo derrotado por 2-1. Jogar em casa novamente pode não ser uma vantagem, pois eles têm tido dificuldades recentemente. Dada a força dos times europeus, ter que enfrentá-los nos dois últimos jogos do grupo será preocupante.

O Atlético de Madrid foi derrotado por 4-0 pelo PSG na primeira rodada, após o que Diego Simeone reclamou sobre a diferença financeira entre as duas equipes. No entanto, agora sua situação financeira é melhor em comparação com seus adversários. Há uma enorme pressão sobre eles para virar o jogo aqui, antes do confronto crucial do último dia contra o Botafogo.

Escalações esperadas para Seattle Sounders x Atlético de Madrid

Escalação esperada do Seattle Sounders: Frei, A. Roldan, Kim, Ragen, Bell, C. Roldan, Vargas, Ferreira, Rusnak, Kent, Musovski;

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Galán, Simeone, De Paul, Gallagher, Lino, Álvarez, Sørloth.

Atlético vinga derrota na estreia

Há uma enorme pressão sobre o Atlético aqui, pois eles precisam vencer para avançar e evitar uma eliminação precoce. No papel, este é o jogo mais fácil do Grupo B.

Após o constrangimento de uma derrota por 4-0 no primeiro dia, Diego Simeone espera que sua equipe se recupere, e é improvável que tenham qualquer simpatia pelo Seattle. Após terem sofrido quatro gols, o foco total nos treinos tem sido nas tarefas defensivas.

Isso faz com que um jogo sem sofrer gols pelo Atlético pareça muito provável, já que equipes treinadas por Simeone costumam ser sólidas na defesa. Eles mantiveram o gol sem sofrer em três de suas últimas quatro vitórias, então certamente estão bem preparados para demonstrações defensivas sólidas. Dado que o Seattle perdeu os últimos dois jogos em casa, eles esperam que o resultado seja favorável para eles.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Seattle Sounders x Atlético de Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de entretenimento no primeiro tempo

Após derrotas humilhantes na primeira rodada, ambos os treinadores esperam ver uma resposta de suas respectivas equipes. Provavelmente, eles não vão querer esperar e desejarão que suas equipes comecem forte, o que pode resultar em um primeiro tempo animado.

A alta pressão deste jogo também contribuirá para isso, já que não vencer este jogo pode ser catastrófico para uma ou ambas as equipes. Os jogos de abertura dessas equipes tiveram mais de 1.5 gols no primeiro tempo, e ambas as equipes sofreram dois gols antes do intervalo.

Suas defesas fracas podem sofrer novamente neste jogo. Espera-se que o Atlético tenha melhorado um pouco, mas seus adversários estarão ansiosos para lhes dar um tempo difícil. O Seattle superou o Botafogo em chutes por 19-5 no segundo tempo do primeiro dia, o que sugere que eles encontraram seu ritmo neste torneio.

Llorente pode exagerar

Poucos jogadores do Atlético foram elogiados após o jogo contra o PSG, mas Marcos Llorente foi uma exceção. Ele venceu cinco desarmes contra eles no domingo, o que foi confortavelmente o maior número no jogo. No entanto, há pouco valor em apostar que ele fará desarmes.

Pode haver algum valor em apostar que ele cometerá uma falta. Embora ele não tenha cometido uma falta contra o PSG, ele é tipicamente um dos principais desarmadores do Atlético. Portanto, ele sempre chega perto de cometer uma falta. Se ele errar um desarme, a aposta se paga, o que faz com que as odds pareçam ter um bom valor.

Llorente cometeu 9 faltas em suas últimas sete aparições, dando-lhe uma média de 1.29 faltas por jogo. Com base na lei das médias, ele está prestes a cometer uma falta aqui, já que não cometeu no último jogo. Além disso, a importância do jogo aumenta essa chance.