Palpite São Paulo x Libertad - Libertadores - 14/05/2025

São Paulo e Libertad se enfrentam, na noite desta quarta-feira (14), pela Libertadores.

A bola rola às 21h30, no Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP). Líder e invicto na competição, o Tricolor pode encaminhar sua classificação na liderança em caso de vitória. O Libertad, por outro lado, pode empatar em pontos com a equipe brasileira em caso de vitória, embolando o grupo.

Melhores dicas de apostas para São Paulo x Libertad

Mercado Palpite Odds Resultado final São Paulo vence 1.61 na VBet Gols/time São Paulo marca mais de 1.5 gols 2.02 na VBet Jogador a marcar André Silva marca 3.18 na VBet

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14/5, às 15h

Como chegam as equipes

Na disputa pela liderança do grupo, São Paulo e Libertad têm três pontos de distância na competição. Enquanto o Tricolor acumulou 10 pontos em quatro jogos, os paraguaios chegaram a sete.

Líder e invicto, o São Paulo não espera menos que uma vitória na competição. Em quatro jogos da Libertadores, a equipe conseguiu três vitórias e um empate, marcando sete gols e sofrendo apenas dois. No último confronto, venceu o Alianza Lima com autoridade, mesmo jogando fora de casa, por 2 a 0.

Na temporada, os números do São Paulo são bons, mesmo com a turbulência que a derrota para o Palmeiras no fim de semana trouxe para a Barra Funda. Em 27 jogos disputados, 11 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. A equipe marcou 34 gols e sofreu 23.

Do lado do Libertad, o momento é mais complexo. Sem vencer há três jogos, a equipe ainda tem a liderança da Apertura, mas vive dias instáveis. Em 2025, foram 23 jogos disputados, com 13 vitórias, sete empates e três derrotas. O clube marcou 36 gols e sofreu 16. Na Libertadores, são quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

São Paulo e Libertad já se enfrentaram em três oportunidades na história, com duas vitórias do Tricolor e uma vitória dos paraguaios. No último confronto, na Libertadores desta temporada, vitória do Soberano por 2 a 0 em Assunção.

Prováveis escalações:

Rafael; Ferraresi, Ruan (Arboleda), Alan Franco, Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson; Oscar; Lucas Moura, André Silva, Ferreira.

Morínigo; Giménez, Thomas, Viera, Ramírez; Melgarejo, Cardozo, Caballero, Franco; Fernández, Roque Santa Cruz.

Invicto e em busca da vaga

Em grande fase na Libertadores, o São Paulo não pensa em nada além de mais uma vitória na competição. Em quatro jogos disputados no torneio, são três vitórias conquistadas e um empate, o que credencia o time ao segundo lugar entre as melhores campanhas.

Palpite 1- São Paulo vence, com odds de 1.61 na VBet.

Boa média de gols

Em 2025, o São Paulo tem uma boa média de gols na Libertadores. Nos quatro jogos que disputou, o Tricolor marcou gols em todos, sendo mais de um em três partidas. No confronto contra o Libertad, em Assunção, por exemplo, o time venceu por 2 a 0.

Palpite 2- São Paulo marca mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 2.02 na VBet.

André Silva quer mais

Autor dos dois gols na vitória contra o Alianza Lima, no Peru, André Silva quer continuar marcando gols pelo São Paulo. Confirmado como titular contra o Libertad, o atacante já marcou 10 gols em 25 jogos disputados em 2025.

Palpite 3- André Silva marca a qualquer momento, com odds de 3.18 na VBet.