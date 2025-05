Palpite Santos x CRB - Copa do Brasil - 01/05/2025

Veja melhores dicas de apostas para Santos x CRB pela Copa do Brasil em 01/05/2025

Santos e CRB disputam, na noite desta quinta-feira (1), a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 18h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Pressionado e com o recém-anunciado técnico Cléber Xavier, o Peixe precisa dar uma resposta à altura para a torcida, que cobra resultados melhores. O CRB, por outro lado, confia na solidez defensiva para sair com um bom resultado como visitante.

Melhores dicas de apostas para Santos x CRB

Mercado Palpite Odds na Superbet Santos vence Santos vence 1.41 Partida termina com mais de 1.5 gols Mais de 1.5 gols 1.42 CRB marca mais de 0.5 gols CRB mais de 0.5 gols 2.22

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 30/04, às 16h.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Como chegam as equipes

Vivendo momentos distintos na temporada, Santos e CRB têm apenas um objetivo na Copa do Brasil: a classificação para a próxima fase. Na história, as duas equipes já se enfrentaram em seis oportunidades, com três vitórias do Peixe, dois empates e apenas uma vitória do CRB.

Jogando na Vila Belmiro, palco da partida desta quinta-feira (1), são três partidas, com duas vitórias do Santos e uma vitória dos alagoanos. No último encontro entre as equipes, em novembro de 2024, pela Série B, o CRB surpreendeu e venceu por 2 a 0.

O Santos se classificou de forma automática para a terceira fase da Copa do Brasil, por conta do título da Série B de 2024. A equipe não vive grande momento na temporada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos disputados.

O CRB também começa sua jornada nesta fase, já que garantiu a vaga direta após o vice-campeonato da Copa do Nordeste. Nos últimos seis jogos da equipe, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar, Diego Pituca, João Schmidt, Rollheiser, Gabriel Veron, Deivid Washington e Guilherme.

CRB: Matheus Albino, Weverton, Darlisson, Henri, Matheus Ribeiro, Gegê, Douglas Baggio, Daniel, Thiaguinho, Higor Meritão, Breno Herculano

Fator casa pode fazer diferença para o Santos

Apesar do momento conturbado, o Santos, além de ter um elenco de maior investimento, também conta com a força de sua torcida para sair com a vitória.

A equipe, agora com o ânimo renovado após a chegada de Cléber Xavier, quer impressionar os torcedores e garantir a vitória na Copa do Brasil, de preferência com uma boa vantagem para o jogo de volta, que será disputado no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Palpite 1- Vitória do Santos com odds 1.41 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x CRB nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols na Vila Belmiro

Desequilíbrio é o que define o desempenho do Santos atualmente. Em 20 jogos disputados, a equipe marcou 30 gols, mas sofreu 25. Nos últimos cinco confrontos, foram nove gols sofridos, o que causou irritação aos torcedores e foi um dos fatores para a demissão de Pedro Caixinha da equipe.

O CRB, por outro lado, vem tendo um desempenho melhor, marcando 43 gols e sofrendo 24 na temporada de 2025. Apesar disso, também foi bastante vazado no início da Série B, com quatro gols sofridos nos cinco primeiros jogos. Mesmo assim, a equipe mantém uma média de um gol por jogo na competição, com cinco marcados até o momento.

Palpite 2- mais de 1.5 gols no jogo com odds 1.42 na Superbet

Assim como em 2024, CRB quer surpreender

Na última temporada, o Santos foi o grande time a ser batido na Série B. Com uma campanha sólida, o Peixe conseguiu o acesso e o título, mas também contou com umas pedras em seu sapato durante a disputa.

Uma dessas pedras foi o CRB, que não perdeu para o Peixe na competição. Em Alagoas, empate por 1 a 1. Na Vila Belmiro, vitória por 2 a 0 e manutenção de uma escrita: não é derrotado pela equipe paulista desde o Brasileirão de 1984.

Como remanescentes da última vitória da equipe alagoana, estão o goleiro Matheus Albino, o lateral Matheus Ribeiro e o meia Gegê. Os gols foram marcados por Facundo Labandeira e Kleiton. No Santos, Gabriel Brazão, Gil, Escobar e Diego Pituca também participaram da partida.

Palpite 3- Mais de 0.5 gols do CRB com odd 2.22 na Superbet