Palpite Santos x Ceará - Brasileirão - 11/05/2025

Melhores dicas de apostas para Santos x Ceará pelo Brasileirão em 11/05/2025

Na 19ª posição, o Santos precisa vencer e convencer o torcedor, enquanto o Ceará, em 7º, quer seguir com a boa campanha no Brasileirão.

Melhores dicas de apostas para Santos x Ceará

Mercado Palpite Odds Resultado final Santos vence 1.89 na Vbet Gols mais/menos Menos de 1,5 gols no jogo 2.80 na Vbet Escanteios mais/menos Mais de 9.5 escanteios no jogo 1.73 na Vbet

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 12/05, às 10h40.

Como chegam as equipes

Vivendo momentos diferentes em 2025, Santos e Ceará se reencontram após a Série B em que subiram juntos. Enquanto o Peixe foi o grande campeão da competição, o Vozão brigou pela vaga até a última rodada e terminou em 4º.

Agora, a situação mudou. Enquanto o Santos está afundado na zona do rebaixamento, o Ceará está na parte de cima da tabela, brigando por uma vaga no G-6. Neste momento, sete pontos separam as equipes na tabela de classificação, além do momento anímico das equipes.

Em 19º, o Santos está desesperado por uma vitória. Em sete jogos disputados até o momento no Brasileirão, o time tem uma vitória, um empate e cinco derrotas.

A temporada também não tem sido das melhores. Em 22 jogos disputados, o Peixe tem sete vitórias, cinco empates e 10 derrotas. A equipe marcou 31 gols, mas sofreu 27.

No Ceará, a situação é mais tranquila. O Vozão ocupa a 7ª posição na tabela, com 11 pontos. São três vitórias, dois empates e duas derrotas no Brasileirão.

A temporada, no geral, também é boa, com 25 jogos, 15 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A equipe marcou 41 gols e sofreu apenas 19.

Ao longo da história, Santos e Ceará se enfrentaram em 23 ocasiões, com 10 vitórias do Peixe, oito empates e apenas cinco triunfos do Vozão. No último encontro, na Série B da última temporada, vitória do Santos por 1 a 0.

Nos últimos 20 jogos entre os times, o Ceará venceu apenas três. Além disso, o Santos jamais perdeu para o rival jogando como mandante.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano (Barreal); Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares).

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Santos defende escrita histórica

Pressionado, o Santos também tem um tabu para defender nesta segunda-feira (12). A equipe, que mandará seu jogo no Allianz Parque, jamais perdeu para o Ceará como mandante. Para respirar no campeonato, o Peixe vai precisar manter essa marca.

Palpite 1- Santos vence, com odds de 1.89 na VBet.

Jogo sem muitos gols

Como já é uma marca no confronto entre as equipes, o confronto não deve ter muitos gols. Nos últimos cinco jogos, apenas um teve mais de um gol marcado por qualquer um dos lados, algo que deve se repetir nesta partida.

Palpite 2- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.02 na VBet.

Jogada aérea é a chave

Com as equipes tendo centroavantes mestres no cabeceio, como Tiquinho e Pedro Raul, além de jogarem pelas pontas, é seguro falar que os escanteios devem sair naturalmente na partida.

Palpite 3- mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.73 na VBet.