Palpite Roma x Porto - Liga Europa - 20/02/2025

Roma e Porto se enfrentam pela Liga Europa. Nossas previsões apontam o Roma como favorito para avançar às oitavas de final.

No próximo confronto, Roma e Porto disputarão uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Com o empate de 1-1 no agregado, a Roma busca garantir a classificação diante de sua torcida no Estádio Olímpico.

Mercado Palpite Odds Resultado final Roma para vencer sem sofrer gols no 1º tempo 2.10 na Betano Total de gols Roma marcar mais de 1.5 gols 1.88 na Betano Artilheiro a Qualquer Momento Artem Dovbyk 2.70 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita dia 19/02/25, às 11h.

Roma forte em casa

A Roma tem demonstrado uma sólida performance jogando em casa nesta temporada, estando invicta nos últimos oito jogos, com vitórias em sete destes confrontos. Sob o comando de Claudio Ranieri, a equipe tem mostrado força, principalmente em competições europeias, o que reforça a expectativa de que a equipe busque a vitória sobre o Porto.

Palpite 1 - Roma x Porto - Roma para vencer sem sofrer gols 2.10 na Betano

Porto tentando superar desafios fora de casa

Apesar do equilíbrio no primeiro jogo, o Porto precisa superar seu recente desempenho fora de casa para seguir adiante. Com a dificuldade de marcar e vencer fora de Portugal, a equipe lutará para não ser eliminada nesta fase.

Palpite 2 - Roma x Porto - Roma marcar mais de 1.5 gols - 1.88 na Betano

Atuação Dovbyk pode ser decisiva

Artem Dovbyk tem sido um dos pilares ofensivos da Roma nesta temporada. Com bom retrospecto em jogos em casa, ele estará motivado para deixar sua marca na partida, ainda mais após ser poupado na última vitória contra o Parma.

Palpite 3 - Roma x Porto - Artem Dovbyk para marcar a qualquer momento - 2.70 na Betano