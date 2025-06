Palpite River Plate x Urawa Reds - Mundial de Clubes - 17/06/2025

River busca voltar ao bom desempenho, enquanto Urawa promete resistência. Partida deve ser equilibrada com chances de gols para ambos os lados.

Dicas de apostas para River Plate x Urawa Reds

Mercado Palpite Odds na KTO Resultado e total de gols River Plate vence e mais de 1.5 gols 1.90 Ambas equipes marcam Sim 1.91 1º tempo – Resultado exato 0-0 2.75

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 12/06 às 17h50.

Esperamos uma vitória do River Plate por 2-1.

Veja como se cadastrar com o cupom KTO

Conheça os 10 melhores apps de apostas

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil

O River Plate é superior ao Urawa Reds?

O River Plate chega com a decepção de ter sido eliminado nas quartas de final da liga argentina, frente ao campeão Platense. Apesar de o time ter mostrado uma curva ascendente em seu desempenho, acabou perdendo em casa nos pênaltis.

No entanto, o ponto positivo para o time argentino é sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, após liderar com tranquilidade o grupo B. Embora os últimos resultados não tenham sido totalmente favoráveis, o desempenho do River nas últimas rodadas está em ascensão.

Por sua vez, o Urawa Reds chega à Copa do Mundo de Clubes após conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia em 2022, sob o comando do treinador polonês Maciej Skorza, que atualmente dirige a equipe.

O time japonês chega como terceiro na liga, com alguns altos e baixos nos resultados. No entanto, pode se tornar um adversário perigoso graças à sua velocidade e verticalidade de jogo, sem dúvida um grande desafio para o River no início do mundial.

Escalações esperadas para River Plate x Urawa Reds

Escalação esperada do River Plate: Armani; Bustos, Pezella, Martínez Quarta, Acuña; Pérez, Fernández, Castaño; Mastantuono, Driussi, Colidio;

Escalação esperada do Urawa Reds: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Ogiwara; Yasuri, Gustafson; Kaneko, Matheus Sávio, Watanabe; Matsuo.

Expectativa de vitória dos argentinos

Antes dos dois últimos resultados, que foram empates por 1 gol, o River Plate vinha em uma impressionante sequência de 5 vitórias consecutivas, sempre marcando no mínimo 2 gols. Apesar de não ter conquistado o título local, o time de Gallardo está mostrando sua hierarquia novamente.

Por outro lado, o Urawa Reds venceu apenas 2 dos seus últimos 7 jogos, apresentando um desempenho bastante irregular. Por isso, acreditamos que será difícil para eles conseguir ao menos um empate contra um time em ascensão como o River Plate.

Palpite 1 - River Plate vence e mais de 1,5 gols - 1.90 na KTO

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto River Plate x Urawa Reds nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols dos dois lados

Gallardo encontrou, há várias rodadas, o trio de ataque que lhe permitiu alcançar a eficácia desejada no ataque. Com Colidio, Mastantuono e Driussi, o River conseguiu marcar gols em seus últimos 10 jogos. Sem dúvida, é muito provável que o time argentino marque pelo menos um gol.

Apesar dos altos e baixos, o Urawa também é uma equipe eficaz na parte ofensiva. Com um processo de trabalho mais longo, o time japonês possui virtudes que lhes permitiram marcar em 8 dos seus últimos 10 jogos, o que sem dúvida representa uma grande oportunidade para acreditar que ambos os times podem marcar.

Palpite 2 - Ambos os times marcam - 1.91 na KTO

Primeiro tempo sem gols

Embora o River Plate se caracterize por buscar o resultado desde o início, nem sempre conseguiu alcançar esse objetivo. Em metade dos jogos que disputou neste semestre pela liga, terminou o primeiro tempo com empate em 0. Ou seja, dos 18 jogos disputados, em 9 não conseguiu sair na frente no placar na primeira metade.

Uma situação semelhante apresenta o time japonês, que jogou um total de 21 partidas pela liga, das quais terminou o primeiro tempo com um resultado de 0-0 em 12 ocasiões, ou seja, em mais da metade.

Embora os dois times tenham uma boa frequência de gols, a análise nos mostra a probabilidade de que esses gols ocorram no segundo tempo, já que o 0-0 é um resultado bastante frequente na primeira metade e, portanto, uma grande oportunidade.

Palpite 3 - 1º tempo – Resultado final 0-0 - 2.75 na KTO