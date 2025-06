Palpite River Plate x Monterrey - Mundial de Clubes - 21/06/2025

Marcelo Gallardo aposta na continuidade e eficácia ofensiva do trio Mastantuono, Colidio e Driussi, que vem se entrosando bem.

Melhores apostas River Plate x Monterrey

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Final Vence River Plate 2,12 Faixa de Gols 2-3 gols 1,88 Marcador a qualquer momento Sebastián Driussi 3,15

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 20/06, as 11h14.

Esperamos uma vitória do River Plate por 2-1.

Como chegam as equipes após a primeira rodada?

O River Plate teve um grande início neste Mundial de Clubes após conquistar uma vitória importante contra o Urawa Reds. Marcelo Gallardo escalou os 11 jogadores que têm mais continuidade no seu processo, e eles não decepcionaram.

Com sua característica pressão e intensidade, a equipe argentina assumiu o controle do jogo desde o início e abriu o placar cedo. Em condições difíceis, não conseguiu manter a intensidade e cedeu espaço para a equipe japonesa, que também teve suas oportunidades.

No segundo tempo, o River voltou com grande intensidade e rapidamente marcou o segundo gol. A equipe de Gallardo manteve o controle do jogo, apesar do gol de desconto do Urawa, que tentou reagir, mas foi novamente vulnerável no jogo aéreo.

O Monterrey surpreendeu ao conseguir um empate contra o recente finalista da Liga dos Campeões, o Inter de Milão. Um gol cedo do incansável Sergio Ramos colocou a equipe mexicana em vantagem; no entanto, Lautaro Martínez empatou o jogo perto do final do primeiro tempo.

Embora o Monterrey não tenha sido superior, leva boas sensações do que pode alcançar neste Mundial de Clubes, por isso será um encontro interessante entre dois clubes importantes do continente americano que tiveram um bom início de torneio.

Prováveis Escalações River Plate x Monterrey

Possível escalação River Plate:

Armani; Montiel, Pezzella, Martínez Quarta, Acuña; Pérez, Castaño, Fernández; Mastantuono, Colidio, Driussi.

Possível escalação Monterrey:

Andrada; Medina, Ramos, Guzmán; Chávez, Canales, Rodríguez, Torres, Arteaga; Berterame, Ocampos.

Melhores apostas River Plate x Monterrey

Vence River Plate

Sem ter um jogo altamente brilhante e com a necessidade de mostrar maior fluidez no desenvolvimento do jogo, o River Plate demonstrou ser uma equipe altamente eficaz no ataque. Mesmo sem uma média de gols esperados tão ampla, o River conseguiu marcar 3 gols e, embora a equipe japonesa tenha dado certas vantagens, o trio de ataque entre Mastantuono, Colidio e Driussi funciona cada vez melhor.

Por outro lado, o Monterrey, apesar de ter conseguido o empate contra um adversário importante, mostrou ser uma equipe, de certa forma, limitada no ataque, gerando muito poucas opções de gol e ocasiões importantes. Com uma média de gols esperados abaixo de 1, não acreditamos que o Monterrey possa ser superior à equipe argentina.

Palpite 1 - Vitória do River Plate com odds 2.12 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre River Plate x Monterrey nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo com muitos gols

Em seus primeiros jogos, ambas as equipes demonstraram, sem ser totalmente eficazes, uma boa capacidade goleadora que nos leva a acreditar nesta faixa de gols.

Nos seus últimos 5 jogos, o River manteve essa faixa de gols em 3 ocasiões, enquanto o Monterrey teve partidas com 2 ou 3 gols em 4 de seus últimos 5 jogos. Com duas equipes que receberam gol em 4 de seus últimos 5 jogos, acreditamos que essa faixa é muito provável, ainda mais quando em seu mais recente confronto por um amistoso internacional, o encontro terminou 1-1.

Palpite 2 - Faixa de gols 2-3 gols 1,88 na Superbet

Expectativa de gol de Driussi

Sebastián Driussi chegou ao Mundial de Clubes como o grande artilheiro do River Plate. Após um desempenho abaixo do esperado em sua chegada e sendo bastante criticado pela torcida, Marcelo Gallardo lhe deu a confiança como o atacante titular. O jogador argentino respondeu e se tornou peça-chave no funcionamento do ataque do River.

Depois de marcar 1 gol na primeira partida, confiamos novamente que Driussi irá marcar, pois é um artilheiro em boa fase e com uma odd de 3,15 acreditamos que é uma oportunidade inigualável de aposta.

Palpite 3 - Marcador a qualquer momento Sebastián Driussi 3,15 na Superbet