Palpite Real Madrid x Manchester City - Champions League - 19/02/2025

Saiba o que esperar do confronto decisivo entre Real Madrid e Manchester City pela Champions League.

O confronto entre Real Madrid e Manchester City decide qual equipe avança na Liga dos Campeões deste ano. O time espanhol busca consolidar sua recuperação após uma notável virada no Etihad.

Apesar de apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, o Real Madrid espera se beneficiar do apoio de sua torcida para garantir a classificação.

Mercado Palpite Odds Dupla chance e Ambas as equipes marcam Real Madrid ou Manchester City e Ambas as Equipes Marcam (sim) 4.52 na Betano. Classificação e gols Real Madrid para se classificar e mais de 3.5 gols 3.05 na Betano. Jogador Kylian Mbappé como artilheiro a qualquer momento 1.75 na Betano.

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita dia 19/02/25, às 11h.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

O Manchester City, apesar de uma valente vitória por 4-0 sobre o Newcastle na Premier League, tem enfrentado inconsistências na temporada, exemplificado por suas dificuldades na UCL, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

Prováveis escalações para Real Madrid x Manchester City

Escalação Esperada do Real Madrid:

Courtois, Valverde, Tchouameni, Asensio, Mendy, Rodrygo, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Mbappé, Vinicius

Escalação do Manchester City:

Ederson, Lewis, Dias, Aké, Gvardiol, Stones, Foden, De Bruyne, Silva, Marmoush, Haaland

Ambas as equipes marcam

O Real Madrid tem um histórico robusto, com derrota em apenas três das últimas 20 partidas em todas as competições, além de uma impressionante marca de 57 gols nesses jogos. Embora tenham mantido apenas seis jogos sem sofrer gols, o fato de o City ter balançado as redes em 15 partidas consecutivas indica que ambas as equipes provavelmente marcarão.

Palpite 1 - Real Madrid ou Manchester City e Ambas as equipes marcam (SIM) - 4.52 na Betano.

City Pode Surpreender?

Ainda que o cenário seja favorável ao Real Madrid, especialmente em casa, o mercado de gols deve ser considerado, dadas as estatísticas de ambas as equipes.

O Real Madrid tem uma alta porcentagem de jogos com mais de 3.5 gols tanto na La Liga quanto na UCL, e o Manchester City não fica atrás. Acreditamos que o jogo terá altos números de gols.

Palpite 2 - Real Madrid para se classificar e mais de 3.5 gols - 3.05 na Betano.

Mbappe para marcar

Kylian Mbappé tem sido uma presença constante no ataque, marcando em quase todos os jogos recentes. Apesar de competidores como Haaland estarem cotados a 2.09 para marcar, Mbappé, com sua forma atual, parece a melhor aposta para balançar as redes neste jogo.

Palpite 3 - Kylian Mbappe como artilheiro a qualquer momento - 1.75 na Betano.