Palpite Real Madrid x CF Pachuca - Mundial de Clubes - 22/06/2025

Temos três previsões para Real Madrid x CF Pachuca no confronto do Mundial de Clubes no domingo, 22 de junho.

Los Blancos não se saíram muito bem contra o Al-Hilal, mas Xabi Alonso deve conquistar seus primeiros três pontos em Charlotte. Melhores Apostas para Real Madrid x CF Pachuca Mercado Palpite Odds na KTO Resultado Exato (Múltiplos) Real Madrid para vencer por 2-1, 3-1 ou 4-1 3,75 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1,90 Total de Gols Mais de 3,5 gols 2,10 As odds estão sujeitas a atualização. Última alteração feita dia 20/06, às 12h20. Estamos prevendo uma vitória de 3-1 do Real Madrid sobre o Pachuca. Veja como se cadastrar com o cupom KTO

Conheça os 10 melhores apps de apostas

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil Nossa Análise: Forma de Ambas as Equipes O Real Madrid enfrentou alguns desafios em Miami ao ser segurado pelo Al-Hilal, mas os sauditas não foram adversários fáceis. Eles estão invictos em quatro jogos antes deste confronto, vencendo três deles. São claros favoritos para este jogo e têm muitos jogadores ansiosos para deixar sua marca. Enquanto isso, os mexicanos têm sido inconsistentes. O Pachuca venceu apenas uma de suas recentes partidas competitivas. Eles só deixaram de marcar em três de seus últimos 19 jogos em todas as competições, e Salomón Rondón tem mostrado sinais de voltar à sua melhor forma. O Madrid garantiu uma vitória por 3-0 quando essas duas equipes se enfrentaram na Copa Intercontinental em dezembro. Prováveis Escalações para Real Madrid x CF Pachuca Escalação Esperada do Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinícius, Mbappé Escalação Esperada do CF Pachuca: Moreno, Rodríguez, Pereira, Bauermann, González, Pedraza, Montiel, Palavecino, Domínguez, Kenedy, Rondón O pontapé inicial do torneio para o Real Madrid Após um jogo difícil contra o Al-Hilal, onde Kylian Mbappé esteve ausente, o Real Madrid precisa recuperar sua forma esta semana. Mbappé ainda é dúvida, mas mesmo se o francês não jogar, eles ainda devem ter o suficiente para superar os mexicanos. Se ele voltar, as chances de uma grande vitória aumentam substancialmente. Los Blancos marcaram dois ou mais gols em todos, exceto um de seus últimos sete jogos, e são cotados para dominar o Pachuca. Eles podem potencialmente aumentar ainda mais o placar. Seus adversários mantiveram apenas três jogos sem sofrer gols em 19 partidas, então eles podem enfrentar uma noite difícil. Rondón pode causar problemas para o time de Alonso, e Oussama Idrissi é uma ameaça. Vários times marcaram recentemente contra o Real, provando que eles não são intocáveis. Palpite 1 - Real Madrid para vencer por 2-1, 3-1 ou 4-1 com odds de 3,75 na KTO Veja odds para resultado da partida Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Team A x Team B nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2. Os espanhóis não são invencíveis Hilal, Mallorca, Barcelona, Celta Vigo e Arsenal conseguiram passar por Los Blancos recentemente - e isso é apenas nos seus últimos 10 jogos. Derrotá-los será difícil, mas isso dá esperança a Jaime Lozano de que sua equipe possa marcar. Embora possa ser apenas um gol de consolação, os Tuzos sempre teriam dificuldades para sair do Grupo H. Eles marcaram um gol contra o RB Salzburg em seu primeiro jogo, mas agora enfrentam um adversário muito mais forte. Além disso, a linha de defesa de Alonso tem novos membros, e os mexicanos podem acreditar que podem causar danos. Rondón contribuiu com 21 gols e assistências em 37 jogos, e Idrissi tem 14 em 38. Com Kenedy e o abundante talento ofensivo do Real também em jogo, podemos ver gols em ambas as extremidades. Palpite 2 - Ambos os times para marcar com odds de 1,90 na KTO Gols na Carolina do Norte Dado tudo o que dissemos sobre opções ofensivas e fragilidades defensivas, os fãs esperam ver muitos gols aqui. Ambas as defesas tiveram seus problemas, e isso pode ser uma boa notícia para os neutros. Estamos apostando que ambos os times marcarão, e uma vitória do Madrid, então mais de 3,5 gols é uma possibilidade realista. Antonio Rüdiger pode retornar de uma lesão, e isso seria um impulso, mas é a condição física de Mbappé que mais preocupa os fãs do Madrid. Se o atacante voltar, então o Pachuca pode estar em apuros. Caso contrário, os espanhóis ainda têm jogadores que podem causar danos. A natureza experimental dos favoritos, com novas contratações e um novo técnico, oferece uma brecha para o Pachuca. No entanto, marcar três pontos é provavelmente muito ambicioso. Palpite 3 - Mais de 3,5 gols com odds de 2,10 na KTO