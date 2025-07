Palpite Real Madrid x Borussia Dortmund - Mundial de Clubes - 05/07/2025

Confira nossos palpites para Real Madrid x Borussia Dortmund e três dicas para o confronto nas quartas de final do Mundial de Clubes no sábado, 5 de julho.

Esperamos que os Los Blancos saiam vitoriosos deste jogo, mas o Dortmund certamente pode causar problemas para Xabi Alonso.

Dicas de apostas para Real Madrid x Borussia Dortmund

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Exato (Múltiplos) Real Madrid para vencer por 2-1, 3-1 ou 4-1 4.05 Chutes no Alvo Fede Valverde para ter 1+ chute no alvo 2.30 Artilheiro a qualquer momento Serhou Guirassy 2.40

As odds estão sujeitas a atualizações. A última atualização foi feita dia 04/07, às 14h.

Esperamos uma vitória do Real Madrid por 2-1 sobre o Borussia Dortmund em New Jersey.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Ambas as equipes estão invictas antes das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Real venceu sete dos últimos nove jogos em todas as competições, enquanto o Die Borussen venceu nove em dez. No entanto, nenhuma delas tende a manter o placar zerado, o que deixa o jogo aberto.

Os espanhóis dominaram o encontro na Liga dos Campeões em outubro e estarão ansiosos para repetir essa performance. Tendo sofrido quatro derrotas consecutivas contra os Los Merengues, é claro por que os alemães são considerados azarões.

Além disso, eles não os vencem desde 2014. Niko Kovac não terá Jobe Bellingham disponível devido à suspensão, o que infelizmente remove a narrativa de Bellingham contra Bellingham do jogo.

Escalações esperadas para Real Madrid x Borussia Dortmund

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler, G. Garcia, Vinícius Júnior;

Escalação esperada do Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Anton, Bensebaini, Ryerson, Nmecha, Groß, Svensson, Brandt, Adeyemi, Guirassy.

Dortmund para testar os confiantes Los Blancos

Os homens de Xabi Alonso parecem estar se adaptando bem sob o novo técnico. Os gigantes espanhóis cresceram na Copa do Mundo de Clubes e nunca pareceram realmente em risco contra a Juventus. Eles podem ter vencido por pouco o jogo das oitavas de final, mas o resultado era quase certo.

No entanto, o Dortmund é capaz de marcar. Eles não marcaram contra apenas uma equipe nos últimos 11 jogos e marcaram mais de duas vezes em nove deles. Eles certamente terão confiança para balançar as redes no MetLife Stadium.

O time da La Liga estará bem ciente da ameaça de seus adversários, especialmente porque o clube da Bundesliga conseguiu marcar dois gols apesar de perder em outubro. O desafio, no entanto, será derrotar o Real Madrid, já que apenas três clubes conseguiram fazer isso em seus últimos 22 jogos. O retorno de Kylian Mbappé é um grande impulso para Alonso também.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Borussia Dortmund nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A eficiência de Fede Valverde

Embora Federico Valverde possa não ser mais conhecido por sua capacidade de marcar gols, ele certamente está dando o seu melhor na Copa do Mundo de Clubes. Apenas quatro jogadores no torneio tiveram uma média de chutes maior que a dele (3,8), e apenas três tiveram mais no alvo (2). O Real Madrid teve 21 chutes em sua vitória sobre a Juve, e seis deles foram do uruguaio.

Ele teve dois ou mais chutes em 13 jogos da La Liga em 2024/25 e teve cada vez mais em cada partida da CWC. Além disso, ele já marcou duas vezes na América, elevando seu total para 11 na temporada 2024/25, e está ansioso para marcar mais. Gregor Kobel precisará estar atento contra um time dos Los Blancos com ameaças por toda parte.

Serhou para marcar antes da despedida

A temporada de estreia de Serhou Guirassy em Dortmund certamente tem sido muito boa. Seu duplo contra o Monterrey na última rodada o levou a 37 gols em seu 49º jogo, além de contribuir com nove assistências. Se alguém vai encontrar uma maneira de surpreender os madridistas, provavelmente será ele.

O internacional da Guiné venceu a Chuteira de Ouro da UCL 2024/25 ao lado de Raphinha e marcou três gols em quatro jogos na CWC. Ele vai tentar conquistar mais uma Chuteira de Ouro, além do título geral, pois tem uma chance real.

Apenas Ángel Di María marcou mais do que ele nos Estados Unidos neste verão. No entanto, a corrida está aberta, já que o Benfica foi eliminado. Este pode ser o último jogo de Guirassy pelo Dortmund, e ele provavelmente marcará contra o Real Madrid antes de sua despedida.