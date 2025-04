Palpite Real Madrid x Athletic Club - LaLiga - 20/04/2025

Veja as previsões de apostas para o seu palpite em Real Madrid vs Athletic Club pela LaLiga, no dia 20/04/2025.

Mercado Palpite Odds na Betano Chance dupla Athletic Club ou empate 2.03 Se ambos marcam e mais de 2.5 gols Ambos marcam e +2.5 gols 2.12 Athletic primeiro time a marcar Athletic primeiro a marcar 2.75

Veja as melhores apostas para Real Madrid x Athletic Club pela La Liga.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização dia 17/04/2025.

Nossa análise das equipes

Não há dúvida de que o Real Madrid está passando por um momento difícil nesta temporada. Após a dura eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões frente ao Arsenal, onde foi amplamente superado, o clube segue na disputa pelo título da Liga e da Copa do Rei, no entanto, precisará melhorar seu desempenho se deseja superar o Barcelona em ambas as competições.

Há várias semanas que o time de Ancelotti não convence com seu futebol. Chegou à final da Copa do Rei em uma série que parecia quase perdida e foi resgatada nos pênaltis. Depois, caiu em casa frente ao Valencia, além de perder os dois jogos das quartas de final da Liga dos Campeões.

Pelo campeonato, o Real Madrid vem de uma vitória apertada contra o Alavés por apenas um gol. Além disso, o clube merengue não poderá contar com Mbappé, que foi expulso no último jogo e saiu lesionado contra o Arsenal.

O Athletic Club vive um momento melhor, também vindo de jogar durante a semana por competição internacional. O time de Bilbao tem mantido certa regularidade nos resultados, o que lhe permitiu estabelecer-se na quarta posição, ficando com a última vaga para a Liga dos Campeões.

Pelo campeonato, o Athletic vem de empatar com seu rival direto, o Villarreal, em um jogo crucial para manter sua posição. Para o time de Ernesto Valverde, será fundamental continuar abrindo vantagem sobre seu perseguidor e garantir o quarto lugar. À frente, terá um Real Madrid abalado, situação que pode aproveitar para conquistar 3 pontos no Santiago Bernabéu.

Prováveis Escalações Real Madrid vs Athletic Club

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni; Brahim Díaz, Bellingham, Vinicius Junior; Rodrigo

Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni; Brahim Díaz, Bellingham, Vinicius Junior; Rodrigo Possível escalação do Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Beñat, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Gorka Guruzeta.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Real Madrid x Athletic Club nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vitória do Athletic Club ou empate

Não é habitual acreditar que o Real Madrid pode perder pontos em sua própria casa, mas acreditamos que, se há um momento, é este.

Após dois jogos consecutivos perdendo em casa, o time de Ancelotti mostrou fragilidade no Santiago Bernabéu. Em ambos os jogos, ocorreram situações muito similares, nas quais o time não tem capacidade ofensiva para superar as defesas adversárias e termina totalmente exposto, perdendo com contra-ataques letais.

Por outro lado, o Athletic soube obter resultados como visitante, vencendo o Sevilla em sua casa e empatando contra o Villarreal nos últimos dois jogos. A equipe de Valverde tem chances de aproveitar o mau momento do Madrid para conseguir um resultado favorável.

Palpite 1 Vitória do Athletic ou empate com odd 2.03 na Betano

Expectativa de gols

Ganhando ou perdendo, os resultados do Real Madrid no Santiago Bernabéu quase sempre são bastante amplos.

O Real Madrid acumula 6 partidas seguidas jogando como mandante, nas quais foram marcados pelo menos 3 gols ou mais. Embora o resultado mais comum seja 2-1, tanto a favor quanto contra, ocorreram resultados de 4 e 5 gols na partida.

Da mesma forma, o time merengue está há mais de 10 jogos consecutivos marcando como mandante, contudo, também sofre muitos gols. Nos últimos 10 jogos, sofreu gol em 9.

Não resta dúvida de que este prognóstico tem boas probabilidades com base nos resultados que têm ocorrido na casa do Real Madrid.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam (SIM) com mais de 2,5 gols com odd 2.12 na Betano

Athletic para marcar primeiro

Não seria uma grande surpresa ver o Real Madrid começar perdendo a partida como mandante, pois isso aconteceu nos últimos três jogos consecutivos. Frente ao Arsenal, Valencia e Real Sociedad, o time de Carlo Ancelotti começou o jogo com o resultado desfavorável.

Além da fragilidade defensiva que o Real Madrid tem mostrado, acreditamos que um aspecto importante a considerar é a ausência de Mbappé na partida. O atacante francês é o artilheiro do time e, sem ele, é provável que as oportunidades de gol para o Madrid diminuam.

Diante disso, acreditamos que o Athletic pode tirar proveito, assim como os outros times fizeram, e dar o primeiro golpe em Madrid.

Palpite 3 - Athletic para marcar primeiro com odd 2.75 na Betano