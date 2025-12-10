Palpite Real Madrid x Manchester City - Champions League - 10/12/2025

Nosso especialista em apostas acredita que os visitantes levarão os pontos da vitória. A boa fase de Phil Foden balançando as redes deve continuar.

Dicas de apostas para Real Madrid x Manchester City:

Manchester City vence, com odds de 2.37 na Betano;

Phil Foden marca a qualquer momento, com odds de 2.87 na Betano;

Manchester City marca mais de 1,5 gols, com odds de 1.85 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar : Real Madrid 1-2 Manchester City;

: Real Madrid 1-2 Manchester City; Palpite de artilheiros: Real Madrid - Kylian Mbappé; Manchester City - Erling Haaland, Phil Foden.

O Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente por 2-0 em casa para o Celta de Vigo na La Liga no domingo. Esse resultado aumentou a incerteza crescente sobre o futuro de Xabi Alonso no clube.

Com rumores de uma possível divisão no elenco, os Blancos venceram apenas dois dos últimos sete jogos competitivos.

O Manchester City venceu três partidas consecutivas antes deste confronto, enfrentando rivais que competem por uma vaga entre os oito primeiros. No entanto, perderam o último jogo da Champions League por 2-0 em casa para o Bayer Leverkusen.

Após vencer três dos cinco primeiros jogos europeus, o time de Pep Guardiola está atualmente com 10 pontos.

Escalações esperadas para Real Madrid x Manchester City

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Ceballos, Vinícius Júnior, Mbappé;

Escalação esperada do Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Gvardiol, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Doku, Haaland.

O City vai pressionar Alonso

O Man City impressionou ao vencer por 3-0 no fim de semana contra o Sunderland. Embora tenham dependido muito de Erling Haaland para gols nesta temporada, mais jogadores agora estão começando a contribuir.

Rayan Cherki brilhou no sábado com duas assistências. Haaland marcou apenas um dos últimos 14 gols do City em todas as competições. Isso é um bom sinal, já que Guardiola busca construir outro grande time.

Em contraste, o Real Madrid ainda depende muito de Kylian Mbappé para inspiração no ataque. Nos últimos quatro jogos, o francês marcou ou assistiu todos os oito gols do Real Madrid.

Alonso chegou com sonhos de construir um time brilhante, mas não há um estilo de jogo claro emergindo. Há também falhas defensivas, com pelo menos 1.0 xG permitido em seis dos últimos sete jogos.

Isso sugere que o Man City oferece valor aqui, sem um favorito claro para este confronto.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Manchester City: Manchester City vence, com odds de 2.37 na Betano.

A sequência de Foden deve continuar

Com Haaland sofrendo uma leve queda de forma, os apostadores podem querer olhar para outro lado no mercado de artilheiro a qualquer momento. Foden se destaca em um jogo que será anunciado como um confronto entre dois dos grandes atacantes desta era.

Como muitos de seus companheiros de equipe, o meio-campista inglês enfrentou uma temporada difícil em 2024/25. No entanto, Foden parece estar de volta ao seu melhor agora, com cinco gols em suas últimas três aparições.

Ele marcou nove vezes em 19 partidas em todas as competições por seu clube nesta temporada.

Foden tem uma média de 0,52 gols por 90 minutos na Premier League. Esse número sobe para 0,57 na Europa. Ele também já marcou duas vezes contra o Real Madrid, incluindo um gol nas quartas de final no Bernabéu em 2024.

Com base na forma atual, Foden tem um bom valor para marcar a qualquer momento com uma probabilidade implícita de 35,7%.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Manchester City: Phil Foden marca a qualquer momento, com odds de 2.87 na Betano.

Os visitantes vão explorar a defesa frágil dos seus anfitiriões

Os problemas de seleção defensiva do Real Madrid sugerem ainda mais que o City pode sair por cima. Os anfitriões sofreram um grande revés no domingo, com Éder Militão saindo mancando contra o Celta de Vigo. O brasileiro tem sido o zagueiro mais convincente deles nesta temporada, mas agora está fora até março.

Os laterais Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold e Ferland Mendy também estão fora por lesão. David Alaba e Dean Huijsen são dúvidas adicionais para este confronto. Isso pode deixar os anfitriões sem até seis defensores na noite de quarta-feira.

Foi um cenário semelhante quando viajaram para enfrentar o Olympiacos em seu último jogo da Champions League. Deixaram muito espaço naquela ocasião e sofreram três gols. No entanto, quatro gols de Mbappé ainda garantiram a vitória. O Madrid também permitiu 2.3 xG. Poderiam ter perdido por mais de 1-0 quando enfrentaram o Liverpool no mês passado.

O Man City marcou três ou mais gols em sete dos últimos nove jogos em todas as competições. Pode valer a pena apostar que marcarão mais de 1,5 gols com uma probabilidade implícita de 54,1%.