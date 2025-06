Palpite RB Bragantino x Bahia - Brasileirão Série A - 12/06/2025

Em busca do topo, equipes disputam vitória crucial antes da pausa para o Mundial. Partida acontece nesta quinta às 19h em Bragança Paulista.

RB Bragantino e Bahia fazem, na noite desta quinta-feira (12), mais uma rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Na parte de cima da tabela, as duas equipes buscam um bom resultado para passar a parada para a Copa do Mundo de Clubes entre os primeiros colocados.

Melhores dicas de apostas para RB Bragantino x Bahia

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado final RB Bragantino vence 2.15 Ambos marcam Sim 1.88 Total de escanteios Menos de 10.5 1.82

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Ocupando a parte superior da tabela, RB Bragantino e Bahia fazem um dos confrontos diretos desta rodada de Brasileirão, que não envolverá as equipes participantes da Copa do Mundo de Clubes. Em 3º e 7º, respectivamente, os dois times querem a vitória para passar a parada entre os seis primeiros colocados da competição.

Com 23 pontos somados até aqui, o RB Bragantino é uma das grandes surpresas do Brasileirão. Em 11 jogos, a equipe venceu sete, empatou dois e perdeu apenas duas partidas. No último jogo, o Braga visitou o Rio de Janeiro e venceu, pela primeira vez, o Vasco fora de casa.

Na temporada, os números do RB Bragantino são bons, mesmo após um Campeonato Paulista irregular. Ao todo, são 28 partidas, com 13 vitórias, seis empates e nove derrotas. Nos últimos 10 jogos, o time tem sete vitórias, duas derrotas e um empate.

Do lado do Bahia, a temporada, que começou bem, já teve seu primeiro baque, mesmo com as boas atuações. O Esquadrão de Aço acabou eliminado na primeira fase da Libertadores e disputará os playoffs da Sul-Americana. Apesar disso, a campanha no Brasileirão é boa, com 18 pontos conquistados em 11 jogos. São cinco triunfos, três empates e três derrotas.

Na temporada, a equipe já disputou 43 jogos, com 23 triunfos, 11 empates e nove derrotas. Nos últimos 10 jogos, a irregularidade marca o momento do Bahia. São seis derrotas e quatro triunfos no período.

Este será o 32º encontro entre RB Bragantino e Bahia. Ao todo, são 10 vitórias do Braga, 13 empates e oito triunfos do Bahia. No último encontro, no Brasileirão da última temporada, vitória do RB Bragantino por 2 a 1.

Prováveis escalações:

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Guilherme; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Mosquera e Eduardo Sasha.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

RB Bragantino é favorito

Em grande fase e com o apoio da torcida, o RB Bragantino é o grande favorito para vencer o confronto contra o Bahia, nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão. Defendendo uma invencibilidade histórica, já que jamais perdeu para o adversário como mandante, o Massa Bruta conta com o bom resultado para subir na tabela do Brasileirão.

Palpite 1-RB Bragantino vence, com odds de 2.15 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Chuva de gols

Com ataques potentes, é difícil de acreditar que alguma das equipes passará em branco nesta partida. Portanto, é provável que o jogo seja aberto e termine com um número significativo de gols.

Palpite 2 - Ambos marcam na partida, com odds de 1.88 na Betano

Jogo estratégico

Com times que priorizam a posse de bola, RB Bragantino e Bahia não cedem oportunidades ao adversário com facilidade, e isso se aplica aos escanteios. Por conta disso, a bola parada não deve ser a arma mais utilizada pelas equipes no confronto.

Palpite 3 - Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.82 na Betano