Palpite PSG x Real Madrid - Mundial de Clubes - 09/07/2025

Obtenha três palpites e dicas de apostas para PSG x Real Madrid do nosso especialista em futebol de clubes para esta semifinal do Mundial de Clubes 2025 no dia 9 de julho, às 16h.

É provável que haja valor em apostar contra gols, com a defesa sólida do PSG sendo esperada como a vencedora mais uma vez neste confronto de semifinal.

Dicas de apostas para PSG x Real Madrid

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado 1x2 PSG para vencer 2.35 Artilheiro a qualquer momento Ousmane Dembélé 2.40 Total de Gols Menos de 2,5 gols 2.42

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 07/07/2025.

O PSG garantirá mais uma vitória significativa com um triunfo de 2-0 sobre o Real Madrid.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

PSG e Real Madrid se encontram em uma partida competitiva pela primeira vez desde março de 2022, com sua semifinal da Copa do Mundo de Clubes 2025 na noite de quarta-feira.

O time de Luis Enrique, o PSG, está atualmente em excelente forma. Eles mantiveram três jogos sem sofrer gols a caminho das semifinais, eliminando Bayern de Munique e Inter Miami de Lionel Messi.

Os vencedores da Liga dos Campeões 2024/25 têm sido muito eficientes no torneio até agora, mas a competição está prestes a se intensificar. Embora Enrique tenha poupado o atacante estrela Ousmane Dembélé em grande parte da competição, certamente contará com ele para atuar contra o Real no MetLife Stadium.

O caminho do Real Madrid até as semifinais foi um pouco mais agitado. Seu jogo de quartas de final contra os gigantes alemães Borussia Dortmund terminou em uma dramática vitória por 3-2 para o Real. Além disso, culminou em um cartão vermelho decepcionante para o novo zagueiro Dean Huijsen, que ficará de fora da semifinal contra o PSG.

A falta de profundidade do Real na defesa central é um problema para o técnico Xabi Alonso. Parece que Tchouaméni é o candidato mais provável para jogar na defesa central ao lado de Rüdiger, com o veterano Luka Modric começando no meio de campo.

Escalações esperadas para PSG x Real Madrid

Escalação esperada do PSG: Donnarumma; Hakimi, Mendes, Marquinhos, Beraldo, Neves, Ruiz, Vitinha, Doue, Kvaratskhelia, Dembélé;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, García, Rüdiger, Tchouaméni, Valverde, Güler, Modric, Bellingham, Mbappé, Vinícius Júnior.

Apostando no PSG para chegar a outra grande final

Embora o PSG entre neste jogo de semifinal sem Willian Pacho e Lucas Hernández devido a suspensão, eles continuam sendo o time a ser batido. Como o PSG é o vencedor da Liga dos Campeões 2024/25, eles podem transformar vencer grandes torneios em um hábito. Eles chegaram discretamente às semifinais, mantendo três jogos consecutivos sem sofrer gols. Conseguiram isso sem utilizar seu atacante estrela, Ousmane Dembélé.

Da mesma forma, o Real Madrid estará sem Dean Huijsen devido a suspensão, o que pode forçar Xabi Alonso a recuar Tchouaméni para a defesa central, com Luka Modric assumindo uma posição de meio-campo defensivo.

O PSG tem a terceira maior média de posse de bola (66,7%) no torneio. Portanto, eles tentarão dominar a bola, limitando as estrelas explosivas do Real, como Mbappé e Bellingham.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dembélé para aumentar suas chances de Ballon d'Or

O talismã do PSG 2024/25, Ousmane Dembélé, é altamente esperado para voltar ao XI inicial contra o Real Madrid. O internacional francês superou preocupações com lesões para retornar nas fases finais da competição.

Dembélé saiu do banco para marcar nos segundos finais da vitória por 2-0 do PSG sobre o Bayern de Munique nas quartas de final. Isso demonstrou que Dembélé não perdeu sua precisão na frente do gol, elevando-o ao status de potencial vencedor do Ballon d'Or.

Os mercados de apostas indicam que ele tem apenas 41,67% de chance de marcar contra o Real. Ele teve uma taxa de acerto de 53,33% na Liga dos Campeões desta temporada, e isso parece um bom parâmetro para a Copa do Mundo de Clubes. Dembélé conseguiu três chutes a gol vindo do banco contra o Bayern, então estamos apostando que ele vai se destacar nesta partida.

Esperado jejum de gols

Embora este confronto apresente alguns dos artilheiros mais em forma do planeta, vamos contrariar as expectativas comuns e prever uma semifinal com poucos gols aqui.

Para começar, o PSG manteve quatro jogos sem sofrer gols no torneio e três nos últimos três jogos. Além disso, o goleiro Gianluigi Donnarumma tem uma taxa de defesa superior a 92%.

Também vale a pena notar que ambas as equipes superaram seu xG no torneio. O PSG marcou 12 gols com um xG de apenas 10, enquanto o Real Madrid marcou 11 gols com um xG de apenas 9,6.

A natureza do jogo também é digna de nota, um confronto direto por uma vaga na final da Copa do Mundo de Clubes 2025. Os gols podem não surgir tão facilmente quanto os mercados de apostas indicam.