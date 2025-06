Palpite PSG x Inter Miami - Mundial de Clubes - 29/06/2025

Lionel Messi tem sido o centro das atenções no Mundial de Clubes, e temos previsões para o confronto PSG x Inter Miami no domingo, 29 de junho.

O Inter Miami tem se destacado nos EUA, mas o PSG deve se mostrar forte demais para Messi e sua equipe em Atlanta.

Melhores apostas para PSG x Inter Miami

Mercado Palpite Odds na Betboom Total de Gols Mais de 3.5 gols 1.90 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.83 Jogador - Marcar ou Assistir Achraf Hakimi para marcar ou assistir 2.70

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 27/06, às 14h15.

Esperamos uma vitória do PSG por 3-1 sobre o Inter Miami de Lionel Messi no Mercedes-Benz Stadium.

Nossa análise: Forma de ambas as equipes

Exceto pela derrota inesperada contra o Botafogo, o time de Luis Enrique venceu seus últimos oito jogos. Além de serem os atuais campeões da Liga dos Campeões, eles estão vencendo partidas e marcando muitos gols. Eles também derrotaram confortavelmente a equipe da MLS, Seattle Sounders, em seu último jogo de grupo.

A equipe de Javier Mascherano está invicta há seis partidas antes deste jogo e tende a participar de jogos com muitos gols. A vitória sobre o Porto foi o destaque no CWC, e com Messi no time, tudo é possível. No entanto, precisarão estar em sua melhor forma para conseguir um bom resultado na Geórgia.

Prováveis escalações para PSG x Inter Miami

Escalação esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Ramos, Kvaratskhelia

Escalação esperada do Inter Miami: Ustari, Weigandt, Falcon, Allen, Alba, Allende, Redondo, Busquets, Segovia, Messi, Suárez

Muito talento ofensivo

Haverá muitos artilheiros em campo neste fim de semana, com o novo talento do PSG enfrentando os veteranos experientes de Miami. Este jogo promete muitos gols, e o lado francês deve sair vitorioso.

Nove dos últimos 12 jogos do Inter terminaram com três ou mais gols, e apenas um terminou com menos de dois. Enquanto isso, o PSG marcou mais de três gols em cinco de seus últimos sete jogos e fez cinco contra o Inter de Milão na final da UCL recentemente. Ousmane Dembélé pode ainda estar fora, mas Enrique tem muito talento para colocar em campo.

Messi é obviamente a maior ameaça, mas Luis Suárez e Tadeo Allende também estão próximos de alcançar dois dígitos em 2025. Ambos marcaram no empate 2-2 com o Palmeiras.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre PSG x Inter Miami nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Inter Miami pode marcar

O PSG pode não ter estado em plena forma contra o Botafogo, mas aquela partida mostrou que eles podem ser derrotados. Auxerre e Montpellier também encontraram uma maneira de superá-los no mês passado, o que deve dar alguma confiança a Miami. Embora suas chances de vitória sejam pequenas, eles devem conseguir marcar.

Espera-se que os homens de Enrique marquem pelo menos uma vez, e eles são grandes favoritos por um motivo. No entanto, o time da MLS só deixou de marcar em três de seus últimos 14 jogos em todas as competições e tem jogadores que podem causar problemas. Resultados recentes sugerem que não seria surpreendente se o PSG não conseguisse manter o gol intacto nesta partida.

O marroquino arrojado do PSG

Achraf Hakimi teve uma temporada fenomenal jogando pelo PSG. Ele foi um dos destaques na campanha de tríplice coroa e marcou em três dos últimos quatro jogos eliminatórios da UCL, incluindo a final. O marroquino provou que pode atuar em grandes ocasiões.

Seu retorno de 24 gols e assistências como lateral é um testemunho de sua qualidade, e ele já marcou nos EUA. Como o PSG provavelmente intensificará seu desempenho com o início das fases eliminatórias, espera-se que ele desempenhe um papel importante. Jordi Alba pode ter sua primeira partida de volta após lesão, e quem quer que jogue na lateral esquerda terá um trabalho difícil.

Enrique tem vários jogadores que podem causar grandes problemas para o time de Mascherano. Se eles jogarem no seu melhor, pode ser uma noite muito difícil para Messi e seus companheiros de equipe.