Palpite PSG x Inter de Milão - Champions League - 31/05/2025

Temos três previsões para PSG vs Inter antes da final da Liga dos Campeões em Munique no sábado, 31 de maio.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado final Vitória do PSG 2.20 Gols Mais de 2.5 gols 2.00 Metade com mais gols 2º tempo 2.05

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 29/05 às 12h30

Nossa Análise: Forma de ambas as equipes

PSG e Inter de Milão se enfrentam na Allianz Arena este fim de semana, mas é o time francês que chega em melhor astral. Os gigantes franceses vão para a Alemanha como recém-coroado vencedor da Coupe de France, enquanto seus adversários ficaram por pouco de conseguir o título da Série A. Simone Inzaghi terá que levantar o ânimo dos seus jogadores após essa decepção.

Em termos de forma, ambos têm sido sólidos ultimamente. Os italianos estão invictos em seis jogos, e serão animados pela impressionante vitória sobre o Barcelona. Enquanto isso, o PSG ganhou cinco dos seus últimos seis jogos. Gols não têm faltado - os dois finalistas marcaram 14 e 15 gols respectivamente nesse período.

Possíveis Escalações para PSG x Inter

Escalação Esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Escalação Esperada da Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Uma vantagem francesa

Poucas equipes no continente têm sido tão emocionantes de ver quanto o time de Enrique nesta temporada. Embora sua defesa às vezes possa ser vulnerável, seu jogo de ataque é realmente agradável. Eles também possuem uma riqueza de opções ofensivas.

Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue e Goncalo Ramos são apenas algumas de suas ameaças, mas seus laterais contribuíram com 14 gols entre eles. Os Parisiens se fortaleceram à medida que o torneio avançava, destacado pela vitória convincente sobre o Arsenal. Graças ao título da Ligue 1 garantido semanas atrás e um calendário mais leve, eles entram para esta partida bem descansados.

No entanto, a Inter não pode ser descartada. Estatisticamente, eles são o melhor time na competição - eles têm 10 vitórias e apenas uma derrota, e marcaram em 86% de seus jogos. Sua experiência superior em comparação com seus adversários pode lhes dar uma vantagem.

Palpite 1 - PSG para vencer com odds de 2.20 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre PSG x Inter nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ameaças ofensivas por todos os lados

Os jogos do PSG consistentemente apresentaram muitos gols ao longo da temporada. Desde o início do ano, 25 de suas 33 partidas em todas as competições tiveram mais de 2.5 gols. Um jogo desta magnitude pode ser mais apertado, mas há algumas ameaças de gol genuínas em campo.

Lautaro Martinez marcou oito vezes em seus últimos sete jogos da UCL, e Dembele esteve envolvido em 12 gols (marcados ou assistidos) em 14 partidas. Hakimi, um lateral-direito, contribuiu diretamente para oito gols do time de Enrique. Entre eles, os dois lados apresentaram 21 diferentes goleadores na competição.

Vale a pena notar que o recorde defensivo da Inter tem sido impressionante. Eles sofreram apenas 11 gols no torneio, e sua taxa de jogos com mais de 2.5 gols é de apenas 50%. No entanto, eles tiveram dificuldades para silenciar o Barcelona, e podem enfrentar desafios semelhantes contra um PSG avassalador.

Palpite 2 - Mais de 2.5 gols com odds de 2.00 na bet365

Fogos de artifício no segundo tempo

Ambas as equipes viram mais gols marcados e sofridos no segundo tempo de seus jogos nesta temporada, tanto na liga quanto na Europa. Na Liga dos Campeões, os jogos do PSG produziram 26 gols no segundo tempo, enquanto as partidas da Inter viram 20 gols após o intervalo. Para ambos os lados, os últimos 15 minutos foram os mais intensos em relação a gols.

Considerando que é uma final, pode haver um período de avaliação para Enrique e Inzaghi, que pode levar a um início cauteloso. No entanto, o jogo provavelmente vai se abrir à medida que progredir, com o PSG esperando seu momento e os Nerazzurri firmes - será necessário um estopim. Felizmente, há muitos jogadores em campo que podem oferecer um.

Palpite 3: Segundo tempo como o mais produtivo em gols com odds de 2.05 na bet365