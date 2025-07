Palpite PSG x Bayern de Munique - Mundial de Clubes - 05/07/2025

Três palpites para PSG x Bayern de Munique nas quartas de final do Mundial de Clubes em 5 de julho de 2025, incluindo uma opção competitiva de artilheiro.

Nosso especialista em apostas sugere que o PSG finalmente pode se vingar do Bayern e eliminá-lo, deixando o time de Luis Enrique com um potencial quádruplo.

Dicas de apostas para PSG x Bayern de Munique

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Resultado 1x2 PSG para vencer 2.28 Ambas equipes marcam (BTTS) Não 2.50 Artilheiro a qualquer momento Achraf Hakimi 5.20

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 04/07, às 14h.

Esperamos uma vitória de 2-0 para o PSG.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O PSG entrará neste jogo em grande forma. Tornaram-se o melhor clube da Europa e dominaram todas as partidas para conquistar seu primeiro título da Champions League. Talvez, a Copa do Mundo de Clubes seja a que complete sua coleção nesta temporada, tornando-a um quádruplo inesquecível.

Eles vêm de uma incrível vitória por 4-0 contra o Inter Miami nas oitavas de final da competição, que foi a primeira derrota de Lionel Messi contra um ex-clube. Neste estágio, a derrota por 1-0 para o Botafogo no segundo jogo do grupo está bem atrás deles.

No entanto, eles têm várias contas a acertar com o Bayern de Munique. Geralmente, o time da Bundesliga leva a melhor sobre o PSG, algo que os Parisienses devem mudar neste fim de semana no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta.

O time de Vincent Kompany também marcou quatro vezes em sua batalha das oitavas de final com o Flamengo. No entanto, além desses gols, os campeões alemães pareceram pouco convincentes. Eles devem sua progressão para as quartas de final ao brilhante desempenho de Harry Kane e Leon Goretzka.

Embora possam olhar para o passado em busca de inspiração, não há dúvida de que o time francês é a força dominante nesta competição e será muito difícil de parar.

Escalações esperadas para PSG x Bayern de Munique

Escalação esperada do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha; Neves, Ruiz; Doue, Kvaratskhelia, Dembélé;

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane.

Apenas um time está jogando com confiança

Luis Enrique instruirá seu time a desconsiderar os resultados dos últimos quatro encontros com o Bayern. O PSG perdeu todos os quatro jogos, incluindo o mais recente em novembro de 2024 durante a fase de grupos da reformulada Champions League.

Os Parisienses venceram apenas duas das últimas 10 partidas contra o Bayern, o que vai completamente contra as expectativas atuais. Ambos os times perderam apenas um jogo na Copa do Mundo de Clubes, então estão igualmente equilibrados nesse aspecto.

No entanto, a confiança atual do PSG é inegável. Eles estão jogando como um time que está junto há décadas, completamente diferente de como o Bayern se apresentou em seu último confronto.

O time de Enrique mostrou que não tem medo de nenhum adversário, e sua vitória por 5-0 contra o Inter de Milão na final da Champions League mostrou que eles estão aqui para dominar. Portanto, esperamos que o PSG garanta uma vaga na semifinal.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Bayern de Munique nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Atacantes perigosos encontram defesa forte

Ambos os times se apresentaram bem na Copa do Mundo de Clubes até agora, especialmente na frente do gol. O Bayern marcou impressionantes 16 gols em quatro jogos, o que equivale a quatro gols por partida. Enquanto isso, o PSG marcou 10 em quatro partidas, com uma média de 2,5 gols por jogo.

Com base em sua prolificidade nesta competição, todos os sinais apontam para uma chuva de gols na noite de sábado. No entanto, vale a pena notar que apenas um time marcou nos últimos seis jogos do PSG em todas as competições. Os Vermelhos e Azuis venceram cinco desses jogos e perderam um.

O time de Vincent Kompany viu três de seus últimos cinco jogos produzirem gols apenas em um lado. Além disso, o Bayern venceu seus quatro confrontos diretos com um clean sheet, impedindo o PSG de marcar.

O jogo de sábado pode ser a oportunidade para os campeões da Ligue 1 devolverem o favor. Após manterem clean sheets em suas duas últimas partidas, o time de Enrique pode parar Kane e sua equipe nas quartas de final.

Muitas expectativas para Hakimi

Embora atuando como lateral-direito, Achraf Hakimi provou ser um artilheiro perigoso. Nas quartas de final contra o Inter Miami, o marroquino compartilhou o maior número de chutes com Bradley Barcola (4), uma indicação de sua capacidade ofensiva.

Hakimi teve nove toques na área adversária e um xG de 0,83, superado apenas por João Neves, que terminou com dois gols no dia. Ele tem o dom de marcar gols importantes na hora certa.

Recentemente, ele abriu o placar na final da Champions League e agora marcou em dois jogos consecutivos, tornando-o um grande candidato para marcar um gol na noite de sábado.