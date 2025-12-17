Palpite PSG x Flamengo - Copa Intercontinental - 17/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que ambas as equipes marquem em um confronto emocionante, mas que o time francês ponha as mãos no troféu.

Melhores palpites para PSG x Flamengo:

Nossa análise: momento das equipes

O Flamengo garantiu sua vaga na final ao vencer o Cruz Azul do México e o Pyramids do Egito na última semana.

Eles já tiveram um ano maravilhoso, tendo conquistado recentemente os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro Série A. A quipe superou o Palmeiras para vencer ambas as competições.

Enquanto isso, o PSG está buscando encerrar o melhor ano de sua história com mais um troféu. Os campeões europeus ganharam entrada automática na Copa Intercontinental.

Eles se prepararam para este jogo com uma vitória por 3-2 sobre o Metz na Ligue 1 no sábado.

Prováveis escalações para PSG x Flamengo

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia;

EFlamengo: Rossi, Varela, Danilo, Pereira, Lucas, Pulgar, Jorginho, Saul, De Arrascaeta, Everton, Plata.

Esperamos um jogo aberto no Catar

O Flamengo tem se mostrado a equipe mais forte da América do Sul nos últimos meses. Eles marcaram pelo menos uma vez em todos os seus últimos 12 jogos em todas as competições.

Os gigantes brasileiros também ganharam experiência contra a elite europeia no Mundial de Clubes durante o verão.

Eles marcaram livremente naquela competição, com uma média de 2,00 gols por jogo. O time de Filipe Luís surpreendeu o Chelsea por 3-1 na fase de grupos antes de perder por 4-2 para o Bayern de Munique nas oitavas de final.

Esses resultados lhes dão esperança de que podem causar problemas a uma defesa do PSG que pode ser vulnerável.

O time francês sofreu dois ou mais gols em quatro dos seus últimos oito jogos competitivos. Dado isso, apostar que ambas as equipes marcarão parece oferecer valor com uma probabilidade implícita de 55,6%.

Palpite 1 para PSG x Flamengo: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O ataque do PSG deve conquistar um novo troféu

Se havia alguma dúvida sobre a seriedade com que o PSG está encarando este jogo, a escalação do fim de semana forneceu algumas pistas.

Luis Enrique poupou nomes como Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Nuno Mendes e João Neves contra o Metz. O clube de propriedade do Catar está claramente priorizando esta partida no Estádio Ahmad bin Ali.

Lesões têm impedido regularmente os campeões europeus de colocar em campo seu melhor ataque nesta temporada. Isso contribuiu para uma campanha um tanto inconsistente até agora.

No entanto, eles devem estar em posição de escalar Doué, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé aqui.

As semanas recentes sugerem que o PSG está gradualmente voltando ao seu melhor nível no terço final. Eles marcaram mais de 2,5 gols em cinco dos seus últimos sete jogos em todas as competições.

Com seus melhores atacantes prontos para começar, apostar em uma repetição na quarta-feira parece uma boa ideia com odds relativamente longas.

Palpite 2 para PSG x Flamengo: PSG marca mais de 2,5 gols, com odds de 3.00 na Betano.

O segundo tempo entregará gols

Uma preocupação para o Flamengo pode ser a possibilidade de fadiga surgir à medida que o jogo avança. Tem sido um ano incrivelmente exigente para eles. A disputa pelo título brasileiro foi até o último momento.

Além disso, a final da Libertadores foi há apenas três semanas.

O espaço deve acabar se abrindo, e isso deve beneficiar o PSG quanto mais o jogo avançar. Os favoritos também terão qualidade real no banco, com Gonçalo Ramos e Bradley Barcola entre os prováveis substitutos.

O segundo tempo dos jogos do PSG tem produzido mais gols nesta temporada. Na Ligue 1,54% dos gols marcados e 57% dos gols sofridos ocorreram após o intervalo.

Eles estarão ansiosos para dar um show para seus torcedores no Catar, o que deve garantir que continuem a buscar gols.

Portanto, apostar que o segundo tempo produzirá mais gols do que o primeiro parece oferecer valor.