Palpite Palmeiras x São Paulo - Brasileirão Série A - 11/05/2025

Em alta no Brasileirão e na Libertadores, rivalidade esquenta a briga por pontos importantes.

Palmeiras e São Paulo disputam, neste domingo (11), mais um clássico pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Se reencontrando após a polêmica semifinal do Campeonato Paulista, as equipes vivem bons momentos na temporada. Na Libertadores, disputam a melhor campanha geral da fase de grupos. Já no Brasileirão, o Palmeiras é líder, enquanto o São Paulo é o único invicto da competição.

Melhores dicas de apostas para Palmeiras x São Paulo

Mercado Palpite Odds da Sportingbet Ambos Marcam Sim 2.37 Total de Gols Menos de 2.5 gols 1.51 Jogador Marca Estevão marca a qualquer momento 3.20

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 09/05, às 16h.

Como chegam as equipes

Vivendo bons momentos na temporada, Palmeiras e São Paulo se reencontram após a polêmica semifinal do Paulistão. Na ocasião, o Verdão avançou para a final após um pênalti questionável, o que deixou o Tricolor na bronca.

Agora, a parada é diferente. Se na Libertadores as equipes disputam a melhor campanha geral, no Brasileirão o Palmeiras é superior. Com 16 pontos, o Verdão é o lider, e o São Paulo ocupa a 11ª posição.

Com cinco vitórias em sete jogos, o Palmeiras tem mostrado regularidade no Brasileirão. Na última partida da competição, venceu o Vasco, fora de casa, por 1 a 0, e indicou que será um dos grandes candidatos ao título do torneio.

Na temporada, os números também são bons. Em 28 jogos disputados, a equipe comandada por Abel Ferreira tem 18 vitórias, sete empates e apenas três derrotas. São 43 gols marcados e 18 sofridos.

Mesmo com a invencibilidade, a campanha do São Paulo no Brasileirão esbarra na irregularidade. Em sete jogos, apenas uma vitória conquistada, se somando a seis empates. Na última rodada, o Tricolor recebeu o Fortaleza e empatou por 0 a 0, no Morumbi.

No ano, os números são equilibrados. Com 26 jogos, são 11 vitórias, 11 empates e quatro derrotas. A equipe marcou 34 gols e sofreu 22.

No histórico do confronto, foram disputados 322 jogos, com 108 vitórias do Palmeiras, 104 empates e 110 vitórias do São Paulo. Como mandante, o Verdão tem vantagem, com 70 vitórias e 38 derrotas.

O Tricolor não vence o rival desde 2023. Neste meio tempo, foram disputados sete jogos, com três derrotas e quatro empates. No último encontro, vitória do Palmeiras por 1 a 0, no Campeonato Paulista.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gómez e Piquerez; Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo; Marcos Antônio, Alisson e Alves; Cedric, Ferreirinha e André Silva.

Rivalidade em teste

Mesmo sem sofrer gols há três jogos, o Palmeiras precisa ficar atento se quiser manter a marca contra o São Paulo. Com o rival tendo um ataque potente, qualquer erro pode ser fatal para o Verdão, que quer, além da liderança, segurar a invencibilidade de sete jogos contra o grande rival.

Palpite 1 - ambos marcam, com odds de 2.37 na Sportingbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x São Paulo nas principais casas de apostas atuais.

Expectativa de gols

Com toda a cara de um jogo aberto, o clássico entre as equipes não deve sentir falta de gols. Mesmo assim, a cautela deve ser grande, já que a média de gols, pelo menos nos últimos cinco jogos, tem sido de dois gols por partida. Em apenas uma ocasião, no Brasileirão de 2024, o jogo teve três bolas na rede.

Palpite 2 - Partida terá menos de 2.5 gols, com odds de 1.51 na Sportingbet

Estevão vive grande fase

Craque do Palmeiras e esperança no futebol brasileiro, Estevão vive grande fase no Verdão. Em 2025, já são 26 jogos, com oito gols e três assistências. Na última quarta-feira (7), o jogador decretou a vitória contra o Cerro, na Libertadores.

Palpite 3 - Estevão marca a qualquer momento, com odds de 3.20 na Sportingbet