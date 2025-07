Palpite Palmeiras x Mirassol - Brasileirão Série A - 16/07/2025

Após participação no Mundial, Palmeiras procura reafirmar domínio diante do Mirassol, visando reduzir distância para o topo da tabela do Brasileirão.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam, nesta quarta-feira (16), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida será válida pela 12ª rodada do Brasileirão, a primeira após a Copa do Mundo de Clubes para as duas equipes.

Com as duas equipes entre os dez primeiros, a vitória é essencial para se aproximarem do topo da competição.

Melhores dicas de apostas para Palmeiras x Mirassol

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado final Palmeiras vence 1.44 Marcador de gol Flaco López a qualquer momento 2.18 Total de cartões Menos de 5.5 1.80

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Na parte superior da tabela, Palmeiras e Mirassol voltam a campo pelo Brasileirão pela primeira vez após o Mundial de Clubes. Em 5º e 10º, respectivamente, uma vitória é essencial para que qualquer uma das equipes se aproxime de seus objetivos na competição. Para o Verdão, o objetivo é o título, enquanto para o Mirassol uma classificação para a Libertação seria bem-vinda.

Após a eliminação para o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras retorna ao futebol nacional com o foco nas três competições que disputa. Pressionado após a perda do Campeonato Paulista, o Verdão quer vencer ao menos um dos campeonatos para ter um 2025 de paz. No Brasileirão, a equipe tem 22 pontos conquistados, com sete vitórias, um empate e três derrotas na competição.

Na temporada, o Palmeiras disputou 40 jogos, com 25 vitórias, nove empates e seis derrotas, marcando 64 gols e sofrendo 27. Nos últimos nove jogos disputados, contando Copa do Mundo de Clubes, Libertadores e Brasileirão, a equipe soma quatro vitórias, três derrotas e dois empates.

Para o Mirassol, o ano de estreia no Brasileirão tem sido excelente. Com 17 pontos, a equipe do interior paulista tem quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas nos 11 jogos que disputou, com três vitórias nos últimos cinco confrontos disputados na competição. Em caso de vitória, o time pode encostar no G-6.

Na temporada, o time, que só disputou o Campeonato Paulista e o Brasileirão, tem 24 jogos, com nove vitórias, seis empates e nove derrotas. Nos últimos 13 confrontos, o Mirassol tem quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Este será o 16º jogo entre Palmeiras e Mirassol na história, com nove vitórias do Verdão, três empates e três triunfos do Mirassol. Nesta temporada, as duas equipes já se enfrentaram, pelo Paulistão, e o Palmeiras venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Richard Ríos, Emiliano Martínez, Allan (Maurício); Facundo Torres, Luighi (Flaco López), Vitor Roque.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Yago Felipe; Negueba e Edson Carioca.

Palmeiras quer vencer e convencer

Após a participação na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras quer voltar bem para o Brasileirão, e gostaria de usar o fator casa para isso. Com três vitórias nos últimos três jogos contra o Mirassol, a equipe não quer vacilar e seguir na busca pela liderança.

Palpite 1- Palmeiras vence, com odds de 1.44 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Flaco López quer repetir a dose

Autor de um dos gols da vitória do Palmeiras contra o Mirassol no Paulistão deste ano, Flaco López quer mostrar a Abel Ferreira que pode brigar por uma vaga com Vitor Roque no ataque do Verdão. Por conta disso, o atacante tem boas chances de balançar as redes nesta quarta-feira.

Palpite 2- Flaco López marca a qualquer momento, com odds de 2.18 na Betano.

Jogo limpo

Com as duas equipes com objetivos claros na competição, o confronto entre Palmeiras e Mirassol deve seguir o padrão do último confronto e ter menos de 5.5 cartões. Na última ocasião, no Paulistão deste ano, o jogo terminou com apenas três cartões amarelos.

Palpite 3- Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.80 na Betano.