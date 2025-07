Palpite Palmeiras x Chelsea - Mundial de Clubes - 04/07/2025

O Chelsea marcou 10 gols em quatro jogos do Mundial de Clubes, então é surpreendente que o mercado de Mais de 2,5 Gols esteja oferecendo uma cotação contra o Palmeiras.

Com Moisés Caicedo e Benoît Badiashile fora para os Blues, sugerimos apostar contra o Chelsea e cobrir todos os resultados restantes.

Dicas de apostas para Palmeiras x Chelsea

Mercado Palpite Odds na KTO Dupla Chance Palmeiras ou Empate 1.75 Total de Gols Mais de 2,5 Gols 2.14 Artilheiro a qualquer momento Pedro Neto para marcar a qualquer momento 4.75

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 02/07, às 16h02.

Palmeiras e Chelsea empatarão em 2-2 após 90 minutos, levando a disputa para a prorrogação.

Veja como se cadastrar com o cupom KTO

Conheça os 10 melhores apps de apostas

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palmeiras e Chelsea se encontram pela segunda vez na história do Mundial de Clubes em suas emocionantes quartas de final em Filadélfia no sábado. Os poderosos brasileiros do Palmeiras surpreenderam muitos ao chegar às quartas de final da competição. Eles venceram por 1-0 contra seus rivais brasileiros Botafogo em um tenso confronto das oitavas de final, com o gol da vitória vindo no 100º minuto da prorrogação.

O Verdão terminou o jogo com dez homens, após Gustavo Gómez ser expulso quatro minutos antes do fim do tempo regulamentar. O técnico Abel Ferreira também estará sem o suspenso Joaquín Piquerez. A notícia mais interessante é a inclusão de Willian Estevão, que está prestes a se juntar ao Chelsea ao final deste torneio. Ele pode surpreender seus futuros empregadores.

O Chelsea tem crescido gradualmente na competição, mas sua vitória por 4-1 sobre o Benfica nas oitavas de final foi um placar enganoso. Embora o Benfica tenha levado o jogo para a prorrogação com um gol de empate tardio, as opções de ataque do banco dos Blues mudaram o jogo a seu favor.

O técnico dos Blues, Enzo Maresca, enfrenta problemas de disponibilidade de jogadores antes deste confronto das quartas de final. O âncora do meio-campo Moisés Caicedo está suspenso, enquanto o zagueiro Benoît Badiashile é uma dúvida importante devido a uma lesão sofrida contra o Benfica. A solidez defensiva do Chelsea pode sofrer se ambos perderem o jogo.

Escalações esperadas para Palmeiras x Chelsea

Escalação esperada do Palmeiras: Weverton; Micael, Giay, Bruno Fuchs, Mayke, Rios, Martinez, Vanderlan, Allan, Vitor Roque, Estevão;

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez; James, Cucurella, Colwill, Chalobah, Lavia, Fernandez, Dewsbury-Hall, Neto, Palmer, Delap.

Apostando contra os Blues

Se Caicedo e Badiashile ficarem de fora do confronto do Chelsea contra o Palmeiras, o núcleo do time dos Blues será bastante alterado. Maresca pode ser forçado a colocar Enzo Fernandez em uma função de meio-campo mais recuada, o que pode limitar seus instintos de área a área.

Além disso, Trevoh Chalobah parece ser o substituto mais provável para Badiashile, mas ele não jogou muito sob o comando de Maresca. Embora ele queira impressionar, pode faltar-lhe a forma física necessária para lidar com os desafiadores atacantes do Palmeiras.

Já o Verdão manteve o gol intacto em três de seus quatro jogos no Mundial de Clubes. Portanto, espera-se que eles vençam ou levem a disputa para a prorrogação via mercado de Dupla Chance.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Palmeiras x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols

Embora o Palmeiras tenha sofrido apenas dois gols em quatro jogos do Mundial de Clubes, o Chelsea marcou dez vezes no mesmo número de jogos. É surpreendente que os mercados de apostas deem apenas 45,46% de chance de o jogo ter três ou mais gols.

O Chelsea tem uma média de 2.5 gols por jogo, enquanto o Palmeiras marcou cinco vezes em quatro jogos, com uma taxa de 1.25 gols por jogo. Os mercados de apostas claramente focaram na sequência de jogos sem sofrer gols dos brasileiros, mas esses não foram alcançados contra times tão fortes quanto o Chelsea. Por isso, esta é a escolha de valor do nosso trio de previsões para Palmeiras vs Chelsea nesta semana.

Grande valor em apostar no prolífico Neto

Pedro Neto é o artilheiro do Chelsea no Mundial de Clubes de 2025, tendo marcado três vezes em quatro jogos. Embora ele tenha melhorado muito em relação aos quatro gols marcados em 35 jogos da Premier League em 2024/25, os mercados de apostas podem ter subestimado seu potencial de ameaça de gol contra o Palmeiras.

Os bookmakers atualmente acreditam que Neto tem apenas 21,05% de chance de marcar a qualquer momento contra o Verdão. Isso parece notavelmente baixo considerando sua taxa de acerto de 75% no torneio. Neto também provou ser um jogador muito resistente nesta competição. Ele jogou os 120 minutos completos contra o Benfica, marcando o terceiro gol seis minutos antes do final do jogo. Com uma semana para se preparar entre os jogos contra Benfica e Palmeiras, Neto provavelmente continuará jogando em Filadélfia.