Palpite Palmeiras x Al Ahly - Mundial de Clubes - 19/06/2025

Após empate inicial, o Palmeiras precisa de um triunfo para liderar o grupo, enfrentando um Al Ahly competitivo.

Dicas de apostas para Palmeiras x Al Ahly

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado e Total de Gols Palmeiras vence e mais de 1.5 gols 1,95 Ambas equipes marcam Ambos os times não marcam 1,75 Resultado Final (Múltiplos placares) 1:0, 2:0 ou 3:0 2,85

Esperamos uma vitória do Palmeiras por 2-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Após uma primeira rodada sem gols no grupo A, Palmeiras e Al Ahly se enfrentam com o objetivo de quebrar a igualdade e liderar o grupo.

O Al Ahly vem de jogar a partida inaugural contra o Inter de Miami que, apesar de ter grandes jogadores como Lionel Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets, não conseguiu passar do empate contra o time egípcio, que soube impor suas condições em vários momentos do jogo, gerando as chances mais claras do encontro.

O conjunto africano lidera a Premier League do Egito e demonstrou em seu primeiro jogo ter futebol suficiente para dar trabalho neste Mundial de Clubes.

Da mesma forma, o Palmeiras vem de um empate 0-0 contra o Porto em uma partida vibrante que, embora equilibrada, teve as chances mais claras de gol por parte do time brasileiro, que soube impor seu jogo contra a equipe portuguesa.

Os dois times já se encontraram em mundiais anteriores, onde cada um venceu uma partida das duas disputadas. Sem dúvida, esperamos um encontro que quebre essa igualdade.

Escalações esperadas para Palmeiras x Al Ahly

Escalação esperada do Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevão, Mauricio, Vitor Roque;

Escalação esperada do Al Ahly: El Shenawy; Hany, Yasser, Dari, Ahmed Kouka; Fathy, Ben Romhane, Ateya; Ashour, Trezeguet, Abou Ali.

Palmeiras precisa vencer para liderar o grupo

Apesar de o Palmeiras não ter conseguido marcar em seu primeiro jogo, ficou claro que tem um grande poder ofensivo, estando a um passo de marcar pelo menos um gol no Porto, mostrando-se superior ao adversário em vários momentos da partida.

Com uma média de gols esperados de 2.08, 17 finalizações totais, 5 no gol e 2 grandes chances de gol, acreditamos que o Palmeiras tem muito mais a oferecer e possui todas as probabilidades a seu favor para vencer a partida.

Por outro lado, embora o Al Ahly também tenha feito um bom jogo contra o Inter de Miami, não acreditamos que tenha tanta superioridade em campo para se impor diante de um Palmeiras que vem jogando muito bem.

Palpite 1 - Palmeiras vence e mais de 1.5 gols, com odds de 1.95 na Betsul

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Palmeiras x Al Ahly nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Com duas equipes que vêm de empatar sem gols, é lógico prever que é altamente provável um cenário em que ambos os times não marquem gol.

Além disso, pelo lado do Palmeiras, o 0 apareceu em seus placares em 4 dos últimos 5 jogos, somando todas as competições, da mesma forma nos placares do Al Ahly, o 0 apareceu em 3 dos últimos 5 jogos.

Por último, nos dois confrontos que esses times tiveram em mundiais de clubes anteriores, ambos não marcaram gol, ou seja, a probabilidade do 0 está por todos os ângulos e é uma previsão bastante oportuna.

Palpite 2 - Ambos os times não marcam, com odds de 1.75 na Betsul

Apostando em mais de um placar

Com a alta probabilidade do 0 e um Palmeiras em alto nível, acreditamos que esses resultados são os mais prováveis ao final da partida, mas há também uma tendência importante que o confirma.

O Palmeiras demonstrou ter a capacidade de vencer com seu gol intacto em vários de seus últimos jogos; demonstrou isso contra o Sporting Cristal pela Copa Libertadores. Da mesma forma, venceu recentemente o Ceará pela Copa do Brasil por 3-0.

Contra o Al Ahly, acreditamos que o Palmeiras pode se impor com seu gol em 0 e, de quebra, ficar com o primeiro lugar do grupo A.

Palpite 3 - Resultado final (Múltiplos placares) 1:0, 2:0 ou 3:0, com odds de 2.85 na Betsul