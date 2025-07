Palpite Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão Séria A - 20/07/2025

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (20), às 17h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida será válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Próximos na tabela, os dois times entram em campo com um único foco: a vitória. Um bom resultado, seja para qualquer um dos lados, pode fazer a diferença e alçar a equipe diretamente na briga por uma vaga direta na Libertadores.

Melhores dicas de apostas para Palmeiras x Atlético-MG

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Ambos marcam Sim 2.20 Total de escanteios Mais de 9.5 1.50 Total de gols Menos de 2.5 1.58

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Na parte de cima da tabela, Palmeiras e Atlético-MG entram em campo neste domingo (20), disputando posição entre as equipes que brigam por uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Em 5º e 8º, respectivamente, os dois times querem a vitória para dar mais um passo no Brasileirão.

Pelos lados do Allianz Parque, o empate contra o Mirassol, em casa, rendeu críticas ao técnico Abel Ferreira, principalmente após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes.

No Brasileirão, porém, a campanha do Verdão é sólida, com 23 pontos conquistados em 12 jogos disputados. São sete vitórias, dois empates e três derrotas, com 13 gols marcados e nove sofridos. Nos últimos cinco jogos, duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Na temporada, os números do Palmeiras são excelentes, mesmo que a equipe tenha sofrido com o baque da perda do título paulista para o Corinthians no início do ano. Ao todo, são 41 jogos, com 25 vitórias, 10 empates e seis derrotas.

Para o Atlético-MG, o retorno após a parada da Copa do Mundo de Clubes também não foi da maneira ideal. A derrota para o Bahia incomodou os torcedores, que não estão satisfeitos com a temporada do Galo em 2025.

No meio da semana, porém, a equipe visitou o Bucaramanga e venceu, acalmando os ânimos.

Em 8º no Brasileirão, o Atlético tem cinco vitórias, cinco empates e três derrotas, totalizando 20 pontos conquistados. Em 2025, o Atlético-MG já disputou 36 jogos, com 18 vitórias, 13 empates, e sofreu cinco derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 24.

Palmeiras e Atlético-MG já se enfrentaram em 85 jogos na história, com 27 vitórias do Galo, 20 empates e 38 vitórias do Verdão. No último encontro entre os dois, no Brasileirão de 2024, vitória do Palmeiras por 2 a 1.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arena; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Dudu e Hulk.

Briga de time grande

Em um jogo que promete ser disputado e com briga direta na parte de cima da tabela, Palmeiras e Atlético-MG devem se ameaçar o tempo inteiro, com a possibilidade das duas equipes marcarem gols sendo alta.

Palpite 1- Ambos marcam na partida, com odds de 2.20 na EstrelaBet.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Palmeiras x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A busca pelo jogo aéreo

Com zagueiros altos e bons cabeceadores, os dois times devem buscar os escanteios a todo momento, o que faz crescer a criação de chances por escanteios.

Palpite 2- Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.50 na EstrelaBet.

Cautela, mas nem tanto

Com o desejo de vencer, mas com o cuidado para não perder, tanto Palmeiras quanto Galo devem se expôr, mas nada além do necessário. Por conta disso, devemos ter um número considerável de gols no jogo, mas não tão exagerado.

Palpite 3- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.58 na EstrelaBet.