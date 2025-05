Palpite Operário-PR x Vasco - Copa do Brasil - 01/05/2025

Confira dicas de palpite, mercado, análises e prováveis escalações para Operário x Vasco.

Operário e Vasco da Gama se enfrentam nesta quarta-feira no Estádio Germano Krüger, às 16h. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Vasco 2.25 Total de Gols Mais 2,5 2.65 Ambas Marcam SIM 1.85

Momento atual das equipes

O Vasco chega à terceira fase da Copa do Brasil com 100% de aproveitamento. Após derrotar o União Rondonópolis-MT e o Nova Iguaçu, ambos por 3 x 0, o Cruz-Maltino agora busca encaminhar mais uma classificação neste primeiro jogo da 3ª rodada da competição.

Em seus últimos compromissos, o clube carioca foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 x 0 e, com esse placar, caiu três posições na tabela, sendo o 11º colocado com sete pontos. Após essa derrota, o técnico Fábio Carille foi demitido do comando do clube.

Já o Operário teve uma classificação mais sofrida nesta Copa do Brasil. Na primeira fase, a classificação veio nos pênaltis contra o Humaitá, e na segunda rodada o time conseguiu uma vitória por placar apertado de 1 x 0 sobre o Tombense. Ocupando a 15ª colocação no Brasileirão Série B, a situação do time paranaense não é das melhores, pois tem apenas uma vitória, somada a duas derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Operário: Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Fransérgio e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti e Allano.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Vitória do Vasco

Em 24 partidas, o Vasco venceu apenas nove delas, enquanto o Operário, também em 24 disputas, venceu 12. Dos últimos três jogos como mandante, o Operário venceu somente um, nos pênaltis contra o Maringá na final do Campeonato Paranaense; desde então, foram uma derrota e um empate.

Embora o Vasco não esteja em boa fase e apresente resultados instáveis nesta temporada, a superioridade técnica do Gigante da Colina pode ser um fator importante neste confronto. Considerando também os resultados recentes do Operário, que não vence há quatro partidas, a tendência é que o Vasco consiga a vitória, mesmo jogando fora de casa.



Palpite 1 - Vitória do Vasco com odd 2.25 na Betano

Previsão de gols

Na temporada de 2025, o Vasco marcou 30 gols em 18 partidas, com uma média de 1,67 gols por jogo. Somente na Copa do Brasil, foram seis gols em dois duelos. Por sua vez, o Operário marcou 29 gols em 18 oportunidades este ano, com uma média de 1,61 gols por jogo.

Em seus últimos cinco jogos, o Operário teve o número total de gols na partida acima de 2,5 em três ocasiões, enquanto o Vasco teve esse número em dois de seus últimos cinco jogos. Apesar do momento de instabilidade de ambos, seus ataques apresentam números razoáveis, principalmente o Vasco. Portanto, a probabilidade é que haja pelo menos três gols nesta quarta-feira.



Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 2.65 na Betano

SIM para ambas marcam

Por um lado, o Cruz-Maltino apresenta bons resultados ofensivos, mas, em contrapartida, seu sistema defensivo deixa muito a desejar, com 23 gols sofridos desde o início da temporada. Já o Operário teve sua zaga vazada 20 vezes.

Com a deficiência defensiva do Vasco, que é um dos maiores problemas do time em 2025, são grandes as chances de gols adversários neste encontro, considerando que o clube tomou gol em seis de seus últimos dez jogos.

Palpite 3 - Ambas Marcam (SIM) com odd 1.85 na Betano