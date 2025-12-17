Palpite Newcastle x Fulham - Copa da Liga Inglesa - 17/12/2025

O atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o Newcastle, está determinado a chegar às semifinais e se recuperar da derrota no clássico Tyne and Wear para o Sunderland.

Melhores apostas para Newcastle x Fulham:

Nossa análise: momento das equipes

O Newcastle recebe o Fulham, esperando ficar a uma vitória de finais consecutivas da Copa da Liga Inglesa.

Os Magpies entram neste confronto decepcionados após perderem por 1-0 para seu principal rival, Sunderland, no último fim de semana. O time de Eddie Howe jogou mal e mereceu perder no barulhento Stadium of Light.

Agora estão em 12º na Premier League, apenas dois pontos e duas posições acima dos adversários de quarta-feira.

O Newcastle estará desfalcado de vários jogadores-chave na noite de quarta-feira. As lesões de Dan Burn, Kieran Trippier e Sven Botman continuam a abrir oportunidades para jogadores como Hall e Livramento.

Howe afirmou que Yoane Wissa só pode jogar como substituto. Além disso, Nick Woltemade pareceu cansado na derrota para o Sunderland, então Anthony Gordon pode ser uma opção como falso nove.

O Fulham está a apenas duas vitórias da final da Copa da Liga Inglesa, um torneio que nunca venceu. Com o time parecendo destinado a uma posição no meio da tabela na Premier League, uma investida na Copa da Liga Inglesa parece uma grande oportunidade nesta temporada.

Marco Silva estará sem Ryan Sessegnon e Rodrigo Muniz devido a lesões. No entanto, é provável que ele mantenha a maioria dos jogadores que participaram da vitória por 3-2 em Burnley no sábado.

Prováveis escalações para Newcastle x Fulham

Newcastle: Ramsdale, Hall, Livramento, Schar, Thiaw, Guimarães, Miley, Joelinton, Murphy, Barnes, Gordon;

Fulham: Leno, Castagne, Cuenca, Tete, Andersen, Lukic, Berge, Wilson, King, Kevin, Jimenez.

Vale apostar que os Cottagers causarão problemas ao Newcastle

A pressão está aumentando sobre o técnico dos Magpies, Howe. Devido a problemas de lesão e à recente má forma, é difícil apostar no Newcastle com confiança.

O Fulham provavelmente jogará esta partida com bastante liberdade, já que tentam vencer sua primeira Copa da Liga Inglesa.

O Newcastle provavelmente estará sem um centroavante em plena forma e ainda está se recuperando da derrota para o Sunderland. Infelizmente, para Howe, a pressão sobre ele aumentará nesta semana.

Apostar nos visitantes com +1 no mercado de Handicap 3-Vias parece uma jogada sensata a um preço de odds contra. Isso cobre dois dos três cenários – Fulham levando a disputa para os pênaltis ou os Cottagers vencendo nos 90 minutos.

Palpite 1 para Newcastle x Fulham: Fulham +1 (Handicap 3-Vias), com odds de 2.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Fulham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fraquezas defensivas sugerem gols de ambos os lados

O Newcastle marcou primeiro em oito dos seus últimos nove confrontos competitivos com o Fulham. Já o Fulham não manteve um jogo sem sofrer gols nos últimos 11 confrontos com os Magpies.

Além disso, o Fulham sofreu dois gols para o penúltimo Burnley no sábado, então não há dúvida de que sua linha defensiva pode ser superada.

Quanto ao Newcastle, eles sofreram gols nos últimos sete jogos consecutivos em todas as competições.

Apostar que ambas as equipes marcarão parece outra jogada sensata, dada a importância deste jogo.

Palpite 2 para Newcastle x Fulham: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.70 na Betano.

Wilson brilhará no St James’ Park

O atacante galês do Fulham, Harry Wilson, causará problemas à defesa do Newcastle na quarta-feira. Wilson tem oito contribuições para gols em 15 aparições na Premier League até agora nesta temporada, com uma taxa de acerto de 53,33%.

No entanto, os mercados de apostas indicam que há apenas 37,04% de chance de Wilson marcar ou assistir neste quarto de final da Copa da Liga Inglesa.

Esta é a melhor aposta de valor do nosso trio de previsões para Newcastle x Fulham. O jogador de 28 anos quase igualou sua contagem de gols (6) da temporada passada e já superou sua contagem (4) de 2023/24.

Ele já está na metade do caminho para igualar suas seis assistências de sua excelente campanha de 23/24.