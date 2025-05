Palpite Náutico x São Paulo - Copa do Brasil - 20/05/2025

Com vantagem no placar, Tricolor mira classificação, enquanto Timbu aposta na força da torcida para reverter o resultado.

Náutico e São Paulo disputam, nesta terça-feira (20), uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Com a vitória no jogo de ida, o Tricolor precisa de apenas um empate para sair com a classificação, enquanto o Timbu confia na força da torcida para reverter a vantagem do adversário.

Melhores dicas de apostas para Náutico x São Paulo

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado final São Paulo vence 1.63 Total de gols Mais de 1.5 1.33 Ambos marcam Sim 1.96

As odds estão sujeitas a alterações. Última alteração feita dia 20/05, às 9h.

Como chegam as equipes

Após o 2 a 1 para o São Paulo no jogo de ida, tanto o Tricolor quanto o Náutico terão seus métodos para buscar a vaga na Copa do Brasil. O time paulista, que conta claramente com um elenco superior, usará a vantagem a seu favor, enquanto o Timbu vai precisar da mística dos Aflitos e do apoio da torcida se quiser reverter a vantagem de um gol do adversário.

Atualmente na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o Náutico tem um ano de 2025 equilibrado. Sem perder há três jogos, e com duas vitórias no período, a equipe vem embalada para sua quarta partida na Copa do Brasil. Em casa, a equipe ainda não perdeu na temporada, com 12 jogos, sete vitórias e cinco empates, o que pode ser um trunfo na luta pela classificação.

Ao todo, o Timbu fez 25 jogos no ano, com 11 vitórias, seis empates e oito derrotas, todas como visitante. Com nomes conhecidos no elenco, como o goleiro Muriel e os atacantes Kelvin e Paulo Sérgio, a equipe sonha com uma remontada em busca da vaga na próxima fase.

Após a derrota para o Palmeiras no Brasileirão, e o empate contra o Libertad na Libertadores, o São Paulo voltou a vencer contra o Grêmio, por 2 a 1, de virada. O resultado deu moral à equipe, que também faz um ano de 2025 com muito equilíbrio, apesar do elevado número de empates.

Com a vantagem de um gol conquistada no primeiro jogo, o Tricolor precisará apenas de um empate para sair dos Aflitos classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Este será o jogo de número 30 do São Paulo na temporada. A equipe tem 12 vitórias, 12 empates e cinco derrotas.

Náutico e São Paulo já se enfrentaram em 23 oportunidades, com 15 vitórias do Tricolor, quatro empates e quatro vitórias do Timbu. O time pernambucano não vence os paulistas desde o Brasileirão de 2012, quando aplicou 3 a 0 nos Aflitos.

Prováveis escalações:

Náutico: Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio Patrick Allan; Thalissinho, Kelvin, Bruno Mezenga.

São Paulo: Rafael, Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Marcos Antônio, Oscar; Lucas Ferreira, Luciano (Lucca), André Silva.

São Paulo é favorito

Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo tem um time mais forte que o do Náutico, e deve sair com a vitória. Na última vez que encarou o rival fora de casa, venceu por 1 a 0, no Brasileirão de 2013.

Palpite 1 - São Paulo vence, com odds de 1.63 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Náutico x São Paulo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa é de jogo estratégico

Em um jogo nervoso e que o Náutico deve tomar a iniciativa, o São Paulo deve se fechar e buscar os contra-ataques. Superior tecnicamente, o Tricolor não precisará se expor muito para buscar o resultado positivo.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.33 na Betsul

Panorama parecido com o do jogo de ida

Assim como no jogo de ida, os times não devem modificar muito suas estratégias. No MorumBis, o Náutico saiu na frente, mas cedeu a virada em um jogo franco.

Palpite 3- Ambos marcam na partida, com odds de 1.96 na Betsul