Palpite Napoli x AC Milan - Supercopa Italiana - 18/12/2025

Nosso especialista em apostas espera um confronto acirrado entre duas equipes em alta, mas que o Milan deva levar a melhor e garantir uma vaga na final.

Melhores palpites para Napoli x AC Milan:

Nossa análise: momento das equipes

Duas equipes empatadas na luta pelo título da Serie A se enfrentam nas semifinais da Supercopa Italiana nesta semana. Este confronto coloca os detentores do Scudetto contra os vice-campeões da Copa Itália da temporada passada.

O Napoli entrou em uma pequena queda na busca para manter o título da liga nesta temporada. Os Azzurri estão um ponto atrás do AC Milan na Série A, após uma derrota por 1-0 fora de casa para a Udinese no último fim de semana.

Isso deixa os homens de Antonio Conte dois pontos atrás dos líderes Inter de Milão, ainda dentro do alcance.

Não há vantagem de jogar em casa para o Napoli neste jogo, pois ambas as semifinais estão acontecendo no Estádio da Universidade Rei Saud em Riad.

O AC Milan vai apreciar o cenário neutro. Os Rossoneri também estão em boa forma, mas perderam pontos em um empate de 2-2 em casa com o Sassuolo na semana passada.

Os homens de Massimiliano Allegri estão invictos nos últimos 14 jogos de liga.

Há um equilíbrio entre jogos em casa e fora. Depois de perderem troféus na temporada passada, o Milan estará determinado a vencer aqui e competir pela Supercopa.

Prováveis escalações para Napoli x AC Milan

Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola, Neres, Lang, Hojlund;

AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leão.

Equilíbrio em todos os aspectos

Ambas as equipes têm registros de gols semelhantes na Série A nesta temporada. O Napoli marcou 22 gols em 15 jogos, com uma média de 1,47 gols por partida. O Milan marcou dois a mais que seus adversários (24), uma média de 1,60 gols por jogo.

Apenas a Inter (34) marcou mais do que ambas as equipes, enquanto o Bologna (23) fez um gol a mais que o Napoli nesta temporada.

Defensivamente, eles são exatamente iguais, tendo concedido 13 gols em 15 partidas de liga. Esse é exatamente o registro que se espera de equipes comandadas por Conte e Allegri.

Embora ambos sejam fortes na defesa, são quase igualmente fortes no ataque. O Milan viu 53% de todos os seus jogos resultarem em gols de ambos os lados. O Napoli viu 47% de suas partidas terminarem com o mesmo resultado.

No entanto, ambas as últimas duas partidas dos Rossoneri e duas das últimas quatro do Napoli tiveram gols de ambos os lados no dia.

Além disso, três dos últimos quatro confrontos diretos produziram gols para ambas as equipes.

Palpite 1 para Napoli x AC Milan: BTTS: sim, com odds de 1.93 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Napoli x AC Milan nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vantagem do Milan

Com o jogo acontecendo em Riad, não há vantagem de casa para nenhuma das equipes. Isso pode favorecer o Milan, que ainda está invicto fora de casa na Série A.

O Napoli tem sido fraco em suas viagens, tendo perdido quatro de seus oito jogos fora de casa na liga.

Os homens de Conte não venceram em suas duas saídas mais recentes, sofrendo derrotas na liga e na Champions League. Isso levanta dúvidas sobre se podem superar o Milan neste confronto eliminatório.

A história sugere que este jogo pode ir para qualquer lado. Os últimos quatro encontros foram divididos igualmente em vitórias para cada lado.

Seu confronto mais recente ocorreu em setembro na Série A, quando o AC Milan venceu por 2-1. Este é um cenário provável neste jogo.

Palpite 2 para Napoli x AC Milan: 1x2: AC Milan, com odds de 2.65 na Betano.

Pulisic, uma ameaça fora de casa

Christian Pulisic tem sido o jogador estrela do Milan nesta temporada. O atacante marcou sete gols na liga, sendo o artilheiro do clube na temporada. Seus gols representam 29% do total da equipe na Série A neste ano.

Embora não tenha marcado na última partida, ele marcou dois gols em uma participação de 25 minutos fora de casa contra o Torino, garantindo uma vitória por 3-2 para os Rossoneri.

Três gols em suas últimas quatro aparições indicam que ele está em ótima forma.

O fato interessante sobre os gols de Pulisic é que seis de seus sete na liga foram todos fora de casa. Ele não se intimida ao jogar em solo estrangeiro e está pronto para entregar para o Milan nesta partida.