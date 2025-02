Palpite Monaco x Reims - Ligue 1 - 28/02/2025

Torcedores podem esperar um jogo competitivo, com Monaco favorito jogando em casa.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado e Total de Gols Mônaco para vencer e mais de 2.5 gols 1.82 Ambas as Equipes Marcam e Total de Gols Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols 1.98 Artilheiro a Qualquer Momento Mika Biereth como artilheiro a qualquer momento 1.95

As odds estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita dia 27/02, às 14h.

O que esperar de Mônaco x Reims?

O Mônaco tem enfrentado algumas semanas difíceis, mas suas maiores decepções vieram na Liga dos Campeões, e não em casa. Vencer apenas duas das últimas sete partidas em todas as competições não é animador, mas eles estarão confiantes de volta ao Stade Louis-II nesta semana. Eles marcaram sete gols em seu último jogo em casa.

Enquanto isso, o Reims está tendo dificuldades. Eles não vencem um jogo da liga desde novembro e marcaram apenas duas vezes na Ligue 1 fora de casa nas últimas 11 semanas. Mesmo com o Les Monégasques não estando exatamente em sua melhor forma recentemente, Les Rouges et Blancs enfrentam um desafio difícil.

Escalações Prováveis para Mônaco x Reims

Escalação Esperada do Mônaco: Majecki, Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Ben Seghir, Biereth

Escalação Esperada do Reims: Diouf, Sekine, Okumu, Gbane, Sangui, Atangana, Patrick, Ito, Teuma, Nakamura, Diakite

Torcedores podem esperar gols

O Mônaco tem sido uma força dominante em casa na Ligue 1. Nos últimos 12 meses, apenas dois clubes franceses conseguiram derrotá-los em seu próprio estádio, e um deles foi o poderoso Paris Saint-Germain. Nos últimos três jogos da liga no Stade Louis-II, eles marcaram 14 gols, e também marcaram 2+ nos últimos seis.

Nenhuma equipe na primeira divisão francesa nesta temporada esteve envolvida em mais jogos com mais de 2.5 gols do que a equipe de Adi Hutter (70% deles). Eles também estão em terceiro no ranking de ambas as equipes marcarem, com esse resultado ocorrendo em 70% de seus jogos – 67% especificamente em casa.

A preocupação seria a forma do Reims fora de casa, pois eles não venceram em 90 minutos desde dezembro. No entanto, eles estarão confiantes de marcar um gol contra o Mônaco, especialmente considerando suas recentes fragilidades defensivas. Eles mantiveram apenas um jogo sem sofrer gols na Ligue 1 em 15 jogos desde que empataram 0-0 com o Reims em dezembro.

Palpite 1 - Mônaco x Reims: Mônaco para vencer e mais de 2.5 gols a 1.82 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mônaco x Reims nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mônaco Com Dificuldades para Manter a Rede Intacta

Como mencionado anteriormente, marcar gols em casa não tem sido um problema para o Mônaco – mas impedir que seus adversários façam o mesmo tem sido difícil.

Eles estão a 1.39 para vencer este jogo, o que não é surpreendente dada a forma de seus adversários, mas o mercado de gols vale a consideração. Enquanto os anfitriões estão a 2.07 para vencer sem sofrer gols, e isso provavelmente diz muito sobre onde eles estão.

Enquanto isso, o Reims viu ambas as equipes marcarem em 61% de suas partidas ao longo da temporada até agora. Eles esperam redescobrir sua forma de marcar ao buscar uma surpresa na Riviera Francesa, mas não será fácil. Com uma chance de vitória de 14% de acordo com a Betway, é seguro dizer que eles são os grandes azarões aqui.

Palpite 2 - Mônaco x Reims: Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols a 1.98 na Betano

Se você não acompanha o futebol francês, pode olhar para os sete gols de Mika Biereth pelo Mônaco nesta temporada e pensar que não é nada especial. No entanto, você percebe que Biereth se juntou à equipe apenas em janeiro e jogou por eles apenas seis vezes. Como indicam nossas previsões para Mônaco x Reims, ele começou bem.

Outros jogadores também representam uma ameaça, com Breel Embolo e Eliesse Ben Seghir avaliados em 1.37 e 1.55, respectivamente. Ainda assim, é Biereth que o Reims mais teme. O dinamarquês não ficou mais de dois jogos sem marcar desde novembro, e após não marcar contra Lille e Benfica, ele está prestes a marcar.

Palpite 3 - Mônaco x Reims: Mika Biereth como artilheiro a qualquer momento a 1.95 na Betano