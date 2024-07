Palpite México x Jamaica - Copa América - 22/06/24

Em um raro confronto entre equipes da CONCACAF nesta fase de grupos, México e Jamaica se enfrentam em Houston, no NRG Stadium.

Formando uma chave que também tem a Venezuela e Equador, México e Jamaica procuram iniciar o torneio com o pé direito.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do México 1.65 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.15 na Betano Total de gols no 1º tempo Pelo menos um gol 1.45 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Domínio amplo dos mexicanos no retrospecto recente

Essas duas seleções se enfrentaram pela última vez em um duelo decisivo na reta final da Copa Ouro com o México vencendo a semifinal por 3-0.

Coincidentemente a última vitória jamaicana nesse embate também ocorreu em uma semifinal da Copa Ouro, mas em 2007.

Desde seu último triunfo diante do México, a Jamaica acumulou cinco jogos sem vencer nesse duelo entre 2021 e 2023 com três derrotas e dois empates.

Palpite 1 - México x Jamaica - Vitória do México: 1.65 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o México deve ser o vencedor do confronto com a Jamaica. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

México demonstrou poder de reação em seu jogo mais recente

A Seleção Mexicana deixou para seu último amistoso a proposta de escalar a equipe mais próxima daquela que entrará em campo durante a Copa América, realizando jogos com Bolívia e Uruguai com várias alterações.

Diante do Brasil, o México saiu atrás e proporcionou um embate com cinco gols chegando a buscar um 2-0 no segundo tempo.

Os problemas defensivos que viram esse time sofrer quatro gols do Uruguai permaneceram, mas ofensivamente a equipe foi capaz de produzir mais.

Considerando o retrospecto contra o México citado anteriormente, quatro dos últimos cinco duelos entre México e Jamaica tiveram gols marcados de ambos os lados.

Palpite 2 - México x Jamaica - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.15 na Betano.

Gols nas etapas inicias do México na Liga das Nações

O México disputou o mata-mata da última Liga das Nações da CONCACAF sempre com gols marcados no primeiro tempo dos jogos, o caso nas duas partidas com Honduras nas quartas, na semifinal com o Panamá e decisão diante dos Estados Unidos.

Em amistosos recentes contra o Brasil e até na partida com o Uruguai, a Seleção Mexicana saiu atrás do placar antes mesmo dos 10 minutos de jogo.

A Jamaica também segue a tônica de jogos com gols cedo, marcando na etapa inicial em cada uma das suas últimas quatro partidas por todas as competições.

Palpite 3 - México x Jamaica - Pelo menos um gol no primeiro tempo: 1.45 na Betano.